Подростки устроили охоту на взрослых и стихийный мемориал на месте гибели ребенка — главные события 20 ноября

Новости города и области Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются не замеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 20 ноября.

Во всем виноваты ларьки: в Новосибирске исчезли десятки автобусных остановок — НГС узнал, куда они делись и когда их вернут

5 ноября читатели НГС в районе автобусной остановки «Вертковская» заметили крайне неприятное нововведение: может быть, не слишком красивый, но, по крайней мере, защищавший их от дождя и ветра металлический павильончик убрали. Теперь им придется дожидаться автобусов, наслаждаясь всеми прелестями новосибирской осени, а в перспективе и зимы. После публикации новости оказалось, что проблема совсем не локальная: на то, что их остановки исчезли, пожаловались десятки горожан. НГС собрал адреса всех пропавших павильонов и узнал у мэрии Новосибирска, что с ними случилось и когда пассажирам вернут хотя бы минимальный комфорт.

Понаехали: в Новосибирске стремительно растут «чужие» сети кафе и ресторанов — кто зарабатывает на аппетите горожан

Новосибирский ресторанный бизнес давно известен своей региональной экспансией: заведения сетей, придуманных в сибирской столице, работают по всей России. Но с недавних пор и сам Новосибирск всё активней атакуют компании и предприниматели извне. Причём, как показывает практика, успехов (по крайней мере, на начальном этапе) могут добиться даже проекты, в которых, казалось бы, нет ничего уникального. Обозреватель НГС выбрал несколько впечатляющих примеров.

Два подростка устроили охоту на взрослых в Новосибирске — один человек убит, еще один ранен ножом в грудь

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу двух несовершеннолетних новосибирцев, которые ограбили несколько мужчин. Один из пострадавших скончался от удара ножом в грудь. Подробнее по ссылке.

На «доме-книжке» появился медиаэкран вместо часов — сравниваем с тем, как было раньше

В Новосибирске вместо часов на доме по улице Дуси Ковальчук, 179/2, установили медиаэкран. Раньше на этом месте были часы. Реконструкция здания продолжается, хотя на паспорте объекта дата окончания была указана 26 сентября.

Ранее в пресс-службе новосибирского приборостроительного завода холдинга «Швабе» сообщали, что установку часов закончат в конце октября. Но часы жители заметили только сегодня, 20 ноября.

Люди несут игрушки: на месте гибели двухлетнего мальчика в Новосибирске появился стихийный мемориал