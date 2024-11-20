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Город На «доме-книжке» появился медиаэкран вместо часов — сравниваем с тем, как было раньше

На «доме-книжке» появился медиаэкран вместо часов — сравниваем с тем, как было раньше

Пока на экране показывают картинки, а не время

3 440
54 комментария

Ограждение еще стоит у «дома-книжки»

В Новосибирске вместо часов доме по улице Дуси Ковальчук, 179/2 установили медиаэкран. Раньше на этом месте были часы. Реконструкция здания продолжается, хотя на паспорте объекта дата окончания была указана 26 сентября.

Ранее в пресс-службе Новосибирского приборостроительного завода холдинга «Швабе» сообщали, что установку часов закончат в конце октября. Но часы жители заметили только сегодня, 20 ноября.

На медиаэкране появляются картинки

На здании продолжают реконструкцию, хотя большая часть уже закончена. Появился новый фасад.

Пока информацию на экран не выводили

По информации сервиса «Контур.Фокус», «Новосибирский приборостроительный завод зарегистрирован в 2011 году. Акционеры предприятия — АО „Швабе“ (владеет 87,4%) и Госкорпорация „Ростех“ (12,6%). Выручка предприятия в 2019 году составила 6 миллиардов рублей, чистая прибыль — 575,7 миллиона. Информация о финансах завода за следующие годы не опубликована.

Раньше на часах было несколько показателей

В начале ноября строительное ограждение сорвало ветром. Его унесло в прохожих.

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Комментарии
54
Татьяна 53
48 минут
Почему у нас всегда так, было хорошо, нет надо всё испохабить. Были часы, погода, толи мешали кому, зачем мне эти картинки, только водителей отвлекать будут.
Надежда nz
35 минут
А погоду и время на этом экране показывать будут? Или только рекламу?
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