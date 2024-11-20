На «доме-книжке» появился медиаэкран вместо часов — сравниваем с тем, как было раньше

Ограждение еще стоит у «дома-книжки» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске вместо часов доме по улице Дуси Ковальчук, 179/2 установили медиаэкран. Раньше на этом месте были часы. Реконструкция здания продолжается, хотя на паспорте объекта дата окончания была указана 26 сентября.

Ранее в пресс-службе Новосибирского приборостроительного завода холдинга «Швабе» сообщали, что установку часов закончат в конце октября. Но часы жители заметили только сегодня, 20 ноября.

На медиаэкране появляются картинки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На здании продолжают реконструкцию, хотя большая часть уже закончена. Появился новый фасад.

Пока информацию на экран не выводили Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По информации сервиса «Контур.Фокус», «Новосибирский приборостроительный завод зарегистрирован в 2011 году. Акционеры предприятия — АО „Швабе“ (владеет 87,4%) и Госкорпорация „Ростех“ (12,6%). Выручка предприятия в 2019 году составила 6 миллиардов рублей, чистая прибыль — 575,7 миллиона. Информация о финансах завода за следующие годы не опубликована.

Раньше на часах было несколько показателей Источник: Валентин Суменко / Кирилл Кудряшов / 2ГИС









