На фасад дома-книжки на площади Калинина вернут часы — ждать осталось недолго

По наблюдениям читателей НГС, часов на здании нет около года Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











В Новосибирске планируют вернуть часы на здание приборостроительного завода на площади Калинина. Работы уже начались.

— Работы по монтажу часов на фасаде Новосибирского приборостроительного завода холдинга «Швабе» ведутся. До конца октября работы планируется завершить, — сообщили НГС в пресс-службе холдинга.

Для часов на здании подготовили конструкцию Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Сейчас здание завода реконструируют. На паспорте датой окончания работ указано 26 сентября, но ограждения на месте еще стоят. Там, где раньше на фасаде было табло с часами, сейчас подведен провод и закреплена металлическая решетка. Изменится ли дизайн часов, пока неизвестно.

Рабочих на объекте не видно Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











По информации сервиса «Контур.Фокус», «Новосибирский приборостроительный завод зарегистрирован в 2011 году. Акционеры предприятия — АО „Швабе“ (владеет 87,4%) и Госкорпорация „Ростех“ (12,6%). Выручка предприятия в 2019 году составила 6 миллиардов рублей, чистая прибыль — 575,7 миллиона. Информация о финансах завода за следующие годы не опубликована.