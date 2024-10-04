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Дороги и транспорт На фасад дома-книжки на площади Калинина вернут часы — ждать осталось недолго

На фасад дома-книжки на площади Калинина вернут часы — ждать осталось недолго

Их сняли около года назад

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7 комментариев

По наблюдениям читателей НГС, часов на здании нет около года

В Новосибирске планируют вернуть часы на здание приборостроительного завода на площади Калинина. Работы уже начались.

— Работы по монтажу часов на фасаде Новосибирского приборостроительного завода холдинга «Швабе» ведутся. До конца октября работы планируется завершить, — сообщили НГС в пресс-службе холдинга.

Для часов на здании подготовили конструкцию

Сейчас здание завода реконструируют. На паспорте датой окончания работ указано 26 сентября, но ограждения на месте еще стоят. Там, где раньше на фасаде было табло с часами, сейчас подведен провод и закреплена металлическая решетка. Изменится ли дизайн часов, пока неизвестно.

Рабочих на объекте не видно

По информации сервиса «Контур.Фокус», «Новосибирский приборостроительный завод зарегистрирован в 2011 году. Акционеры предприятия — АО „Швабе“ (владеет 87,4%) и Госкорпорация „Ростех“ (12,6%). Выручка предприятия в 2019 году составила 6 миллиардов рублей, чистая прибыль — 575,7 миллиона. Информация о финансах завода за следующие годы не опубликована.

Летом в Новосибирске начали искать подрядчика, который отремонтирует здание «Дома грузчиков» на улице Фабричной. Его построили в конце 1930-х годов.

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Комментарии
7
aonmaster
26 минут
Не реконструируют, а облепляют "современными" материалами, неизвестно какой горючести. Обёртку новую делают, а содержание старое.
Гость
42 минуты
Ура! Это традиция посмотреть на часы и погоду находясь на пл. Калинина.
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