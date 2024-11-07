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Ограждение сорвало у «дома-книжки» — сообщается о пострадавших

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Происшествия «Людей посносило, как кегли»: ограждение сорвало у «дома-книжки» в Новосибирске — сообщается о пострадавших

«Людей посносило, как кегли»: ограждение сорвало у «дома-книжки» в Новосибирске — сообщается о пострадавших

По словам очевидца, несколько человек могли получить травмы

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3 комментария

Предположительно, два человека могли пострадать

Строительное ограждение сорвало ветром в Заельцовском районе. По словам читателя НГС Владимира Мезенцева, инцидент произошёл днём в четверг у дома по улице Дуси Ковальчук, 179/2, известного как «дом-книжка».

По словам очевидца, могли пострадать люди.

— Сорвало строительные ограждения из ОСП (Ориентированно-стружечная плита). Людей посносило, как кегли! Возможно, пострадавшие есть. Я стоял на светофоре. Произошло это у здания с часами. Видел как минимум двоих людей, пострадавших от ограждений. Парень кубарем до трамвайных путей долетел, и сидя держал руку в области груди. Листы были разбросаны по проезжей части, — описывает ситуацию Владимир.

Снять происходящее на видео очевидец не успел.

Если вы были очевидцем пострадавшего или пострадали во время происшествия, свяжитесь с редакцией НГС

Звоните8-923-157-00-00
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В ночь на 7 ноября и утром в Новосибирске усилился ветер. По данным Западно-Сибирского УГМС, порывы могут достигать 25 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможности образования гололёда, в городе идёт снег.

Ранее НГС сообщал, что у здания на Крамского, 42 сорвало крышу — кровля повредила припаркованные автомобили.

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