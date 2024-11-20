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Криминал эксклюзив Два подростка устроили охоту на взрослых в Новосибирске — один человек убит, ещё один ранен ножом в грудь

Два подростка устроили охоту на взрослых в Новосибирске — один человек убит, ещё один ранен ножом в грудь

В момент нападения одному нападавшему было 14 лет, второму — 17

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10 комментариев

Обоих подсудимых суд приговорил к лишению свободы

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу двух несовершеннолетних новосибирцев, которые ограбили несколько мужчин. Один из пострадавших скончался от удара ножом в грудь.

Подростки устроили настоящую охоту на взрослых вечером 8 ноября прошлого года. По версии следствия, грабить вышли двое: один несовершеннолетний, второй – не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Первую же свою жертву они избили и ударили ножом в грудь, но мужчине удалось выжить.

Следующей жертвой агрессивных подростков стал 25-летний Александр О. После непродолжительного конфликта он тоже получил несколько ударов ножом и скончался от полученных ранений. Его тело нашли два дня спустя в сугробе на улице Василия Старощука в Октябрьском районе. Знакомая Александра в общении с корреспондентом НГС сообщила, что мужчина был абсолютно неконфликтным человеком, но имел проблемы с употреблением запрещенных веществ.

По данным прокуратуры, в тот же вечер несовершеннолетний парень вместе с более молодым напарником попытался убить и ограбить двух других человек, ещё один пострадавший отдал всё, не ввязываясь с подростками в потасовку.

13 ноября подозреваемых задержали. Следственный комитет сообщал, что подростков 14-ти и 17-ти лет поместили под арест: первый отправился в центр временного содержания несовершеннолетних преступников, второй — в СИЗО.

Почти всю вину на себя принял младший из подсудимых. Его признали виновным в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), вооруженном разбое группой лиц (ч.2 ст.162 УК РФ), разбое с причинением тяжких травм (ч.4 ст.162 УК РФ), покушении на убийство (ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ) и убийстве группой лиц из хулиганских побуждений (ч.2 ст.105 УК РФ). Ему назначили 9 лет 6 месяцев в воспитательной колонии.

Старшего подсудимого признали виновным только в вооруженном разбое (ч.2 ст.162 УК РФ) и отправили в колонию общего режима на 2 года.

Ранее в суд ушло дело 14-летней школьницы, которая изуродовала лицо своей 13-летней подруги канцелярским ножом.

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Подростки Нападение Убийство Приговор
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Комментарии
11
шёлтут
9 минут
"Да здравствует наш самый гуманный в мире суд!"
шёлтут
3 минуты
Вот с возрастом преступникам не повезло: не могут подписать контракт и избавиться от наказания через сво, заодно и вожделенных денежек добыть.
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