Два подростка устроили охоту на взрослых в Новосибирске — один человек убит, ещё один ранен ножом в грудь

Обоих подсудимых суд приговорил к лишению свободы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу двух несовершеннолетних новосибирцев, которые ограбили несколько мужчин. Один из пострадавших скончался от удара ножом в грудь.

Подростки устроили настоящую охоту на взрослых вечером 8 ноября прошлого года. По версии следствия, грабить вышли двое: один несовершеннолетний, второй – не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Первую же свою жертву они избили и ударили ножом в грудь, но мужчине удалось выжить.

Следующей жертвой агрессивных подростков стал 25-летний Александр О. После непродолжительного конфликта он тоже получил несколько ударов ножом и скончался от полученных ранений. Его тело нашли два дня спустя в сугробе на улице Василия Старощука в Октябрьском районе. Знакомая Александра в общении с корреспондентом НГС сообщила, что мужчина был абсолютно неконфликтным человеком, но имел проблемы с употреблением запрещенных веществ.

По данным прокуратуры, в тот же вечер несовершеннолетний парень вместе с более молодым напарником попытался убить и ограбить двух других человек, ещё один пострадавший отдал всё, не ввязываясь с подростками в потасовку.

13 ноября подозреваемых задержали. Следственный комитет сообщал, что подростков 14-ти и 17-ти лет поместили под арест: первый отправился в центр временного содержания несовершеннолетних преступников, второй — в СИЗО.

Почти всю вину на себя принял младший из подсудимых. Его признали виновным в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), вооруженном разбое группой лиц (ч.2 ст.162 УК РФ), разбое с причинением тяжких травм (ч.4 ст.162 УК РФ), покушении на убийство (ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ) и убийстве группой лиц из хулиганских побуждений (ч.2 ст.105 УК РФ). Ему назначили 9 лет 6 месяцев в воспитательной колонии.

Старшего подсудимого признали виновным только в вооруженном разбое (ч.2 ст.162 УК РФ) и отправили в колонию общего режима на 2 года.