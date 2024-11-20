Понаехали: в Новосибирске стремительно растут «чужие» сети кафе и ресторанов — кто зарабатывает на аппетите горожан

Относительно новая для Новосибирска сеть «Дядя Вано» вдруг стала стремительно расти — хотя конкурентов у нее немало Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новосибирский ресторанный бизнес давно известен своей региональной экспансией: заведения сетей, придуманных в сибирской столице, работают по всей России. Но с недавних пор и сам Новосибирск всё активней атакуют компании и предприниматели извне. Причём, как показывает практика, успехов (по крайней мере, на начальном этапе) могут добиться даже проекты, в которых, казалось бы, нет ничего уникального. Обозреватель НГС выбрал несколько впечатляющих примеров.

Грузинский дискаунтер

«Дядя Вано» предлагает блюда грузинской кухни по невысоким ценам Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Первое заведение под названием «Дядя Вано» открылось в Новосибирске осенью 2023 года в ТРЦ «Сибирский молл». Его появление могло легко пройти незамеченным — проекты с кавказской кухней стартовали тогда один за другим. Но довольно скоро появилось ещё одно кафе под этим названием, потом ещё одно. И сегодня «Дядя Вано» — это уже сеть из пяти заведений, распложенных по всему городу.

И эти заведения отнюдь не стоят пустыми. Кафе на площади Маркса, например, расположено в торговом центре ГУМ и соседствует с давно работающей здесь точкой Rostic`s. Причем вечерами в «Дяде Вано» заметно больше посетителей.

Показательно и количество отзывов в 2ГИС: у самой первой точки их уже больше 3000, а средний балл — 4,4 из 5 возможных. «Накрутить» такую оценку при подобной интенсивности отзывов довольно сложно. Да и само по себе желание тысяч людей написать о заведении говорит о том, что оно им не только известно (что уже немало), но и вызывает какие-то эмоции.

В заведении на площади Маркса бывает больше посетителей, чем в соседнем «Ростиксе» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Причин такого успеха несколько, но главная — демонстративно низкие цены. Хачапури здесь стоит от 150 рублей, хинкали — от 35 рублей за штуку. Это более чем вдвое меньше, чем в среднем в грузинских заведениях в проходных местах.

Разумеется, за низкую цену приходится платить. И хинкали, и дешевые хачапури маленького размера, а начинка для хинкали представляет собой разбитую почти до гомогенного состояния массу, что может быть следствием использования недорогого сырья. Зато посетитель действительно может за 140 рублей заказать небольшое, но полноценное горячее блюдо. А ещё за 190 рублей взять 200 мл вина. Вино, кстати, в заведение можно принести своё, заплатив 300 рублей «пробкового сбора» с одной бутылки.

Претензии, разумеется, тоже есть. Посетители жалуются на недостаток пряности, в некоторых заведениях заказы выполняют слишком долго. Но таких оценок меньшинство и исходят они, скорее всего, от людей с опытом посещения более дорогих или более аутентичных заведений. Массового же клиента «Дядя Вано», похоже, устраивает.

В зале одной из точек сети «Дядя Вано» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Управляет заведениями компания «Мос-Традо», зарегистрированная в Москве на северной окраине Люберец, на улице Лухмановская, 34. У компании есть сайт, где указано, что предприятие занимается оптовыми поставками широкого спектра продуктов: мясо, крупы, овощи и фрукты, полуфабрикаты и т. д. То есть, по сути, может обеспечить заведение типа «Дядя Вано» целиком.

Несмотря на то, что «Мос-Традо» была зарегистрирована ещё в 2012 году, какой-то реальной экономической деятельностью она занялась, судя по данным «Контур.Фокус», только в 2022 году: тогда ее выручка взлетела с 2,7 миллиона рублей до 978 миллионов рублей. В прошлом году на счета компании поступило уже почти 1,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль при этом составила всего 137 тысяч рублей, то есть по 11,4 тысячи рублей в месяц.

Единственный учредитель компании — Павел Огурцов, которому кроме этого предприятия принадлежит ещё «Пресс бук». Это юрлицо занимается выпуском бизнес-литературы. Масштабы бизнеса там еще больше (выручка в 2023 году составила 3,1 миллиарда рублей), но прибыли тоже немного: всего 200 тысяч рублей в год.

Бренд «Дядя Вано Хинкали&Хачапури» при этом зарегистрирован на Данила Владимировича Федорова с адресом для обращений в Курске. Никаких связей через совместное владение какими-то компаниями между Федоровым и Огурцовым не существует.

«Кузина» из Красноярска

Первая точка сети Green House в Новосибирске Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть Green House из Красноярска вышла на новосибирский рынок меньше года назад. Ближайшим аналогом её концепции здесь можно с полным основанием считать новосибирский проект Kuzina, с которым её роднят и уровень цен, и обычный размер заведений, и сама концепция: недорогой кофе из автоматической кофемашины с десертами. В Green House, правда, не торгуют целыми тортами, но это скорее минус, чем плюс.

В общем, казалось, что шансов у нового игрока было немного. Но меньше чем за год сеть смогла открыть в Новосибирске 12 кофеен, причём на самых разных площадках: в крупных ТЦ, на первых этажах жилых домов, в бизнес-центре. Какого-то ажиотажа эти точки пока не вызывают, но там всё чаще можно видеть посетителей.

Выбор еды и десертов невелик Источник: Стас Соколов / NGS.RU











У Green House есть, конечно свои маленькие фишки: кедровый латте, чаи с таёжными травами, какие-то десерты. Но в целом сеть пока просто занимает перспективные места, пытаясь постепенно приучить местную публику к своему бренду. Скорость развития сети во многом объясняется активным использованием франчайзинга, на рекламу и продвижение которого тратится едва ли не больше денег, чем на продвижение бренда у конечных потребителей.

Правами на марку обладает ООО «Грин хаус кофе» с собственной выручкой в прошлом году 148 миллионов рублей и чистой прибылью 25 миллионов рублей. У компании два учредителя: Егор Тохтобен (он же руководит компанией) и Артём Кальченко. «Грин хаус кофе» заключила больше 40 договоров коммерческой концессии (франчайзи может владеть несколькими точками).

На сайте компании указаны ориентировочные показатели средней кофейни. Если им верить, то выручка новосибирских франчайзи уже может превышать 12 миллионов рублей в месяц. Но может, конечно, и не превышать.

Шаверма из Питера

Франчайзи питерской сети не испугались конкуренции с уже работающими в Новосибирске проектами Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть «VЛАВАШЕ» из Санкт-Петерга пришла в Новосибирск в 2022 году. Открыть в Новосибирске точку с шаурмой (или шавермой) — не особенно оригинальная идея. Даже сегодня, после ухода «Дяди Дёнера», в городе хватает и местных сетей (самая крупная — MGrill c 52 точками), и пришедшей из Барнаула «Грильницы», и множества одиночных заведений или сетей, состоящих из нескольких точек.

Нельзя сказать, чтобы «VЛАВАШЕ» уже достигла какого-то видимого успеха: очереди в заведениях сети бывают редко. Но открытые уже точки продолжают работать, и к ним постепенно добавляются новые заведения. Летом прошлого года такое заработало в Академгородке прямо на Морском проспекте. А в этом году заведение появилось в ТЦ «МЕГА», где «питерская шаверма» заменила закрывшуюся «Кузину».

«VЛАВАШЕ» позиционирует себя как «премиальный фастфуд»: здесь есть позиции дороже 500 рублей, да и базовая шаверма стоит в районе 300 рублей. То есть это предложение для человека, который уже может позволить себе больше, но всё ещё готов ограничиться фастфудом. И пока этот подход, похоже, работает.

Торговая марка «VЛАВАШЕ» принадлежит предпринимателю из Санкт-Петербурга Павлу Крупнину, у которого в послужном списке несколько проектов: сети столовых Na kuhne и «Пельмешь», служба доставки «Суши Ями», а также школа лидерства. Развитием сети по франчайзингу занимается ООО «ВЛАВАШЕ ГРУПП», в которой Крупнин — единственный учредитель и генеральный директор. Компания в прошлом году получила около 28 миллионов рублей выручки и 4,3 миллиона рублей чистой прибыли.

В Новосибирске развитием сети занимается ООО «К2», единственным учредителем и руководителем которой является Алексей Таранюк (ранее работал в структуре группы «Конквест»). Выручка компании в прошлом году составила 14,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,1 миллиона рублей. Это не значит, впрочем, что такова выручка всех заведений сети в Новосибирске — сами точки работают под управлением нескольких ИП.