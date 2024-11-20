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Происшествия Люди несут игрушки: на месте гибели двухлетнего мальчика в Новосибирске появился стихийный мемориал

Люди несут игрушки: на месте гибели двухлетнего мальчика в Новосибирске появился стихийный мемориал

Вещи несут на Петухова

3 608
23 комментария

Мальчик скончался на месте

В Новосибирске у дома на улице Петухова появился стихийный мемориал. Вчера, 19 ноября, там погиб двухлетний мальчик. Ребенка и его мать сбил пьяный водитель на Subaru Forester.

ДТП произошло во дворе дома № 74 по улице Петухова

Фотографии со стихийного мемориала выложили в телеграм-канале «ACT-54 Black». На фото видно, что люди несут игрушки, цветы и шоколадку к подъезду.

Водителя вчера задержали. Следователи СК возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель человека».

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Комментарии
23
Мое личное мнение
50 минут
замучали эти жоповозки во дворах.
Гость
59 минут
Некоторые новостройки хороши уже тем, что строятся по концепции двор без машин.
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