Люди несут игрушки: на месте гибели двухлетнего мальчика в Новосибирске появился стихийный мемориал

В Новосибирске у дома на улице Петухова появился стихийный мемориал. Вчера, 19 ноября, там погиб двухлетний мальчик. Ребенка и его мать сбил пьяный водитель на Subaru Forester.
Фотографии со стихийного мемориала выложили в телеграм-канале «ACT-54 Black». На фото видно, что люди несут игрушки, цветы и шоколадку к подъезду.
Водителя вчера задержали. Следователи СК возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель человека».
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