Новые станции метро за 45 млрд и жуткое убийство сибирячки, — главные события 19 ноября

Итоги дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются не замеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 19 ноября.

Список Хомина: в Новосибирске начали судить первого фигуранта большого коррупционного перечня — кто следующий

В Железнодорожном суде начали рассматривать дело бывшего замначальника отдела собственной безопасности Управления МВД на транспорте по Сибири Максима Краснова. Его обвиняют в том, что он обманул бывшего коллегу на 50 тысяч рублей, пообещав ему высокую должность в транспортной полиции. Но афера интересна не обстоятельствами, а её предполагаемыми участниками. Главный свидетель обвинения — экс-глава экономической полиции Новосибирска Андрей Хомин, который, по словам источников, пытаясь смягчить себе наказание по делу о взятках, дал показания на многих своих бывших коллег. Криминальный корреспондент Павел Тиунов изучил дело Максима Краснова и выяснил, кто ещё может оказаться в «списке Хомина».

«Сказали, что мы предатели»: «дочка» новосибирского «Дискуса» задолжала зарплату бывшим сотрудникам — иск подал даже директор

В Новосибирске компания «Дискус-Инвест» с прошлого года не выплачивает бывшим сотрудникам долги по зарплате — у некоторых она составляет несколько сотен тысяч рублей, у других — почти миллион. Примечательно, что организация задолжала деньги и своему экс-директору. Получат ли люди свои «кровные» и что по этому поводу думает суд — в публикации НГС.

Строительство трех станций метро в Новосибирске оценили в 45 миллиардов рублей

В мэрии Новосибирска назвали примерную стоимость строительства новых станций метро на Ленинской линии. На это может потребоваться 45 миллиардов рублей.

Как сообщили в ответе на запрос НГС, строительство участка от «Площади Маркса» до «Площади Станиславского» и «Троллейной» может обойтись в 30 миллиардов рублей. Участок на правом берегу от «Заельцовской» до новой станции «Северная» оценивают в 15 миллиардов рублей.

Королева госконтрактов, недобросовестные поставщики и семейный подряд — кто заработал на ремонте бомбоубежищ в Новосибирске

В 2022 году в Новосибирске начался бум ремонта сооружений гражданской обороны. Только за последние два года муниципалитет навел порядок в 91 укрытии и потратил на это почти 73 миллиона рублей. Журналисты НГС изучили документы госзакупок, чтобы узнать, кто из предпринимателей зарабатывает миллионы, ремонтируя особо укрепленные подвалы в жилых домах, а заодно попытались узнать, как выглядят убежища, которые уже отремонтировали.

Проследил от остановки и представился соседом: сибиряк надругался над девушкой, а затем убил ее

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор 30-летнему мужчине, который надругался над девушкой, а затем убил ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.