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Дороги и транспорт Строительство трех станций метро в Новосибирске оценили в 45 миллиардов рублей

Строительство трех станций метро в Новосибирске оценили в 45 миллиардов рублей

Их запланировали на Ленинской линии

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Сроки строительства новых станций метро неизвестны

В мэрии Новосибирска назвали примерную стоимость строительства новых станций метро на Ленинской линии. На это может потребоваться 45 миллиардов рублей.

Как сообщили в ответе на запрос НГС, строительство участка от «Площади Маркса» до «Площади Станиславского» и «Троллейной» может обойтись в 30 миллиардов рублей. Участок на правом берегу от «Заельцовской» до новой станции «Северная» оценивают в 15 миллиардов рублей.

Действующую схему развития метро могут изменить

— В настоящее время рассматривается вопрос о необходимости корректировки генеральной схемы метрополитена в 2025 году, в которую входит строительство станций метро «Северная» и «Троллейная», — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

НГС писал о том, что на ранних этапах планирования развития подземки некоторые метростроители предлагали отказаться от запуска станции метро на площади Станиславского. В мэрии Новосибирска ответили, что такое решение не принято, строительство предусмотрено генеральной схемой.

Ранее мы поговорили с экспертами о том, что известно о новых станциях на Ленинской линии.

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Комментарии
3
Гость
3 минуты
3 станции метро или недостроенный мост на площади труда, даже не знаю что и выбрать....
Гость
1 минута
имитация бурной деятельности....
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