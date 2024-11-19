Строительство трех станций метро в Новосибирске оценили в 45 миллиардов рублей

Сроки строительства новых станций метро неизвестны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали примерную стоимость строительства новых станций метро на Ленинской линии. На это может потребоваться 45 миллиардов рублей.

Как сообщили в ответе на запрос НГС, строительство участка от «Площади Маркса» до «Площади Станиславского» и «Троллейной» может обойтись в 30 миллиардов рублей. Участок на правом берегу от «Заельцовской» до новой станции «Северная» оценивают в 15 миллиардов рублей.

Действующую схему развития метро могут изменить Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











— В настоящее время рассматривается вопрос о необходимости корректировки генеральной схемы метрополитена в 2025 году, в которую входит строительство станций метро «Северная» и «Троллейная», — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

НГС писал о том, что на ранних этапах планирования развития подземки некоторые метростроители предлагали отказаться от запуска станции метро на площади Станиславского. В мэрии Новосибирска ответили, что такое решение не принято, строительство предусмотрено генеральной схемой.