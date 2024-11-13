«Движение в правильном направлении»: что известно о станциях метро на севере и юге Новосибирска — спасут ли они город от пробок

Пока деньги на продление метро в городе не нашли Источник: архив НГС











В Новосибирске продолжают обсуждать строительство метро: в плане до 2030 года указано еще пять новых станций и метродепо. НГС уже рассказывал о планах на «Молодежную», «Гусинобродскую» и «Площадь Станиславского». Кроме них в городе могут появиться станции «Троллейная» и «Северная». Дело пока не дошло даже до проектирования, но название последней уже поменяли на «Ботаническую», хотя оно пока не прижилось. Об этих проектах известно намного меньше, чем о других планируемых станциях. НГС поговорил с экспертами и узнал, насколько «Троллейная» и «Северная» могут помочь горожанам.

Метро-2030

О новых станциях метро рассказывал еще Анатолий Локоть в январе 2020 года, когда занимал пост мэра Новосибирска. Федеральные власти тогда как раз рассматривали возможность снять вето на развитие метро в крупных городах. «Троллейная» и «Северная» были в числе тех, на которые могут дать деньги.

— У нас в планах Дзержинская линия — станции «Молодёжная» и «Гусинобродская». Крайняя станция — это «Автовокзал», который недавно был открыт. Ленинская линия — это, помимо станции «Спортивной», «Площадь Станиславского» и «Троллейная». И мы рассматриваем всё-таки станцию «Северная» — это Красный проспект, примыкание к городскому аэропорту, где планируется активное развитие и продление улицы Красный проспект до Краузе, — рассказывал тогда заместитель мэра Алексей Кондратьев.

Строительство метро в Новосибирске распланировали до 2050 года и дальше Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Но осуществить планы за следующие четыре года так и не удалось. Как и достроить станцию «Спортивная».

Станция «Северная», согласно планам властей, должна быть следующей за «Заельцовской» на Красном проспекте. Рядом со станцией собираются организовать транспортно-пересадочный узел.

В феврале этого года стало известно, что название станции поменяли с «Северной» на «Ботаническую», а еще — что от нее протянут надземную часть путей. Причины смены названия неизвестны. Возможно, власти тоже к нему пока не привыкли — в ноябре в станцию все еще называли «Северной».

«Троллейная» запланирована на левом берегу — за станцией «Площадь Станиславского», следующей за «Площадью Маркса». Документы для промежуточной остановки готовили еще в 90-е годы, но к работам так и не приступили, потому и до «Троллейной» очередь не дошла. Как ранее объяснил Геннадий Рузаев, бывший руководитель Дирекции по строительству метро (позже преобразованной в «УЗСПТС»), некоторые метростроители предлагали не возводить станцию на площади, а сразу протянуть метро до Троллейной. Но по ряду причин сделать ни того, ни другого не удалось.

— Проблема не только в недостатке финансирования. Проблем очень много. Были профессионалы на всех уровнях, а сейчас их не осталось. Вначале разрабатывалось технико-экономическое обоснование, а после него начиналась стадия проекта. Планировалось сделать проект вместе с рабочей документацией, значилась длина перегона в 1140 метров. «Метропроект» начинал проработки, но утверждены они не были, все заглохло, — говорил метростроитель о причинах проблем с продлением Ленинской линии на юг.

В городе планируют продлевать в первую очередь Дзержинскую линию метро Источник: архив НГС











При этом планы на продление Ленинской линии были еще на первых проектах по строительству подземки. Например, в книге «В Новосибирск пришло метро», выпущенной в 1986 году, есть схема будущих станций, которые собирались построить в городе. На ней за «Площадью Калинина» (сейчас — «Заельцовская») следуют станции «Ждановская» и «Северная». За «Проспектом Карла Маркса» («Площадь Маркса») идут «Площадь Станиславского» и «Пермская».

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, какие работы ведутся для подготовки строительства станций метро «Северная» и «Троллейная».

«Может, ничего и не решат»

Строительство новых станций может помочь жителям микрорайонов, которые находятся на левом и на правом берегах.

— Нужно открывать станцию метро ближе к тем микрорайонам, которые в последние годы у нас появились. Если станцию разместят ближе к аэропорту «Северный», то это движение в правильном направлении: во-первых, там много жилых массивов, во-вторых, так метро будет ближе к пятому и шестому микрорайонам, — считает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

К плюсам «Троллейной» эксперт относит ее близость к микрорайону «Чистая Слобода» — станция может стать очень востребованной у жителей.

Оба объекта могут помочь снизить количество пробок.

— Чем разветвленней система метро, тем меньше автомобилей выезжает на дороги, — это показывает опыт Москвы. Конкретно эти две станции, может, ничего и не решат. Но для начала изменения подхода городского жителя к пассажирскому транспорту, использования метро не только в центре, это было бы здорово, — добавил Вячеслав Ашурков.

Продление Ленинской линии на север может помочь после застройки территории старого аэропорта Источник: архив НГС











По мнению новосибирского урбаниста Алексея Гриценко, «Северная» — наименее важная среди тех станций, которые планируют построить до 2030 года. Это связано с неудобным рельефом и расположением — недалеко от будущей станции, по словам эксперта, находится мало жилых и социальных объектов.

— Но когда начнется продолжение Красного проспекта, застройка территории аэропорта, все равно Ленинская красная линия будет уходить на север. И тогда как промежуточная станция, наверное, «Северная» будет более актуальна, — считает урбанист.

С «Троллейной» ситуация обстоит иначе — она, уверен Алексей Гриценко, даже более значима, чем продление Дзержинской линии.

— Здесь уже, в принципе, сформирован удобный пересадочный узел, но его надо немножечко облагородить, обустроить. На перекрестке Троллейной и Титова сходятся трамвайные линии с разных направлений, которые обхватывают весь Ленинский район. Соответственно, жители таких микрорайонов как Юго-Западный, «Чистая Слобода», Троллейный получат прямую и не зависящую от внешних условий связь с метро за счет трамвая, — рассказал Алексей Гриценко НГС.

Трамваи почти на всех участках двигаются по обособленной линии. Это позволит удобно добираться до метро и дальше уже совершать поездки на правый берег.

При этом метро «Площадь Станиславского» и «Троллейная» могут построить на небольшом расстоянии друг от друга. Поэтому возникает вопрос, нужна ли в таком случае станция на площади.

— Выбирая между этих двух, конечно, «Троллейная» более актуальна. Задел под «Площадь Станиславского» можно оставить для лучших времен. Но вот «Троллейная» — это, наверное, самое актуальное, что на ближайшую перспективу есть, — объяснил Алексей Гриценко в разговоре с НГС. — Тем более, частный сектор, который находится на Титова, сейчас входит в территорию комплексного развития. Будет планироваться достаточно большой объем жилищного строительства, поэтому значение этой станции будет только увеличиваться со временем.