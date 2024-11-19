Список Хомина: в Новосибирске начали судить первого фигуранта большого коррупционного перечня — кто следующий

Максим Краснов уволился незадолго до своего задержания Источник: «Экстренный НСК» / tg.me, 54.мвд.рф











В Железнодорожном суде начали рассматривать дело бывшего замначальника отдела собственной безопасности Управления МВД на транспорте по Сибири Максима Краснова. Его обвиняют в том, что он обманул бывшего коллегу на 50 тысяч рублей, пообещав ему высокую должность в транспортной полиции. Но афера интересна не обстоятельствами, а её предполагаемыми участниками. Главный свидетель обвинения — экс-глава экономической полиции Новосибирска Андрей Хомин, который, по словам источников, пытаясь смягчить себе наказание по делу о взятках, дал показания на многих своих бывших коллег. Криминальный корреспондент Павел Тиунов изучил дело Максима Краснова и выяснил, кто ещё может оказаться в «списке Хомина».

Неоказанная помощь

Сотрудники Следственного комитета расследовали дело Максима Краснова, можно сказать, молниеносно. Его задержали в конце августа, а уже в начале ноября материалы поступили в суд. И это при том, что бывший высокопоставленный «безопасник» транспортной полиции на момент ареста свою вину не признавал и отвергал предъявленное обвинение.

Максиму Краснову припомнили август 2017 года — именно тогда начальник городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Андрей Хомин решил попробовать себя в роли главы экономической полиции сибирского транспортного управления МВД (подчиняется напрямую Москве). Назначить его на должность могли только после проверки бывшего на тот момент врио главного «безопасника» сибирской транспортной полиции и никого другого.

Следователи полагают, что тогда в игру вступил Максим Краснов — на тот момент заместитель начальника отдела собственной безопасности. Он якобы пообещал Андрею Хомину гладкое прохождение проверки за 50 тысяч рублей.

— В действительности Краснов не мог и не планировал совершать какие-либо действия, а также способствовать положительному решению, — заявила в суде государственный обвинитель Ася Овчинникова.

Максима Краснова арестовали 22 августа Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Максим Краснов, по версии следствия, решил не рисковать: он не собирался брать деньги лично и послал посредника — полицейского водителя. Тот принял конверт с наличными в салоне авто Андрея Хомина, припаркованного у городского управления МВД. Посредник, не зная, что везёт коррупционные деньги, в тот же день передал конверт Максиму Краснову.

В 2024 году следователи расценили действия Краснова как мошенничество (ч.3 ст.159 УК РФ). 22 августа суд отправил его в СИЗО. Андрей Хомин, который фактически давал взятку, от уголовного преследования освобождён. Так бывает, когда взяткодатель добровольно рассказывает о своём преступлении.

Слово против слова

Максим Краснов на момент ареста и Максим Краснов на первом заседании суда — будто два разных человека. Когда бывшего силовика закрыли в клетке, он выглядел обескураженным, его лицо закрывала медицинская маска, а одет он был в джинсы и олимпийку. Перед судом Краснов уже предстал в деловом стиле, лица не скрывал и излучал уверенность. Всё потому, что бывшего силовика в процессе расследования выпустили из изолятора и перевели под домашний арест.

— Вину не признаю, я не согласен, — заявил Максим Краснов в ответ на обвинение.

Максим Краснов заметно приободрился после выхода из СИЗО Источник: «Экстренный НСК» / tg.me











Адвокат подсудимого Любовь Славинская, комментируя материалы дела, подчеркнула, что перед следователем стояла очень непростая задача: воссоздать события 7-летней давности, когда уже не осталось вообще никаких следов. Чтобы дело выглядело внушительным, его заполнили протоколами многочисленных очных ставок.

— Получается у нас показания Хомина против показаний Краснова, — пояснила адвокат.

Любовь Славинская отметила, что Андрей Хомин дал показания в рамках заключенного досудебного соглашения. Сегодня в России, по ее словам, нет действенного механизма защиты от подобных «оговоров» — особенно, когда перед человеком стоит цель дать как можно больше информации, пытаясь добиться «лояльности предварительного расследования».

Путь силовика

Судя по тому, что Андрей Хомин ещё почти 6 лет возглавлял экономический отдел городской полиции, планы на перевод пошли крахом. Весной 2023 года высокопоставленный силовик внезапно в возрасте 40 лет вышел на пенсию. Через несколько месяцев его задержали.

Задержание связывают с делом о «Сибирском Лас-Вегасе» — массовом крышевании новосибирскими силовиками нелегальных игорных заведений, хотя официально об обвинении ни одно ведомство до сих пор не высказывалось. Примечательно, что Андрея Хомина арестовали после того, как на сделку со следствием пошла «первая ласточка» скандального дела — экс-начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров. Вскоре после громких задержаний его выпустили из СИЗО.

Андрей Хомин добился освобождения из СИЗО, дав показания на своих бывших коллег Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Андрей Хомин спустя почти год пребывания в изоляторе, по словам источника НГС, знакомого с ситуацией, тоже начал давать показания. По неподтвержденным данным, полицейский пенсионер дал следователям информацию, изобличающую несколько десятков представителей силовых структур в Новосибирске. Считается, что Максим Краснов оказался одним из них. Вскоре Андрея Хомина выпустили из СИЗО.

С обширным коррупционным списком на основе информации, предоставленной бывшим высокопоставленным полицейским, связывают скоропостижный уход с должности прокурора Заельцовского района Юрия Кващука, но официально эта информация до сих пор не подтверждена. О возможном уголовном преследовании экс-прокурора редакции НГС ничего не известно.

Одним путём?

Учитывая, каким способом сегодня бывшие силовики добиваются выхода из СИЗО, возникает резонный вопрос: не пошёл ли и Максим Краснов на сделку со следствием? Известно, что 30 сентября Железнодорожный суд продлил срок его содержания в СИЗО до 21 ноября, но экс-полицейский оказался дома. Корреспондент НГС обратился к нескольким новосибирским адвокатам с просьбой проанализировать ситуацию, но ни один из них официально высказаться не решился.

Московский адвокат Александр Иванов, выслушав историю новосибирского полицейского, отметил, что формально освобождение Краснова из-под стражи может иметь несколько причин.

— Можно предположить, что выход из СИЗО связан с низкой социальной опасностью совершенного преступления и низким уровнем доказательной базы. Следователь просто решил, что нет необходимости держать человека в заключении, если тот, тем более, не был больше замечен ни в каких предосудительных поступках. Но верится в это с трудом, — рассуждает адвокат.

Александр Иванов не исключил, что Максим Краснов мог начать сотрудничать со следствием, сохраняя позицию полной невиновности по своему делу.

— Ему ничего не мешает начать рассказывать интересные вещи, в том числе про своих коллег, при этом отрицая свою вину. Как бонус за содействие — домашний арест, но никаких поблажек по уже рассматриваемому делу, — предположил столичный юрист.

Очередное заседание по делу Максима Краснова запланировано на 29 ноября.