«Сказали, что мы предатели»: «дочка» новосибирского «Дискуса» задолжала зарплату бывшим сотрудникам — иск подал даже директор

Люди обратились в суд — некоторые процессы уже завершились Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске компания «Дискус-Инвест» с прошлого года не выплачивает бывшим сотрудникам долги по зарплате — у некоторых она составляет несколько сотен тысяч рублей, у других — почти миллион. Примечательно, что организация задолжала деньги и своему экс-директору. Получат ли люди свои «кровные» и что по этому поводу думает суд — в публикации НГС.

ООО «Дискус-Инвест» — дочерняя компания ГК «Дискус». По данным сервиса RusProfile, организация была образована в 2004 году, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом. Учредителем компании выступает Алексей Джулай. Указано, что организация сейчас находится в процессе ликвидации. На конец 2022 года выручка общества составила 10 миллионов рублей, чистый убыток — 3 миллиона рублей.

«Не вошли в положение»

Александра Чепрунова — юрист, она проработала в компании 12 лет. По её словам, «Дискус-Инвест» задолжал зарплату восьмерым сотрудникам, но часть их них «не хотят светиться» (данные по всем пострадавшим есть в распоряжении НГС). Осенью прошлого года они решили уволиться.

— Когда мы обратились с просьбой оплатить долги, нам сказали, что денег нет. Сказали, что мы предатели и не вошли в положение Джулая (Алексея Джулая, владельца и руководителя ГК «Дискус». — Прим. ред.), что идет следствие, а мы решили зарплату попросить. Мы сначала ушли на больничный, а потом все вместе заявления написали, — вспоминает Александра Чепрунова.

Прокуратура внесла представление руководителю «Дискус-Инвеста» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поняв, что добиться выплаты зарплат мирным путём не выйдет, люди обратились в прокуратуру и подали исковые заявления в Кировский районный суд Новосибирска. Некоторая часть этих исков уже удовлетворена — у кого-то полностью, а у кого-то частично. Как объяснила Александра Чепрунова, некоторым истцам решение пообещали выдать на руки в районе 25 ноября.

Сумма иска Александры Чепруновой — 900 тысяч рублей, а общая сумма задолженности составляет около 3 миллионов рублей.

— По многим искам решения уже вступили в законную силу — дальше работают приставы. По мне и еще одной истице была отмена заочного решения, новое решение должно вступить в силу на днях, — объяснила сибирячка.

На сайте ФССП указано, что в отношении «Дискус-Инвеста» в 2024 году было открыто сразу несколько исполнительных производств. У компании большие задолженности по «оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям».

В интересах некоторых истцов также действовал прокурор Кировского района.

— По результатам проверки ООО «Дискус-Инвест» доводы вашего обращения подтвердились, в связи с чем прокуратурой района на имя директора ООО «Дискус-Инвест» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, — отвечали им на обращения в прокуратуре (копия имеется в распоряжении НГС).

«Я деньги не получу, скорее всего»

Трудные времена в компании наступили пару лет назад, а в прошлом году дошло до уголовного дела против её владельца Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Претензии обманутые работники «Дискус-Инвест» писали в первую очередь на имя Сергея Малева — уже бывшего директора компании. Оказалось, он тоже подал исковое заявление к компании. Суд встал на его сторону, обязав «Дискус» выдать ему трудовую книжку и копию приказа об увольнении, а также выплатить 1 миллион 146 тысяч рублей за неиспользованный отпуск и задолженность по авансовому расчёту.

В разговоре с НГС Сергей Малев был немногословен, но заявил, что не несёт ответственности за задолженность компании перед сотрудниками. При этом он отметил, что сейчас должность директора «Дискус-Инвеста» никто не занимает — у компании фактически нет руководителя. Его слова подтверждают данные с сервиса RusProfile, где указано, что Сергей Малев является директором ООО, но «сведения о должностном лице недостоверны».

— У «Дискус-Инвеста» есть определенная сумма на счету. Она меньше, чем общая сумма требований работников. Надеюсь, что хоть кто-то что-то получит. Лично я деньги не получу, скорее всего, — сказал Сергей Малев.

Трудное время

Периодически дольщики и пайщики ГК «Дискус» (часть домов построена специально организованными для этого кооперативами) жаловались на задержку в сдаче домов в жилмассивах Плющихинский и Просторный — многие жили в них без официального ввода в эксплуатацию. В прошлом году эти жалобы выросли в уголовное дело.

Как сообщали в СК, с 2016 года «Дискус» и созданные ею два кооператива привлекали деньги людей на строительство домов в Плющинском жилмассиве, а когда срок сдачи истек, они оказались не достроены.

Вскоре после разразившегося скандала застройщик получил разрешения на ввод сразу 33 домов в Просторном, а следом за ними — 20 домов в Плющихинском жилмассиве. При этом, как сообщили НГС в пресс-службе Следственного комитета, расследование дела до сих пор продолжается.

При этом Алексей Джулай ежегодно входит в число самых успешных бизнесменов среди депутатов горсовета.

Корреспондент НГС направил запрос в ГК «Дискус» с просьбой прокомментировать задолженности по зарплате в компании «Дискус-Инвест», но на момент публикации материала комментарий не поступил. В случае появления информации от компании он будет дополнен.