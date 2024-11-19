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Осужден сибиряк, который надругался над случайной прохожей и убил ее

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Криминал Проследил от остановки и представился соседом: сибиряк надругался над девушкой, а затем убил ее

Проследил от остановки и представился соседом: сибиряк надругался над девушкой, а затем убил ее

Ранее мужчине назначали принудительное лечение

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25 комментариев

Силовики искали сибиряка несколько месяцев

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор 30-летнему мужчине, который надругался над девушкой, а затем убил ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Трагедия произошла 20 октября 2021 года в Ленинском районе. Суд установил, что в тот день пьяный мужчина преследовал свою жертву от автобусной остановки до её дома.

Речь идёт о Дмитрии Г. По данным следствия, вблизи остановки «Школа №174» Дмитрий обратил внимание на свою жертву и проследовал за ней до её дома на улице Ивана Севостьянова. Он представился соседом, вошел в квартиру девушки, повалил её на диван и совершил насильственные действия сексуального характера. Эксперты обнаружили на теле пострадавшей не менее 16 травм.

После насилия мужчина задушил девушку, а затем похитил её смартфон и скрылся. Его задержали спустя несколько месяцев, в том числе благодаря записям с камеры видеонаблюдения. В результате Дмитрия Г. предъявили обвинения в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) и в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Летом 2022 года дело было передано в суд.

Дмитрия направили на психолого-психиатрическую экспертизу, а затем назначили принудительное лечение. Собеседник НГС, знакомый с ситуацией, тогда отмечал, что если мужчину «вылечат», то снова отдадут под суд. Судя по всему, именно так и произошло.

Суд назначил Дмитрию 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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Новосибирск Суд Приговор Убийство Изнасилование
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Комментарии
27
Голая правда
18 минут
Не нужно никогда открывать двери "соседям", как бы безобидно ни выглядели! Я никому не открываю, и пусть там все заобижаются по подъезду, особенно постоянно меняющиеся "старшие по подъезду". Никого из них я не знаю толком, и даже если он действительно сосед - это не гарантия, что он безопасен.
Гость
17 минут
"Он представился соседом, вошел в квартиру" А я бы и соседа в квартиру не пустил.
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