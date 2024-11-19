Проследил от остановки и представился соседом: сибиряк надругался над девушкой, а затем убил ее

Силовики искали сибиряка несколько месяцев Источник: СУ СКР по Новосибирской области











В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор 30-летнему мужчине, который надругался над девушкой, а затем убил ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Трагедия произошла 20 октября 2021 года в Ленинском районе. Суд установил, что в тот день пьяный мужчина преследовал свою жертву от автобусной остановки до её дома.

Речь идёт о Дмитрии Г. По данным следствия, вблизи остановки «Школа №174» Дмитрий обратил внимание на свою жертву и проследовал за ней до её дома на улице Ивана Севостьянова. Он представился соседом, вошел в квартиру девушки, повалил её на диван и совершил насильственные действия сексуального характера. Эксперты обнаружили на теле пострадавшей не менее 16 травм.

После насилия мужчина задушил девушку, а затем похитил её смартфон и скрылся. Его задержали спустя несколько месяцев, в том числе благодаря записям с камеры видеонаблюдения. В результате Дмитрия Г. предъявили обвинения в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) и в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Летом 2022 года дело было передано в суд.

Дмитрия направили на психолого-психиатрическую экспертизу, а затем назначили принудительное лечение. Собеседник НГС, знакомый с ситуацией, тогда отмечал, что если мужчину «вылечат», то снова отдадут под суд. Судя по всему, именно так и произошло.