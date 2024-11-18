Массовое отключение света и смертельный пожар: главные новости в Новосибирской области за 17 ноября

День был богат на события Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ежедневном потоке новостей очень легко потеряться и пропустить действительно важные события. Редакция НГС выбрала пять самых интересных новостей, которые произошли в Новосибирской области 17 ноября.

В пожаре в новосибирском селе погибли мать и четверо детей

Возгорание в частном доме в селе Новоселье произошло в ночь на 17 ноября. В доме в этот момент находились восемь человек — мать, отец и шестеро их детей. Мать и четверо детей погибли в огне. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. Причиной пожара могла стать неисправная проводка или печь. Глава Новосельского сельсовета Виталий Анзельм рассказал НГС подробности трагедии.

«Люди падали без сознания»: в баре в центре Новосибирска произошла давка — руководство объяснило инцидент

В новосибирском баре «Друзья» на Вокзальной магистрали в ночь на 17 ноября произошла давка. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «ЧП Новосибирск». По словам очевидцев, несколько человек якобы потеряли сознание. В баре ответили, что давки в заведении не было, а скорая приезжала к сильно выпившей посетительнице.

«Людей бросили, смотри, как они живут»: две семьи застряли в расселенном доме в Новосибирске — суды за них, но власти не сдаются

Проблема расселения ветхого жилья в Новосибирске не решена до сих пор. Корреспонденты НГС пообщались с последними жильцами двухэтажки на улице Тюменская, которых городские власти не могут расселить с прошлого года. Как они живут в доме, на который совершают набеги мародеры, — в материале НГС.

Молоко в канистрах, яйца поштучно и колбаса за 50 рублей: почему в «Монетке» толпы с самого утра — репортаж из очереди

Корреспондент НГС прогулялась по одному из филиалов супермаркета «Монетка», изучила, что там продается, пообщалась с теми, кто туда ходит, и попыталась узнать, за что магазин любят и недолюбливают жители.

«Традиция выходного дня»: почти 1000 домов остались без света в Заельцовском районе Новосибирска