Молоко в канистрах, яйца поштучно и колбаса за 50 рублей: почему в «Монетке» толпы с самого утра — репортаж из очереди

В этот магазин ходят и студенты, и жители окрестных домов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Продолжаем изучать ассортимент новосибирских супермаркетов, и на этот раз на очереди «Монетка». В прошлом году уральская сеть перешла в управление компании «Лента». Корреспондент НГС прогулялась по одному из филиалов супермаркета формата «у дома», изучила, что там продается, пообщалась с теми, кто туда ходит и попыталась узнать, за что магазин любят и недолюбливают жители. Подробности — в нашем репортаже.

«Отдыхает народ»

Магазины появились в Новосибирске в начале 2010-х Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Сеть супермаркетов «Монетка» основали в Екатеринбурге в 2001 году. В начале 2010-х магазины начали открываться в Новосибирске. Сегодня сеть входит в десятку крупнейших розничных магазинов страны, а в октябре 2023 года ее выкупила «Лента».

Сейчас по Новосибирску насчитывается 136 супермаркетов. По данным 2ГИС, магазин, который мы выбрали для репортажа, оказался не с самым высоким рейтингом по оценкам покупателей — всего 2,7 балла. Судя по отзывам, люди ходят сюда за продуктами, которые не могут найти у конкурентов, также покупателей привлекают акции с выгодными ценами. Ругают магазин чаще всего за невежливых кассиров, неверные ценники, а еще, хоть и редко, за просрочку.

Нам попался филиал, который часто ругают за неверные ценники Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Магазин я посетила днем, и народа внутри оказалось очень много. Очередь растянулась на 10 метров, и какой она была в начале моего визита, так и не утихала до самого конца. Но, уверяют покупатели, приди я ранним утром или поздним вечером — почти ничего бы не изменилось. Возможно, причина в том, что магазин расположен довольно удачно — у жителей нескольких соседних домов нет альтернатив. Чтобы пойти в аналогичный супермаркет конкурентов, нужно либо переходить дорогу и идти метров 800, либо проходить целый квартал до следующего магазина на своей стороне улицы, да еще и в гору. Кроме того, возле «Монетки» здесь несколько колледжей и студенческих общежитий.

В этом магазине всегда много покупателей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На входе стандартная атрибутика — шеренга тележек, ворох корзин, ящички для хранения вещей покупателей, стойки со жвачками и цветными шариками родом из 90-х (чтобы получить игрушку или сладость, нужно кинуть монетку и прокрутить рычаг), рядом — кофейный автомат и странный стенд с продукцией «Монетки» в ярмарочном стиле. При этом все эти продукты размещены также и по периметру магазина. В целом в магазине порядок и нет посторонних неприятных запахов.

Покупатель Андрей живет в соседнем доме. Мужчина отметил, что ходит сюда каждый день по утрам, даже если ему не по пути.

На входе в магазин есть все — и стенд в стиле ярмарки, и кофе-автомат, и автоматы с конфетами и игрушками Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Раньше они с 8 работали, теперь с 7. Я захожу по утрам за сигаретами — специально не беру с запасом с вечера, чтобы не курить много, — смеется Андрей. — Лет пять назад тут вообще нечего было брать. Витрины стояли голые, мрак, бардак. Потом как-то лучше стало, вроде бы, сюда жена зачастила, и я следом. Продукты тут покупаем, есть все необходимое.

После просьбы назвать минусы магазина мужчина задумался: продавцы его устраивают и уже хорошо знают, хотя пару раз случались конфликты, просрочку не находил.

На этом углу, по словам покупателя Андрея, часто собирается местный «бомонд» Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Рядом с магазином постоянно стоят мужики с пивом. В углу на бетонке. Там же, наверное, и нужду справляют. Ну это Кировский район — чему удивляться. Отдыхает народ, — улыбается мой собеседник.

Креветки с ягодой

В магазине несколько морозильных камер с различными товарами. Замороженная рыба — от дешевой мойвы по 170 рублей за килограмм до дорогостоящих форели и сибаса по 700 рублей за килограмм. Ценники на всю рыбу, как собственно на все товары магазина, в основном желтые, скидочные. И, как обычно, всюду неокругленные — 99,99 рублей — крабовые палочки, 179,99 — минтай, и так далее.

Креветки, мясо, замороженные овощи и фрукты, пельмени — все в одном холодильнике Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Целый холодильник отведен под полуфабрикаты — есть много разных наггетсов, пицца, котлеты, чебуречки, пирожки. Оно и понятно — магазин ежедневно осаждают голодные студенты.

Морозильная камера с варениками и пельменями тоже есть, но, пожалуй, ассортимент тут не особо отличается от конкурентов. Самые дешевые пельмени под названием «Мусульманские»: пачка весом 800 граммов обойдется в 140 рублей.

Много в магазине охлажденной мясной продукции и мясных полуфабрикатов. Часто действуют акции — например, если купить сразу 2 куриных шницеля или 2 упаковки свиного фарша, каждая из упаковок будет не по 120 рублей, а по 100. А в еще одной морозильной камере модные аргентинские креветки по 1599 рублей за упаковку весом 2 килограмма почему-то соседствуют с замороженной ягодой и овощами, пельменями и говяжьей печенью.

Такое ощущение, что магазин рассчитан на студенческую аудиторию — тут много полуфабрикатов, быстрых завтраков и сладостей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В целом, возникает ощущение, что многие позиции в магазине рассчитаны именно на студентов — обилие полуфабрикатов, газировки и энергетиков, сладостей, в том числе мармелад на вес, целая витрина отведена под всевозможные «бич-пакеты» и консервы по довольно демократичным ценам. Только видов тушенки я насчитала около 10. А еще много разных недорогих соусов: «жгучек», «кобр», «аджик» и прочего.

Также в магазине огромный стеллаж выделен под разные сухие завтраки, молочные каши, которые не надо варить, хлопья. Самую дешевую кашу быстрого приготовления удалось отыскать за 8 рублей.

Макаронами из гигантских пачек, что размещены внизу витрины, можно накормить все студенческое общежитие Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Макаронные изделия в супермаркете рассчитаны под разные потребности. Например, есть премиальные сорта дорогой пасты, есть средний ценовой сегмент, а есть совсем дешевые изделия — огромный мешок «рожек» без изыска весом 3 килограмма можно купить за 180 рублей, а потом кормить этим мешком неделю все студенческое общежитие.

«Можно выхватить»

Если студенты, которых тут тьма, в основном бродят в рядах полуфабрикатов и сладостей, то деловые хозяйки — возле колбас и сыров. Ассортимент сыров тут не богатый, но базовый — «Маасдам», «Тильзитер», «Пошехонский», «Голландский», «Российский» и почему-то любимый многими пенсионерками «Мраморный». По сути, есть все ходовые сорта. Очень много видов и марок плавленых сыров с разными объемами и ценами — от банальных мини-сырков в фольге за 19 рублей до огромной килограммовой банки сливочного сыра по 500 рублей.

Хозяйки уверяют: колбаса тут дешевая, но пригодная для питания Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











По части колбас тоже есть где разгуляться — много акций и скидок. Например, можно найти несколько видов сервелата всего за 100 рублей за палочку в 300 граммов, есть несколько видов вареной колбасы по такой же цене. Покупательницы уверяют: есть вкусные варианты.

— Я тут часто беру сырокопченую колбасу. Если в других магазинах иногда ценник на нее шкалит, тут можно выхватить палку за 150 или 120 рублей. И вкус нормальный. Гости приходят, я ее ставлю на стол, и они хвалят, — признается одна из покупательниц.

Пробовать колбасу за 50 рублей почему-то не хочется Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Тут продается колбаса и по 49,99 рубля за палочку в 350 граммов. «Колбаса вареная классическая №1» указано на этикетке, но особой очереди за ней заметить не удалось. Продается несколько видов ливерной колбасы за 45 и 80 рублей. Такую сейчас не всегда удается встретить на полках других супермаркетов.

Нашлась даже килограммовая банка плавленого сыра Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Много в магазине сосисок, сарделек, консервированная рыба в охлажденных витринах тоже имеется, цены — как везде. Показалось, что в сети неплохой выбор майонеза. Ассортимент, опять же, рассчитан на любой кошелек.

Как в США

Из молочной продукции в магазине много стандартных йогуртов популярных марок, которые встречаются в любых других супермаркетах, а вот позиции творога и сливок в основном дороже, чем у конкурентов. Позабавило молоко в больших канистрах по типу таких, что продаются в американских супермаркетах. Цена за двухлитровую тару — 200 рублей. Наверное, очень удобно использовать в больших семьях. Самое дешевое молоко в супермаркете стоит 50 рублей за стандартный объем в 0,9 литра.

Молоко, как на фото слева, встретишь не везде Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Баночка сметаны выглядит очень эстетично Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Есть сметана за 185 рублей в милой баночке в ретро-стиле. Упаковка напоминает домашнюю продукцию, деревенский домик, и навевает на душевные воспоминания.

Выбор тортов в «Монетке» небольшой — на охлажденной витрине представлено около шести образцов. Зато тут же, по соседству, много готовой еды: котлеты, салаты, плов, очень много морской капусты в разных вариациях.

Ажиотажные товары

Сливочное масло, которое везде резко подорожало, дорогое и тут. Самые дешевые пачки удалось найти по 120 рублей за 180 граммов. Самое дорогое масло в таком же объеме обойдется ровно на 100 рублей дороже.

Чтобы купить подсолнечное масло подешевле, придется быть очень внимательным Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Масло подсолнечное стоит, в основном, как везде. Дешевле всего удалось найти по 95 рублей за бутыль 0,9 литра. Правда, его или случайно, или специально упрятали в самый дальний угол, где ценник и продукцию разглядеть проблематично. Есть масло оливковое и даже горчичное.

Стоимость яиц варьируется — десяток самых бюджетных можно купить за 75 рублей, самых дорогих — за 140. А еще можно взять яйцо поштучно за 8,49 рубля.

Прочие мелочи

В магазине — настоящий рай для любителей орехов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В центре зала огромная витрина отведена под фрукты и овощи, а также орехи и сухофрукты. Выбор фруктов впечатляет — несколько видов яблок и груш, апельсины, бананы, виноград. Помимо стандартных есть помело, хурма. Орехов тоже достаточно — кроме арахиса можно купить миндаль, грецкие орехи, фундук, фисташки, макадамию. Целая витрина отведена под семечки и орехи в упаковках.

— Тут беру орехи иногда, вроде свежие, но дорогие. Много не возьмешь, — говорит застенчивая пенсионерка и сыплет аккуратную горсточку в прозрачный мешок.

Овощей заметно меньше. На полупустых витринах — базовые картофель, морковь, помидоры и огурцы, подгнившая пекинская капуста, лук, капуста обычная, редька. Зато есть тыква — по 110 рублей за килограмм. Можно также приобрести зелень — зеленый лук, укроп, петрушку. Цены дороже, чем в овощных палатках в окрестностях.

Фруктов тут в изобилии, а вот овощей немного и не все первой свежести Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Хороший в магазине ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, но цены низкими назвать трудно. Также продается различная бытовая химия — помимо стандартных моющих средств, шампуней и гелей для душа есть и более специфичные типа средств для прочистки труб или удаления ржавчины. Есть в магазине зоотовары: корм для кошек и собак, но как во всех обычных супермаркетах формата «у дома», ассортимент ограничен дешевыми, но растиражированными марками.

Возле касс — целая витрина с разным барахлом — игрушки, одежда, посуда, бытовая химия, и многое другое Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Продается в «Монетке» даже домашняя одежда — тапочки, трусы, колготки, носки и даже мужское термобелье по 600 рублей. Много «заманух» для самых маленьких — большие и мелкие игрушки, лизуны, шарики, слаймы. А вот шоколадные батончики тут на общем фоне с конкурентами оказались дороже.

Торговая сеть «Монетка» основана в Екатеринбурге в 2001 году. Концепция сети — магазины самообслуживания шаговой доступности, предлагающие покупателям товары первой необходимости и продукты питания по низкой цене. Торговые точки расположены в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Томской областях, а также в Пермском крае, Башкортостане, Сибирском Федеральном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. До осени 2023 года владельцем сети «Монетка» была «РМ Групп» (материнская компания группы компаний, управляющих магазинами у дома под брендом «Монетка»). С 2023 года владеть сетью стало ООО «Лента», дочерняя компания МКПАО «Лента». Международная Компания публичное акционерное общество «Лента» — действующее предприятие, зарегистрированное в Калининграде в феврале 2021 года. По данным на 2021 год, предприятие получило 1,2 миллиарда чистой прибыли при выручке в 855 тысяч рублей. Более свежих данных о балансе нет. По состоянию на конец 2022 года ООО «Севергрупп» владел 77,99% компании. Основной владелец ООО «Севергрупп» –Алексей Мордашев. Состояние его семьи на 2024 год Forbes оценивает в $25,5 млрд. По последним данным, в России под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2312 магазинов у дома общей торговой площадью свыше 2,32 миллиона квадратных метров в более, чем 650 населённых пунктах России.