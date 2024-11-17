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Происшествия «Традиция выходного дня»: почти 1000 домов остались без света в Заельцовском районе Новосибирска — карта отключений

«Традиция выходного дня»: почти 1000 домов остались без света в Заельцовском районе Новосибирска — карта отключений

Электричества нет в 958 домах

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64 комментария

Причина происшествия — аварийное отключение трансформаторной подстанции

Вечером 17 ноября 958 домов в Заельцовском районе Новосибирска остались без электричества. Информация об этом появилась на муниципальном портале Новосибирска.

Свет отключили около 18:40

Судя по карте аварийных отключений, электроснабжение пропало в частных домах на улицах Жуковского, Баженова, Еловой, Ереванской, Энтузиастов, 3-го Сентября и т. д. По данным муниципального портала, свет отключили в 18:40.

Электричество должны вернуть к 21:40

— Мы, более 900 жителей Заельцовского района, сидим без электричества почти каждую неделю, стабильно и без улучшений. Как на выходных днях к рабочей неделе вечером детей в школу собрать, домашку при свете телефонов делать с ними? Это нормально? Лично я вот сейчас недоваренный на электрической плите борщ понес готовить на печке-буржуйке во дворе, — негодует с отключения читатель НГС.

Его поддержал еще один местный житель, дом которого также остался без света.

— На данный момент в домах Новосибирска в Заельцовском районе отключено от электроэнергии по сложившейся традиции выходного дня 958 потребителей! Почти 1000!!!!! Как вам такое??? — возмущен читатель НГС.

На муниципальном портале причиной происшествия указано аварийное отключение трансформаторной подстанции. Электричество в дома должны вернуть к 21:40 17 ноября. Редакция НГС направила запрос в АО «РЭС».

Ранее на несколько часов без света остались жители Кировского района Новосибирска.

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Комментарии
66
Алёна Свистоплясова
48 минут
По причинческим технинам… в москве половинадцать градусов
Татьяна 53
1 час
Тяжко жителям.
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