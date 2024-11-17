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Подробности пожара в селе, где погибли мать и её дети

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Происшествия эксклюзив «Отца выкинуло в окно»: что известно о пожаре в новосибирском селе, где погибли мать и четверо её детей

«Отца выкинуло в окно»: что известно о пожаре в новосибирском селе, где погибли мать и четверо её детей

Выжили лишь отец и двое детей

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После пожара возбудили уголовное дело

Причиной пожара в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области, в котором погибли мать и четверо детей, могла стать неисправная проводка или печь. Об этом в разговоре с корреспондентом НГС сообщил глава Новосельского сельсовета Виталий Анзельм.

По его словам, выживший отец семейства получил тяжёлые травмы и находится в больнице. Двое выживших детей — мальчики 12 и 14 лет — не пострадали и находятся у бабушки в том же селе.

— Отец в больнице, он сильно порезался, потому что его вроде выкинуло в окно — когда он открыл окно, чтобы вылезти, воздух, наверное, поступил, и пожар разгорелся. Но баллоны все нормальные. Как пожарные говорят, это из-за того, что воздух пошёл. Там не взрыв, а хлопок такой был. Детей я не видел, но приехал психолог, работает с ними. В больницу их не увозили, значит, ничего серьёзного нет, — уточнил глава сельсовета.

Точную причину пожара установят эксперты МЧС

Погибшим детям было 11, 10, 8 и 6 лет. По данным НГС, матери Ольге Ф. было 35 лет, она работала продавцом в местном магазине. Отец, 37-летний Андрей Ф., работал в сфере ЖКХ кочегаром. Соседи описывают семью как благополучную.

— Семья благополучная по деревенским меркам. Не пили, не злоупотребляли алкоголем, никогда я не видел, чтобы кто-то из них пьяный был. Двое детей, которые спаслись, находятся у бабушки, она тоже у нас в деревне живёт. Дети учились все. Не на пятёрки, но не совсем плохо. Младший ребёнок в детский сад ходил. Никогда никаких жалоб на них не поступало: соседи говорят, что скандальными они не были, плохого про них ничего нельзя сказать. Конечно, богато не жили, но сами понимаете — шестеро детей, в деревне зарплаты не очень большие, — уточнил Виталий Анзельм.

Возгорание в частном доме в селе Новоселье произошло в ночь на 17 ноября. В доме в этот момент находились восемь человек — мать, отец и шестеро их детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура Купинского района контролирует ход расследования дела, специалисты Следственного комитета и МЧС осматривают место происшествия.

Ранее в Новосибирске произошёл пожар на улице Мира: подросток надышался угарным газом, женщина оказалась в больнице.

Если вы очевидец или были знакомы с семьёй, сообщите нам — можно анонимно.

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Новосибирск Пожар МЧС Купинский район
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