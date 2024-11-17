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Давка в баре в центре Новосибирска

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Город «Люди падали без сознания»: в баре в центре Новосибирска произошла давка — руководство объяснило инцидент

«Люди падали без сознания»: в баре в центре Новосибирска произошла давка — руководство объяснило инцидент

Посетители заведения утверждают, что несколько человек могли потерять сознание

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48 комментариев

На заведение поступило сразу несколько жалоб за ночь

В новосибирском баре «Друзья» на Вокзальной магистрали в ночь на 17 ноября произошла давка. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «ЧП Новосибирск». Очевидец утверждает, как несколько человек якобы потеряли сознание.

— Жуткая давка на входе и выходе, чтобы забрать куртку нужно было ждать почти час, но самое страшное то, что многие люди падали без сознания из-за давки, также у многих случались панические атаки. Скорая оказывала помощь тем, кто падал в обморок. Мы видели троих, но, может быть, больше было. Люди из скорой в помещение заходили, — заявляет посетитель.

У заведения заметили скорую помощь

Несколько похожих отзывов на заведение появилось сегодня в сервисе 2GIS. Посетители утверждают, что около двух часов не могли забрать свою одежду.

— Но самый треш начинается после 2 ночи: все нажираются, полиция, скорая, давка, невозможно забрать одежду. Мы попали в самый хаос, перепутали номерки, сумки, нельзя заходить обратно, толпа, — написала Ярослава.

Ещё один посетитель заявил в отзывах, что ему пришлось вызывать полицию, чтобы вернуть куртку.

— Пришлось вызывать полицию, чтобы отдали нашу куртку. Даже не хотят решать проблему, ждём полицию, будем разбираться, — пишет пользователь Абран.

НГС обратился за комментарием к представителю заведения — в баре ответили, что скорая действительно дежурила, но не из-за давки.

— Сообщения о давке не соответствуют действительности. В заведении было большое количество гостей и большое количество желающих попасть в заведение, они стояли в очереди. Скорая помощь приезжала по вызову к девушке, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, но в тот момент девушка уже покинула заведение, — прокомментировали в баре.

Ранее НГС писал, как чоповцы вывели пьяного сибиряка из клуба и попали под статью — их обвиняют в похищении и разбое.

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Комментарии
48
Татьяна 53
1 час
А вдруг пожар и смерть неизбежна.
Я-иная
1 час
Апокалипсис не иначе в головах, кто вас туда заставляет идти, безнадёга.
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