«Люди падали без сознания»: в баре в центре Новосибирска произошла давка — руководство объяснило инцидент

На заведение поступило сразу несколько жалоб за ночь Источник: «ЧП Новосибирск» / t.me











В новосибирском баре «Друзья» на Вокзальной магистрали в ночь на 17 ноября произошла давка. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «ЧП Новосибирск». Очевидец утверждает, как несколько человек якобы потеряли сознание.

— Жуткая давка на входе и выходе, чтобы забрать куртку нужно было ждать почти час, но самое страшное то, что многие люди падали без сознания из-за давки, также у многих случались панические атаки. Скорая оказывала помощь тем, кто падал в обморок. Мы видели троих, но, может быть, больше было. Люди из скорой в помещение заходили, — заявляет посетитель.

У заведения заметили скорую помощь Источник: «ЧП Новосибирск» / t.me











Несколько похожих отзывов на заведение появилось сегодня в сервисе 2GIS. Посетители утверждают, что около двух часов не могли забрать свою одежду.

— Но самый треш начинается после 2 ночи: все нажираются, полиция, скорая, давка, невозможно забрать одежду. Мы попали в самый хаос, перепутали номерки, сумки, нельзя заходить обратно, толпа, — написала Ярослава.

Ещё один посетитель заявил в отзывах, что ему пришлось вызывать полицию, чтобы вернуть куртку.

— Пришлось вызывать полицию, чтобы отдали нашу куртку. Даже не хотят решать проблему, ждём полицию, будем разбираться, — пишет пользователь Абран.

НГС обратился за комментарием к представителю заведения — в баре ответили, что скорая действительно дежурила, но не из-за давки.

— Сообщения о давке не соответствуют действительности. В заведении было большое количество гостей и большое количество желающих попасть в заведение, они стояли в очереди. Скорая помощь приезжала по вызову к девушке, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, но в тот момент девушка уже покинула заведение, — прокомментировали в баре.