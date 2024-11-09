«Его пожалели, сами встряли»: ЧОПовцы вывели пьяного сибиряка из клуба и попали под статью — их обвиняют в похищении и разбое

Сотрудникам охранного предприятия уже предъявили обвинения — им грозит минимум 12 лет колонии Источник: АБ «Гвардия» / t.me, страница Алексея в соцсетях











Вечеринка сибиряка обернулась уголовным делом в отношении двух сотрудников охранного агентства. Всё произошло 3 ноября, когда красноярец отправился в турне по барам в центре Новосибирска. В одном из заведений у него произошёл конфликт, на место вызвали группу быстрого реагирования. События, которые происходили в следующие часы, легли в основу уголовного дела. Как охранники стали обвиняемыми в похищении человека и разбое — в материале НГС.

Продолжение банкета

Днём 3 ноября уроженец Красноярского края Алексей (имя изменено) выпивал дома в Новосибирске. По материалам уголовного дела, примерно в 14:00 он выдвинулся в центр города с приобретённой по пути бутылкой вина. Алексей решил продолжить вечеринку, но в большинство заведений со своим алкоголем посетителя не пускали.

Сначала мужчина зашёл в бар «Шашлыкофф» на Красном проспекте, 17, откуда его выпроводили. Затем обошёл ещё несколько заведений в том же здании и остановился в одном из них — компьютерном клубе Gector Geek.

По данным источника НГС, знакомого с материалами дела, Алексей несколько часов пробыл в заведении, и был сильно пьян. У мужчины произошёл конфликт с персоналом клуба. Источник утверждает, что нетрезвый сибиряк начал приставать к одной из сотрудниц. Работники заведения вызвали на место сотрудников охранного предприятия.

Конфликт произошёл на втором этаже здания на Красном проспекте, 17 Источник: Google Maps











Когда в компьютерный клуб зашли два представителя группы быстрого реагирования, Алексей уже плохо понимал, что происходит — следователю он так и не смог объяснить, почему работники заведения вызвали охрану.

Администратор компьютерного клуба Екатерина в разговоре с корреспондентом НГС описала поведение мужчины в тот день. По словам девушки, Алексей несколько раз заходил и спрашивал, где можно поесть, так как из других заведений его выгоняли из-за сильного опьянения. Клуб не стал исключением.

— Спустя время, когда я обходила зал, увидела его возле дивана в зале «стандарт». Он, вероятно, хотел сесть туда, но я подошла и сказала, что ему отказано в обслуживании, так как он очень пьян. Он обратил на меня внимание. Я повторила это же еще несколько раз и пошла за ресепшен. Он медленно пошел за мной, потом демонстративно поставил бутылку вина за стол и сказал: «Девушка, ты понимаешь, что говоришь?». Я говорю: «Да, конечно» и повторила: «Выйдите, пожалуйста, из заведения, или мне придется вызвать охрану». Потом мужчина сказал: «Ты выгоняешь, потому что не дала бы мне». Я испугалась и нажала кнопку вызова ГБР, — вспоминает Екатерина.

Другой гость попытался успокоить мужчину и попросил его уйти. Оба человека вышли из клуба, после чего на лестнице послышался шум — Екатерина подумала, что между ними завязалась драка.

— Всё было в порядке. Видимо, пьяный мужчина чуть не упал и пролил вино. Сверху из «Шашлыкофф» спускались две девушки и спросили, что происходит. Я сообщила им, что внизу пьяный мужчина, и лучше им подождать, так как скоро приедут сотрудники ГБР. И ушла на рабочее место.

На кадры попало начало конфликта, после которого на место вызвали ГБР. Видно, что Алексей не может твёрдо стоять на ногах Источник: Читатель НГС

На место прибыла группа быстрого реагирования. Сначала силовики попытались вывести мужчину, но он начал сопротивляться — пришлось заламывать ему руки, вспоминает девушка.

— Спустя примерно пять минут подошел молодой сотрудник ГБР, и я подписала акт о том, что они забрали нарушителя, — заключила Екатерина.

Мужчину заковали в наручники и вывели на улицу, а затем посадили в служебную машину. Но далее стандартный выезд сотрудников АБ «Гвардия» пошёл не по обычному сценарию.

Версия потерпевшего

Алексей заявил (данные приводятся из показаний потерпевшего в материалах уголовного дела, имеющихся в распоряжении НГС), что представители агентства безопасности сразу стали вести себя грубо. Мужчину посадили на заднее сиденье служебного автомобиля и потребовали замолчать. Мужчина утверждает, что его повезли в неизвестном направлении.

Далее, как утверждает потерпевший, обстановка в машине продолжила накаляться. Пока мужчину везли, один из ЧОПовцев, который сидел на пассажирском сиденье в маске, якобы начал его избивать. По словам Алексея, его несколько раз ударили по лицу кулаком и ладонью, а после этого начали душить. Всё это время, утверждает потерпевший, в его адрес сыпались угрозы и требования замолчать.

Сибиряк заявляет, что представители «Гвардии» не спрашивали, куда его нужно отвезти, и продолжали ехать в неизвестном направлении. Спустя некоторое время машина остановилась, охранники вышли и толкнули Алексея на землю, говорит потерпевший.

По данным НГС, потерпевший — уроженец Красноярского края Источник: Соцсети Алексея

На протяжении следующих двух минут мужчину, закованного в наручники, по его словам, избивали. Удары наносили по всему телу, а затем брызнули в лицо из перцового баллончика. После этого избиение закончилось, а нападавшие сняли с него наручники, сели в машину и уехали, заявил потерпевший.

Сибиряк заявил, что из его карманов пропали ценные вещи: мобильный телефон и 5 тысяч рублей наличными. По его словам, технику и деньги ЧОПовцы украли, пока избивали его. Затем, по словам потерпевшего, он пытался прийти в себя, а спустя некоторое время его подобрал некий мужчина и отвёз в больницу. Там у мужчины выявили ушибы мягких тканей.

Позже Алексей написал заявление в полицию. Материалы передали в Следственный комитет и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») и по части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Лишь по второй статье сотрудникам АБ «Гвардия» грозит до 12 лет лишения свободы.

Версия обвиняемых

Источник НГС, знакомый с материалами дела, рассказывает другую версию событий. По данным собеседника, двое сотрудников гвардии действительно надели наручники на Алексея и посадили в машину. Затем представители агентства безопасности пытались выяснить, где живёт мужчина, но тот не мог внятно отвечать на их вопросы.

— Потерпевший был невменяемый из-за алкогольного опьянения, сотрудники предложили довезти его до дома. Он им указывал, куда ехать, но адрес не называл. В итоге его просто высадили. Когда высаживали, он пытался наносить удары одному из сотрудников, — говорит источник. — Телефон и деньги у него, естественно, никто не брал. Сотрудники находились на дежурстве, были на связи со своим дежурным, и у них в автомобиле стоит система, которая отслеживает местонахождение. Они его пожалели и не повезли в полицию, а в итоге сами встряли.

По данным собеседника, в результате Алексея высадили на улице 2-я Сухарная-Береговая в Заельцовском районе. Телефон, о краже которого заявил Алексей, так и не нашли, уточнил источник.

Один из обвиняемых, судя по странице в соцсети, когда-то мог служить в ВДВ Источник: Соцсети Анатолия С.











В пресс-службе АБ «Гвардия» НГС подтвердили, что сотрудники компьютерного клуба отказались писать заявление в полицию, поэтому мужчину отпустили. Вызов из заведения поступил в 15:16, уже через пять минут группа реагирования была на месте. Сотрудники компьютерного клуба сообщили об агрессивном поведении гостя.

— Администратор пояснила, что неадекватный посетитель в явно выраженном состоянии сильного алкогольного опьянения мешает работать и угрожает ей физической расправой и сексуальным насилием. Также она пояснила, что этот человек приходит уже не в первый раз в течение дня. Во время задержания нарушитель попытался напасть на гвардейцев, — прокомментировали в агентстве.

Спустя три дня после инцидента силовики обратились в «Гвардию», так как потерпевший написал заявление на сотрудников. В организации добавили, что часто сталкиваются с обвинениями свой адрес после вызовов.

— Агентством была предоставлена вся необходимая по инциденту информация, бойцы ГБР в течение часа после обращения явились в полицию и дали объяснения. Ситуация с заявлениями в отношении наших сотрудников о якобы совершённых противоправных действиях в отношении правонарушителей является обычной. Причины в данном случае лежат не в правовой плоскости, а, скорее, в области психологии асоциального поведения самих нарушителей, — пояснили в АБ «Гвардия».

Агентство считает обвинения безосновательными и обещает оказать содействие правоохранительным органам.

Версия защиты

8 ноября в Заельцовском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения обвиняемым. Анатолий С. и Сайд-Магомед М. пробудут под домашним арестом следующие два месяца.

Адвокат Анатолия С. Мария Мамонтова в разговоре с корреспондентом НГС заявила об отсутствии состава преступления в действиях её подзащитного.

— По мнению стороны защиты, в действиях доверителей отсутствуют составы инкриминируемых деяний. Обвинение предъявлено на основании исключительно показаний потерпевшего, который на момент событий, как он сам пояснил, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, — прокомментировала решение суда адвокат.

Связаться с адвокатом второго обвиняемого НГС не удалось.

Корреспонденту НГС удалось связаться с потерпевшим, но он отказался обсуждать события 3 ноября. По данным источника, Алексей — уроженец Красноярского края. В соцсетях сибиряк называет себя маркетологом.