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ЧОПовцы вывели сибиряка из клуба и попали под статью

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Криминал эксклюзив «Его пожалели, сами встряли»: ЧОПовцы вывели пьяного сибиряка из клуба и попали под статью — их обвиняют в похищении и разбое

«Его пожалели, сами встряли»: ЧОПовцы вывели пьяного сибиряка из клуба и попали под статью — их обвиняют в похищении и разбое

Приключения нетрезвого мужчины привели к аресту двух сотрудников охранного предприятия

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Сотрудникам охранного предприятия уже предъявили обвинения — им грозит минимум 12 лет колонии

Вечеринка сибиряка обернулась уголовным делом в отношении двух сотрудников охранного агентства. Всё произошло 3 ноября, когда красноярец отправился в турне по барам в центре Новосибирска. В одном из заведений у него произошёл конфликт, на место вызвали группу быстрого реагирования. События, которые происходили в следующие часы, легли в основу уголовного дела. Как охранники стали обвиняемыми в похищении человека и разбое — в материале НГС.

Продолжение банкета

Днём 3 ноября уроженец Красноярского края Алексей (имя изменено) выпивал дома в Новосибирске. По материалам уголовного дела, примерно в 14:00 он выдвинулся в центр города с приобретённой по пути бутылкой вина. Алексей решил продолжить вечеринку, но в большинство заведений со своим алкоголем посетителя не пускали.

Сначала мужчина зашёл в бар «Шашлыкофф» на Красном проспекте, 17, откуда его выпроводили. Затем обошёл ещё несколько заведений в том же здании и остановился в одном из них — компьютерном клубе Gector Geek.

По данным источника НГС, знакомого с материалами дела, Алексей несколько часов пробыл в заведении, и был сильно пьян. У мужчины произошёл конфликт с персоналом клуба. Источник утверждает, что нетрезвый сибиряк начал приставать к одной из сотрудниц. Работники заведения вызвали на место сотрудников охранного предприятия.

Конфликт произошёл на втором этаже здания на Красном проспекте, 17

Когда в компьютерный клуб зашли два представителя группы быстрого реагирования, Алексей уже плохо понимал, что происходит — следователю он так и не смог объяснить, почему работники заведения вызвали охрану.

Администратор компьютерного клуба Екатерина в разговоре с корреспондентом НГС описала поведение мужчины в тот день. По словам девушки, Алексей несколько раз заходил и спрашивал, где можно поесть, так как из других заведений его выгоняли из-за сильного опьянения. Клуб не стал исключением.

— Спустя время, когда я обходила зал, увидела его возле дивана в зале «стандарт». Он, вероятно, хотел сесть туда, но я подошла и сказала, что ему отказано в обслуживании, так как он очень пьян. Он обратил на меня внимание. Я повторила это же еще несколько раз и пошла за ресепшен. Он медленно пошел за мной, потом демонстративно поставил бутылку вина за стол и сказал: «Девушка, ты понимаешь, что говоришь?». Я говорю: «Да, конечно» и повторила: «Выйдите, пожалуйста, из заведения, или мне придется вызвать охрану». Потом мужчина сказал: «Ты выгоняешь, потому что не дала бы мне». Я испугалась и нажала кнопку вызова ГБР, — вспоминает Екатерина.

Другой гость попытался успокоить мужчину и попросил его уйти. Оба человека вышли из клуба, после чего на лестнице послышался шум — Екатерина подумала, что между ними завязалась драка.

— Всё было в порядке. Видимо, пьяный мужчина чуть не упал и пролил вино. Сверху из «Шашлыкофф» спускались две девушки и спросили, что происходит. Я сообщила им, что внизу пьяный мужчина, и лучше им подождать, так как скоро приедут сотрудники ГБР. И ушла на рабочее место.

На кадры попало начало конфликта, после которого на место вызвали ГБР. Видно, что Алексей не может твёрдо стоять на ногах

На место прибыла группа быстрого реагирования. Сначала силовики попытались вывести мужчину, но он начал сопротивляться — пришлось заламывать ему руки, вспоминает девушка.

— Спустя примерно пять минут подошел молодой сотрудник ГБР, и я подписала акт о том, что они забрали нарушителя, — заключила Екатерина.

Мужчину заковали в наручники и вывели на улицу, а затем посадили в служебную машину. Но далее стандартный выезд сотрудников АБ «Гвардия» пошёл не по обычному сценарию.

Версия потерпевшего

Алексей заявил (данные приводятся из показаний потерпевшего в материалах уголовного дела, имеющихся в распоряжении НГС), что представители агентства безопасности сразу стали вести себя грубо. Мужчину посадили на заднее сиденье служебного автомобиля и потребовали замолчать. Мужчина утверждает, что его повезли в неизвестном направлении.

Далее, как утверждает потерпевший, обстановка в машине продолжила накаляться. Пока мужчину везли, один из ЧОПовцев, который сидел на пассажирском сиденье в маске, якобы начал его избивать. По словам Алексея, его несколько раз ударили по лицу кулаком и ладонью, а после этого начали душить. Всё это время, утверждает потерпевший, в его адрес сыпались угрозы и требования замолчать.

Сибиряк заявляет, что представители «Гвардии» не спрашивали, куда его нужно отвезти, и продолжали ехать в неизвестном направлении. Спустя некоторое время машина остановилась, охранники вышли и толкнули Алексея на землю, говорит потерпевший.

По данным НГС, потерпевший — уроженец Красноярского края

На протяжении следующих двух минут мужчину, закованного в наручники, по его словам, избивали. Удары наносили по всему телу, а затем брызнули в лицо из перцового баллончика. После этого избиение закончилось, а нападавшие сняли с него наручники, сели в машину и уехали, заявил потерпевший.

Сибиряк заявил, что из его карманов пропали ценные вещи: мобильный телефон и 5 тысяч рублей наличными. По его словам, технику и деньги ЧОПовцы украли, пока избивали его. Затем, по словам потерпевшего, он пытался прийти в себя, а спустя некоторое время его подобрал некий мужчина и отвёз в больницу. Там у мужчины выявили ушибы мягких тканей.

Позже Алексей написал заявление в полицию. Материалы передали в Следственный комитет и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») и по части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Лишь по второй статье сотрудникам АБ «Гвардия» грозит до 12 лет лишения свободы.

Версия обвиняемых

Источник НГС, знакомый с материалами дела, рассказывает другую версию событий. По данным собеседника, двое сотрудников гвардии действительно надели наручники на Алексея и посадили в машину. Затем представители агентства безопасности пытались выяснить, где живёт мужчина, но тот не мог внятно отвечать на их вопросы.

— Потерпевший был невменяемый из-за алкогольного опьянения, сотрудники предложили довезти его до дома. Он им указывал, куда ехать, но адрес не называл. В итоге его просто высадили. Когда высаживали, он пытался наносить удары одному из сотрудников, — говорит источник. — Телефон и деньги у него, естественно, никто не брал. Сотрудники находились на дежурстве, были на связи со своим дежурным, и у них в автомобиле стоит система, которая отслеживает местонахождение. Они его пожалели и не повезли в полицию, а в итоге сами встряли.

По данным собеседника, в результате Алексея высадили на улице 2-я Сухарная-Береговая в Заельцовском районе. Телефон, о краже которого заявил Алексей, так и не нашли, уточнил источник.

Один из обвиняемых, судя по странице в соцсети, когда-то мог служить в ВДВ

В пресс-службе АБ «Гвардия» НГС подтвердили, что сотрудники компьютерного клуба отказались писать заявление в полицию, поэтому мужчину отпустили. Вызов из заведения поступил в 15:16, уже через пять минут группа реагирования была на месте. Сотрудники компьютерного клуба сообщили об агрессивном поведении гостя.

— Администратор пояснила, что неадекватный посетитель в явно выраженном состоянии сильного алкогольного опьянения мешает работать и угрожает ей физической расправой и сексуальным насилием. Также она пояснила, что этот человек приходит уже не в первый раз в течение дня. Во время задержания нарушитель попытался напасть на гвардейцев, — прокомментировали в агентстве.

Спустя три дня после инцидента силовики обратились в «Гвардию», так как потерпевший написал заявление на сотрудников. В организации добавили, что часто сталкиваются с обвинениями свой адрес после вызовов.

— Агентством была предоставлена вся необходимая по инциденту информация, бойцы ГБР в течение часа после обращения явились в полицию и дали объяснения. Ситуация с заявлениями в отношении наших сотрудников о якобы совершённых противоправных действиях в отношении правонарушителей является обычной. Причины в данном случае лежат не в правовой плоскости, а, скорее, в области психологии асоциального поведения самих нарушителей, — пояснили в АБ «Гвардия».

Агентство считает обвинения безосновательными и обещает оказать содействие правоохранительным органам.

Версия защиты

8 ноября в Заельцовском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения обвиняемым. Анатолий С. и Сайд-Магомед М. пробудут под домашним арестом следующие два месяца.

Адвокат Анатолия С. Мария Мамонтова в разговоре с корреспондентом НГС заявила об отсутствии состава преступления в действиях её подзащитного.

— По мнению стороны защиты, в действиях доверителей отсутствуют составы инкриминируемых деяний. Обвинение предъявлено на основании исключительно показаний потерпевшего, который на момент событий, как он сам пояснил, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, — прокомментировала решение суда адвокат.

Связаться с адвокатом второго обвиняемого НГС не удалось.

Корреспонденту НГС удалось связаться с потерпевшим, но он отказался обсуждать события 3 ноября. По данным источника, Алексей — уроженец Красноярского края. В соцсетях сибиряк называет себя маркетологом.

Ранее НГС рассказывал историю новосибирского военнослужащего, которого избили несколько хулиганов на машине без номеров. Беспредельщиков задержали и отправили под стражу, а начальник военного назвал его бараном.

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Комментарии
59
Мон@шка60+
1 час
Жалостливые нашлись. Везите в полицию и все.
Vitall
1 час
приехали быстро. общество от этого недочеловека обезопасили. если далее немного поспособствовали протрезвению - в этой ситуации только плюс. про телефон и наличку - не верю. если "человек" в три часа дня ужран до такого состояния и несёт угрозу окружающим, какой смысл серьёзно относится к его показаниям?
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