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Что происходит на секретном совещании по отопительному сезону

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Город «Разносят концессию СГК»: что происходит на секретном совещании по отопительному сезону

«Разносят концессию СГК»: что происходит на секретном совещании по отопительному сезону

На закрытом совещании в Новосибирске раскритиковали концессию между мэрией и СГК

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83 комментария

У депутатов накопилось много вопросов к ресурсоснабжающей компании

В большом зале заксобрания Новосибирской области 15 ноября проходит закрытое совещание областных, городских депутатов и представителей Сибирской генерирующей компании.

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев в своем телеграм-канале анонсировал трансляцию происходящего, но на седьмой минуте она прервалась. После чего Андреев сообщил подписчикам, что вынужден был подчиниться требованию первого вице-спикера заксобрания Андрея Панферова.

— Заместитель председателя Законодательного собрания Панферов потребовал прекратить запись, так как это «рабочее совещание». Сказали, всё, что надо, будет сказано на сессии, — написал Андреев. После этого он перешел в режим текстовой трансляции.

Он выложил фотографию экрана, где изображен слайд презентации (предположительно из доклада главы СГК Дмитрия Перязева). Согласно информации на слайде, с 1 по 15 октября в Новосибирске было зарегистрировано 39 «событий» (так в СГК теперь называют прорывы и аварии).

Слайд из презентации СГК

Далее Андреев осветил в своем телеграм-канале выступление аудитора Контрольно-счетной палаты Новосибирской области.

— Аудитор Контрольно-счетной палаты планомерно и квалифицированно разносит концессию СГК. Фактуры очень много, — написал он, приложив три слайда.

Недостатки были выявлены и в работе концедента — мэрии Новосибирска и концессионера — СГК.

На третьем слайде отражены выводы аудиторов в отношении Сибирской генерирующей компании. В частности, в КСП пришли к выводу, что в СГК не принимались меры по надлежащему содержанию тепловых камер.

Помимо того, аудиторы полагают, что мероприятия на ЦТП (центральных тепловых пунктах) за 2023 год начались лишь в декабре 2023 года.

Еще один вывод в отношении СГК: в отчетах компании за 2023 год фигурируют мероприятия, которые были проведены ранее — в 2021 и 2022 годах. В частности, речь идет о реконструкции теплосети на Грибоедова, 158 и мероприятиях по установке клапанов на 32 ЦТП.

— Концедентом зафиксированы многочисленные нарушения технических норм и правил при выполнении работ на имуществе в составе объекта соглашения, а также отклонения от проектной документации, неполнота и разрозненность проектной документации, нарушения и недостатки в эксплуатации имущества, — также следует из презентации КСП.

Наконец, в финале списка претензий аудиторов к ресурсоснабжающей компании говорится, что план мероприятий на 2023 год выполнен СГК менее чем на 50%.

НГС обратился в Сибирскую генерирующую компанию с просьбой прокомментировать выводы аудиторов и объяснить, почему так вышло, что данные нарушения были допущены. Также запрос отправлен в мэрию Новосибирска.

Накануне глава СГК Дмитрий Перязев, говоря о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону, заявил, что если раньше «акт гидравлики раньше могли подмахнуть», то сейчас пишутся комментарии, которые могут повлиять на решение комиссии.

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Новосибирск СГК Отопление Заксобрание Новосибирской области Депутаты КСП
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Комментарии
88
Поддерживаю
50 минут
Там не разносить нужно, а подключать следователей и прокуратуру, всех виновных в сизо определять.
llehni
1 час
О том что это очередная афера было известно изначально? Где посадки?
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