Рост цен на бензин и новосибирцы, заразившиеся лихорадкой Денге, — главные события 12 ноября

Итоги дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются не замеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 12 ноября.

«Как будто вонзили нож»: сибирячку сбил подросток на электросамокате — рентген пропал, а дело закрыли

Жительницу Новосибирска, 41-летнюю Елену Леванову, сбила на прокатном электросамокате 15-летняя девочка. Женщину от удара выбросило с тротуара, а подросток спешно уехала с места происшествия. Добравшись до травмпункта, Елена зафиксировала ушибы и попыталась добиться с помощью полиции наказания для самокатчицы. Но рентген, важный для определения степени вреда здоровью, куда-то пропал, а дело в итоге закрыли. Только спустя полгода Елена узнала, что получила не только ушиб — ее жизни могла угрожать смертельная опасность. Сейчас женщина пытается собрать документы, чтобы получить хоть какую-то компенсацию. Журналистка НГС выслушала ее историю.

Восемь новосибирцев заразились опасной «костоломной лихорадкой»

В Новосибирской области у восьми жителей нашли опасную лихорадку Денге. Об этом в ответ на запрос редакции НГС сообщает региональный Роспотребнадзор. Все случаи — завозные.

«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках

Историй про то, как должники бегают от банков, пытаясь скрыться от выплаты долгов, известно множество. В этом же случае всё совсем не так: Екатерина (имя изменено по просьбе женщины) решила честно погасить все банковские задолженности умершего бывшего мужа, потому что не хотела, чтобы они перешли ее ребенку, который являлся одним из наследников покойного. Еще в марте этого года Екатерина обошла все банки, собрала информацию и погасила все долги, но до сих пор не может получить официальных документов о закрытии счетов. Между тем с некоторыми счетами начали происходить странные вещи. Далее — от первого лица.

«Упадем мы с детьми к крысам»: как живут в хрущевках, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком, — проблема тянется с лета

В редакцию НГС обратились жители домов на улице Путевой в Ленинском районе Новосибирска. С 2021-го в их дворах постоянно случаются коммунальные аварии, подвалы и подъезды периодически «парят», в домах плесень. В августе этого года рядом с детской площадкой разрыли котлованы для замены труб, уже ноябрь, а они так и стоят с бурлящим кипятком и трубами в нем. Как посреди рукотворных гейзеров живут люди и когда проблему четырех домов решат — в нашем репортаже.

Где подорожало дизельное топливо, а где — бензин: мы объехали заправки