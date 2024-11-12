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Восемь новосибирцев заразились опасной «костоломной лихорадкой»

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Здоровье Восемь новосибирцев заразились опасной «костоломной лихорадкой»

Восемь новосибирцев заразились опасной «костоломной лихорадкой»

Ей можно заразиться от укуса комара

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8 комментариев

Все случаи заражения — завозные

В Новосибирской области у восьми жителей нашли опасную лихорадку Денге. Об этом в ответ на запрос редакции НГС сообщает региональный Роспотребнадзор. Все случаи — завозные.

По данным ВОЗ, ежегодно Денге заражается до 400 миллионов человек. В тяжелых случаях приводит к летальному исходу.

— Денге, или «костоломная лихорадка» — вирусная инфекция, которая передается людям от комаров, — объяснили в ВОЗ. — Денге распространена в районах с тропическим и субтропическим климатом по всему миру, главным образом в городских и пригородных районах.

Вирус вызывает сильную боль по всему телу, ломоту и высокую температуру до 40 градусов. Специфического лечения не существует. Врачи купируют симптомы.

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В Новосибирске зафиксировали заражение тропической малярией. Как сообщил источник НГС, сибиряк заразился этой болезнью в Африке и сейчас проходит в городе лечение.

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Комментарии
8
Гость
53 минуты
Нам, новосибирцам актуальнее борьба с деу, ОПЯТЬ активно начавшими поливать тротуары и УДС зловонной жижей B-Nord! Прошай обувь, прощайте тачки! Прощайте подземные комьюникации...
Гость
38 минут
ну и откуда у нас тут такие комары?
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