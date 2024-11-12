Восемь новосибирцев заразились опасной «костоломной лихорадкой»

Все случаи заражения — завозные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области у восьми жителей нашли опасную лихорадку Денге. Об этом в ответ на запрос редакции НГС сообщает региональный Роспотребнадзор. Все случаи — завозные.

По данным ВОЗ, ежегодно Денге заражается до 400 миллионов человек. В тяжелых случаях приводит к летальному исходу.

— Денге, или «костоломная лихорадка» — вирусная инфекция, которая передается людям от комаров, — объяснили в ВОЗ. — Денге распространена в районах с тропическим и субтропическим климатом по всему миру, главным образом в городских и пригородных районах.

Вирус вызывает сильную боль по всему телу, ломоту и высокую температуру до 40 градусов. Специфического лечения не существует. Врачи купируют симптомы.