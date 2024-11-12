Где подорожало дизельное топливо, а где — бензин: мы объехали заправки

Цены на те, или иные позиции выросли на всех АЗС, но ощутимее всего подорожало дизельное топливо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стоимость бензина всегда вызывает активные обсуждения среди водителей. Многие автолюбители размышляют о том, как найти самое выгодное место для заправки. Редакция НГС продолжает регулярный мониторинг автозаправочных станций в Новосибирске, чтобы узнать актуальные цены на топливо. Смотрим, как сильно подорожал бензин за месяц.

По последним данным Росстата, на 5 ноября средняя стоимость топлива в Новосибирской области выглядела следующим образом: АИ-92 — 52,38 рубля за литр, АИ-95 — 56,31 рубля, АИ-98 и выше — 78,02 рубля, а дизельное топливо — 71,45 рубля.

Как изменились цены на заправках

На АЗС «Прайм» на улице Выборной, 89/3 изменения цен на топливо произошли незначительные:

— АИ-92 — 52,3 рубля (8 октября — 52,1 рубля);

— АИ-95 — 57,4 рубля (цена не изменилась);

— АИ-98 — 77,9 рубля (8 октября — 76,9 рубля);

— Дизельное топливо — 70,4 рубля (8 октября — 70,1 рубля).

8 октября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 12 ноября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На заправке «Транзит» на Большевистской, 215/1 корреспондент НГС заметил, что ощутимее всего цены выросли на дизельное топливо:

— АИ-92 — 52,1 рубля (8 октября — 51,7 рубля);

— АИ-95 — 56,6 рубля (8 октября — 56,2 рубля);

— Дизельное топливо (класс 5) — 68 рублей (8 октября — 66 рублей);

— Дизельное топливо (евро) — 69 рублей (8 октября — 67 рублей).

8 октября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 12 ноября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На заправке «Газпромнефть» на Большевистской, 131, корп. 1, изменения цен тоже произошли, но они варьировались в пределах одного рубля за литр топлива:

— АИ-92 — 52,73 рубля (8 октября — 52,2 рубля рубля);

— АИ-95 — 56,47 рубля (8 октября – 55,92 рубля);

— АИ-95 G-Drive — 57,97 рубля (8 октября — 57,42 рубля);

— АИ-100 G-Drive — 79,15 рубля (8 октября — 78,15 рубля);

— Дизельное топливо — 71,04 рубля (8 октября — 70,35 рубля);

— Дизельное топливо G-Drive — 72,54 рубля (8 октября — 71,85 рубля).

8 октября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 12 ноября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На заправке «Опти» на Выборной, 156 цены на бензин за месяц не изменились вообще, а вот дизельное топливо немного подорожал:

— АИ-92 — 52,1 рубля (цена за месяц не изменилась);

— АИ-95 — 56,5 рубля (цена за месяц не изменилась);

— Дизельное топливо — 70,4 рубля (8 октября — 69,3 рубля).

8 октября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 12 ноября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU