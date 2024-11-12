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Где подорожало дизельное топливо, а где — бензин: смотрим цены на заправках

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Экономика Индекс НГС Где подорожало дизельное топливо, а где — бензин: мы объехали заправки

Где подорожало дизельное топливо, а где — бензин: мы объехали заправки

НГС проверил цены на топливо на четырёх АЗС Новосибирска

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8 комментариев

Цены на те, или иные позиции выросли на всех АЗС, но ощутимее всего подорожало дизельное топливо

Стоимость бензина всегда вызывает активные обсуждения среди водителей. Многие автолюбители размышляют о том, как найти самое выгодное место для заправки. Редакция НГС продолжает регулярный мониторинг автозаправочных станций в Новосибирске, чтобы узнать актуальные цены на топливо. Смотрим, как сильно подорожал бензин за месяц.

По последним данным Росстата, на 5 ноября средняя стоимость топлива в Новосибирской области выглядела следующим образом: АИ-92 — 52,38 рубля за литр, АИ-95 — 56,31 рубля, АИ-98 и выше — 78,02 рубля, а дизельное топливо — 71,45 рубля.

Как изменились цены на заправках

На АЗС «Прайм» на улице Выборной, 89/3 изменения цен на топливо произошли незначительные:

— АИ-92 — 52,3 рубля (8 октября — 52,1 рубля);

— АИ-95 — 57,4 рубля (цена не изменилась);

— АИ-98 — 77,9 рубля (8 октября — 76,9 рубля);

— Дизельное топливо — 70,4 рубля (8 октября — 70,1 рубля).

8 октября

12 ноября

На заправке «Транзит» на Большевистской, 215/1 корреспондент НГС заметил, что ощутимее всего цены выросли на дизельное топливо:

— АИ-92 — 52,1 рубля (8 октября — 51,7 рубля);

— АИ-95 — 56,6 рубля (8 октября — 56,2 рубля);

— Дизельное топливо (класс 5) — 68 рублей (8 октября — 66 рублей);

— Дизельное топливо (евро) — 69 рублей (8 октября — 67 рублей).

8 октября

12 ноября

На заправке «Газпромнефть» на Большевистской, 131, корп. 1, изменения цен тоже произошли, но они варьировались в пределах одного рубля за литр топлива:

— АИ-92 — 52,73 рубля (8 октября — 52,2 рубля рубля);

— АИ-95 — 56,47 рубля (8 октября – 55,92 рубля);

— АИ-95 G-Drive — 57,97 рубля (8 октября — 57,42 рубля);

— АИ-100 G-Drive — 79,15 рубля (8 октября — 78,15 рубля);

— Дизельное топливо — 71,04 рубля (8 октября — 70,35 рубля);

— Дизельное топливо G-Drive — 72,54 рубля (8 октября — 71,85 рубля).

8 октября

12 ноября

На заправке «Опти» на Выборной, 156 цены на бензин за месяц не изменились вообще, а вот дизельное топливо немного подорожал:

— АИ-92 — 52,1 рубля (цена за месяц не изменилась);

— АИ-95 — 56,5 рубля (цена за месяц не изменилась);

— Дизельное топливо — 70,4 рубля (8 октября — 69,3 рубля).

8 октября

12 ноября

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выросли цены на дизельное топливо.

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Новосибирск Бензин Дизель АЗС Цены Заправки
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Комментарии
8
С левого берега
16 минут
Доходы населения выросли, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Гость
18 минут
Это же просто цифры...вы что им верите? Ведь правительство постоянно говорит что все под контролем. Щас разберутся и все устаканиться . Надо в этом году добить рублей до 100 за литрушку. И они это сделают ...Подумаешь цены большие ...зато зарплаты маленькие.
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