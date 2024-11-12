«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках

Наследники умершего решили погасить все его долги, но столкнулись со странным поведением банков Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Историй про то, как должники бегают от банков, пытаясь скрыться от выплаты долгов, известно множество. В этом же случае все совсем не так: Екатерина (имя изменено по просьбе женщины) решила честно погасить все банковские задолженности умершего бывшего мужа, потому что не хотела, чтобы они перешли ее ребенку, который являлся одним из наследников покойного. Еще в марте этого года Екатерина обошла все банки, собрала информацию и погасила все долги, но до сих пор не может получить официальных документов о закрытии счетов. Между тем, с некоторыми счетами начали происходить странные вещи. Далее — от первого лица.

Закрыть счета легко и просто (но нет)

Осенью прошлого года умер мой бывший супруг, с которым мы были в разводе. После смерти оказалось, что у него есть долги в банках на общую сумму порядка 700 тысяч рублей. Я как честный гражданин решила все долги закрыть, так как наш общий ребенок вступал в наследство, как и мама бывшего мужа. Я не хотела, чтобы долги взвалились на плечи моего ребенка, когда он достигнет совершеннолетия. Да и пенсионерка такие суммы не смогла бы оплатить.

Когда я в марте 2024 года гасила долги, в банках мне сказали, что закрыть счета после вступления в наследство будет легко и просто. Самые большие долги были в двух крупных банка. Небольшая сумма — около 10 тысяч — в третьем. Там все прошло безболезненно: мама супруга рассчиталась, и ей дали бумажку, что счета закрыты. А вот с первыми двумя было сложнее.

В мае мы вступили в наследство. Долги были погашены полностью. Я начала обращаться в банки, чтобы счета закрыли: у меня миллион раз отсканировали документы, но постоянно говорили: приходите через пять дней. Или — ждите уведомление. В итоге — уведомлений нет, я снова обращаюсь в банки и выясняю, что счета закрыть не получится.

Почему банки медлят с выдачей документа

В одном банке мне отказали по причине, что обнаружился еще один — брокерский счет. А чтобы его закрыть, с него требуется вывести деньги и поделить между наследниками. Там 1500 рублей было. В банке сказали, что надо обращаться вместе с мамой бывшего супруга, потому что она тоже наследник. Но при этом документ о закрытии других счетов, на которые я внесла деньги и погасила долги, не дали. Сказали, дадут такой документ только после закрытия брокерского счета.

Во втором банке, когда я обращалась с аналогичной просьбой — выдать справку о погашенных долгах и закрытых счетах, мне тоже такие документы не дали. Вдруг обнаружилась недоплата на 900 рублей. Хотя изначально мне в самом банке рассчитали долг полностью, который я полностью и погасила. На вопрос: откуда взялась эта недоплата, сказали: «Мы не знаем». Хорошо, я погасила и эти 900 рублей.

После вступления в наследство в офисе второго банка приняли мое заявление на закрытие обнуленных счетов. Через какое-то время я прихожу к ним за ответом, а мне зачитывают решение, присланное из Москвы, в котором говорится, что для рассмотрения моего заявления мне надо обратиться в офис банка! Но я и подавала заявление в офисе банка и ответ получила там же! В банке разводят руками и говорят, мол, не знаем, почему они так написали. Подала заявление еще раз. Ответ, сказали мне, будет через десять дней, но я ничего так и не получила.

Потом какое-то время я была занята другими делами: не было возможности ездить в банки лично. Я звонила по телефону, оставила жалобу… Но никакого решения не получила: мне опять предложили приехать к ним в офис. Свободное время появилось у меня осенью, и я снова пошла по банкам.

В первом банке на этот раз мне сказали, что второй наследник не нужен, у меня примут заявление и закроют все счета. Я снова попросила официальную справку о погашенных долгах и уже закрытых счетах. Через пять дней мне пришел ответ, что такую справку они выдать не могут, потому что счета не закрыты. Но меня уверяли вот уже в октябре, что счета, по которым я погасила долги, закрыты. Ну, кроме брокерского. Но на его закрытие уже составлено заявление, и в банке меня снова заверили, что после этого проблем со справкой не будет.

Во втором банке в этот раз мне сказали, что для получения справки о закрытии счетов, по которым я погасила все долги, мне, как представителю наследника-ребенка, надо дать свидетельство о праве на наследство счетов. И в этом свидетельстве перечислить все счета умершего. Такую услугу делает нотариус, стоит это где-то 4000 рублей, но на то требуется какое-то время.

Зачем нужна справка о закрытии счетов

Почему я так добиваюсь документов о закрытии счетов? Доверия к банкам у меня нет никакого. А вдруг у человека еще есть несколько счетов с большим количеством денег, а мне об этом не говорят? Вдруг у него металлический счет был? Ведь о долгах мне рассказали сразу, а вот о плюсе на счете сообщили, когда я раз пятый в банк обратилась.

В банках мне давали лишь чеки, что я внесла такие-то суммы на такие-то счета. В одном из них мне дали справку, что на счетах после погашения был нулевой остаток. Но это справка действительна только на момент обращения: никто не может гарантировать, что завтра на том же счете не образуется новая задолженность. А вдруг там подключено обслуживание карты? И накопится долг, а на него еще проценты…

Если бы в банках в марте меня не заверили, что никаких проблем с закрытием счетов не будет, я бы обратилась к нотариусу и попросила документ, что ребенок наследует не только недвижимость, но и счета. Мне это не сложно и не страшно сделать: все долги я и так искала через нотариуса, понимала, какие там суммы и настроена была рассчитаться полностью. Но меня заверили, что будет достаточно права на наследство недвижимости и документов: моих, ребенка и умершего.

Я обращалась к юристу, который сказал, что в этой ситуации банки действуют неправомерно: если я гашу все долги умершего, то имею право закрыть эти счета. Тем более, я представляю несовершеннолетнего наследника. Юрист заметил, что можно обратиться с этим в суд и в Роспотребнадзор. Что я, вероятно, и сделаю.

Мы отправили запрос в банки с просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить, при наличии каких документов наследник может закрыть счета умершего и получить об этом официальный документ.

Почему банки так странно себя ведут? Это непрофессионализм местных банковских сотрудников Возможно, кто-то пытается украсть немножко денег Банки поступают по закону — иначе и быть не может