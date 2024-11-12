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Здоровье эксклюзив «Как будто вонзили нож»: сибирячку сбил подросток на электросамокате — рентген пропал, а дело закрыли

«Как будто вонзили нож»: сибирячку сбил подросток на электросамокате — рентген пропал, а дело закрыли

Женщина не может получить компенсацию и боится за свое здоровье

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7 комментариев

В полиции установили, что у электросамоката была слишком маленькая мощность, чтобы считать его транспортным средством. А нет транспортного средства — нет и ДТП

Жительницу Новосибирска, 41-летнюю Елену Леванову, сбила на прокатном электросамокате 15-летняя девочка. Женщину от удара выбросило с тротуара, а подросток спешно уехала с места происшествия. Добравшись до травмпункта, Елена зафиксировала ушибы и попыталась добиться с помощью полиции наказания для самокатчицы. Но рентген, важный для определения степени вреда здоровью, куда-то пропал, а дело в итоге закрыли. Только спустя полгода Елена узнала, что получила не только ушиб — ее жизни могла угрожать смертельная опасность. Сейчас женщина пытается собрать документы, чтобы получить хоть какую-то компенсацию. Журналистка НГС выслушала ее историю.

«Несколько раз прокрутило от удара»

Елена Леванова 14 апреля вечером решила прогуляться от площади Маркса до площади Станиславского, чтобы сесть на удобный для нее транспорт, и у дома по улице Титова, 16 почувствовала сильный удар в спину.

— Я ощутила резкую жгучую боль, как будто бы мне вонзили нож. Меня несколько раз прокрутило от удара. Когда в себя пришла, то увидела на электросамокате двоих: девочку лет семи и еще человека, — вспоминает Елена.

Уже позже в полиции она узнала, что самокатом управляла 15-летняя Сабина (имя изменено). С места ДТП, по словам, Елены она почти сразу же уехала, несмотря на то, что женщина кричала от боли. Немного придя в себя, сибирячка пошла в ближайший травмпункт. Врач осмотрел Елену, отправил на рентген.

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Заключение женщина предоставила в редакцию. После случившегося медики определили, что перелома ребер не было, но слева рентгенолог увидел и описал участок ограниченного пневмоторакса. Врач, по словам Елены, на это внимание не обратил, выписал мази и отправил с ушибами на больничный, наблюдаться по месту жительства.

Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, то есть между легким и грудной стенкой. Это опасное для жизни состояние, так как нарушает нормальную функцию дыхания.

Судебно-медицинская экспертиза в итоге не смогла определить тяжесть причиненного вреда. Ее выводы Елена также предоставила в редакцию.

Эксперты не смогли оценить ушибы, потому что в меддокументах не были прописаны кровоподтеки и ссадины, а снимок с рентгена вообще не предоставили для оценки. Поэтому оценить тяжесть вреда эксперты не смогли.

Административное дело закрыли сразу по нескольким причинам. Первая — электросамокат был мощностью 143,3 Вт. А для того, чтобы расценивать его как транспортное средство, мощность должна быть не менее 250 Вт. Вторая причина — девочка не достигла возраста привлечения к ответственности за подобные нарушения.

Куда пропал рентген?

Елена планирует добиваться объективной оценки причиненного вреда ее здоровью

Елена сейчас пытается выяснить, куда исчез рентген, который мог бы, по ее мнению, существенно повлиять на исход дела.

— Я обладаю медицинскими знаниями и понимаю, что признаки пневмоторакса означают легкий либо средний вред здоровью. То есть это обязательная госпитализация с выкачкой воздуха, с проведением антибактериальной и прочей терапии, которую мне не назначал никто, — возмущена Елена.

Она пыталась связаться с семьей Сабины и ей самой. Елена предоставила в редакцию скриншоты переписок. Разумного и конструктивного диалога обеим сторонам выстроить не удалось.

Елена обратилась с жалобами в полицию и в Следственный комитет и намерена добиваться полноценной оценки нанесенного ей вреда. Также она добавила, что написала и в органы опеки. Женщина подчеркнула, что понесла много расходов на лечение и дополнительные обследования, поэтому сейчас хочет, чтобы семья подростка всё возместила. Елена планирует обращаться к пульмонологу, чтобы понять, как дальше действовать из-за ситуации с легким.

— Мама Сабины не признаёт вину, она считает, что ее дочь святая. Такого не могло быть, и вообще это нонсенс — как без видеозаписи всё установили. Я объяснила всё ей. Она сначала согласилась, потом сказала, что этого не было, — объяснила пострадавшая.

Елена собирает документы, чтобы подать в суд на семью Сабины.

Вторая сторона

Электросамокат был взят в аренду у компании Whoosh

Корреспондент НГС попыталась связаться с Зульфией, мамой 15-летней девочки, административное дело против которой закрыли в полиции. Женщина в мессенджере «Телеграм» прочитала сообщение, а после этого удалила оттуда все свои данные, вплоть до фото.

Елена предоставила аудиосообщения, которые якобы отправляла ей мама подростка. В них та призывала разбираться в ситуации, не привлекая несовершеннолетних, сообщила, что сейчас находится за границей на лечении. Сначала женщина признавала, что девочка виновата в ДТП, но затем изменила свое мнение. В итоге она ответила, что еще нужно доказать, что Сабина была за рулем электросамоката, и потребовала предоставить видео самого ДТП.

Электросамокат был взят в аренду у компании Whoosh. В пресс-службе ответили, что знают об инциденте. После обращения Елены в службу поддержки и по запросу МВД вся информация была передана в правоохранительные органы.

— Поездки несовершеннолетних запрещены правилами оферты Whoosh. В этом сезоне мы начали применять данные банковских id, которые не позволяют привязать к аккаунту карту несовершеннолетнего. Чаще всего дети ездят по аккаунтам их родителей. Если мы фиксируем такое нарушение, выписываем штраф 10 тысяч рублей и блокируем аккаунт, — заверили в пресс-службе Whoosh.

Все поездки на самокатах компании застрахованы. Любой пострадавший в ДТП с самокатом может обратиться в страховую компанию за получением компенсации.

— При наличии решения суда, подтверждающего вину пользователя, пострадавшая сможет обратиться за компенсацией ущерба в страховую компанию. Предлагаем Елене повторно обратиться в службу поддержки Whoosh, мы поможем оформить заявление в страховую, — объяснили в компании.

В Whoosh добавили, что аккаунт, из-за которого произошло ДТП, был заблокирован.

«Состояние пациентки не составляло угрозу жизни и здоровью»

В поликлинике уточнили, что заключение рентгенолога не является диагнозом

В поликлинике № 16, куда изначально в травмпункт обратилась Елена за помощью, объяснили, что рентген был официально передан по запросу полиции 15 мая. Ввиду специфики работы аппарата рентген-снимок делается в единственном экземпляре.

— В рамках оказания неотложной медицинской помощи дежурный врач исключил острое состояние и дал рекомендации, так как во время осмотра жалобы и клинические признаки, соответствующие картине пневмоторакса, у пациентки отсутствовали и расценивались как гипердиагностика. Текущее состояние женщины не составляло угрозу жизни и здоровью, — говорится в ответе.

В поликлинике добавили, что заключение рентгенолога не является диагнозом и окончательное решение выносит именно врач, исходя из общей картины. Главный врач поликлиники отметила, что Елена не раз обращалась в учреждение и часто вела себя не совсем корректно. Однажды врачам пришлось вызывать ГБР. Также сотрудники поликлиники обратились в полицию с несколькими заявлениями на Елену из-за нецензурной брани.

Корреспондент НГС направила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой объяснить, как и кем был утерян рентген. А также почему было закрыто административное дело и была ли передана информация об инциденте с несовершеннолетней в ПДН. Также мы написали запрос в поликлинику № 18. Ответы на момент публикации в распоряжение редакции не поступили. Редакция НГС будет следить за развитием этой истории.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее НГС сообщал, что конфликт между водителем и 27-летним мужчиной на электросамокате закончился дракой и больницей в Новосибирске.

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Электросамокат СК МВД Поликлиника Наезд Подросток Новосибирск
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Комментарии
7
йодов
4 минуты
Женщине бы узнать, что там за семейка. Вдруг уважаемые люди, сама еще крайней останется.
Гость
20 минут
доступ должен быть к прокату через госуслуги
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