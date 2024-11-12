«Как будто вонзили нож»: сибирячку сбил подросток на электросамокате — рентген пропал, а дело закрыли

В полиции установили, что у электросамоката была слишком маленькая мощность, чтобы считать его транспортным средством. А нет транспортного средства — нет и ДТП Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительницу Новосибирска, 41-летнюю Елену Леванову, сбила на прокатном электросамокате 15-летняя девочка. Женщину от удара выбросило с тротуара, а подросток спешно уехала с места происшествия. Добравшись до травмпункта, Елена зафиксировала ушибы и попыталась добиться с помощью полиции наказания для самокатчицы. Но рентген, важный для определения степени вреда здоровью, куда-то пропал, а дело в итоге закрыли. Только спустя полгода Елена узнала, что получила не только ушиб — ее жизни могла угрожать смертельная опасность. Сейчас женщина пытается собрать документы, чтобы получить хоть какую-то компенсацию. Журналистка НГС выслушала ее историю.

«Несколько раз прокрутило от удара»

Елена Леванова 14 апреля вечером решила прогуляться от площади Маркса до площади Станиславского, чтобы сесть на удобный для нее транспорт, и у дома по улице Титова, 16 почувствовала сильный удар в спину.

— Я ощутила резкую жгучую боль, как будто бы мне вонзили нож. Меня несколько раз прокрутило от удара. Когда в себя пришла, то увидела на электросамокате двоих: девочку лет семи и еще человека, — вспоминает Елена.

Уже позже в полиции она узнала, что самокатом управляла 15-летняя Сабина (имя изменено). С места ДТП, по словам, Елены она почти сразу же уехала, несмотря на то, что женщина кричала от боли. Немного придя в себя, сибирячка пошла в ближайший травмпункт. Врач осмотрел Елену, отправил на рентген.

Заключение женщина предоставила в редакцию. После случившегося медики определили, что перелома ребер не было, но слева рентгенолог увидел и описал участок ограниченного пневмоторакса. Врач, по словам Елены, на это внимание не обратил, выписал мази и отправил с ушибами на больничный, наблюдаться по месту жительства.

Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, то есть между легким и грудной стенкой. Это опасное для жизни состояние, так как нарушает нормальную функцию дыхания.

Судебно-медицинская экспертиза в итоге не смогла определить тяжесть причиненного вреда. Ее выводы Елена также предоставила в редакцию.

Эксперты не смогли оценить ушибы, потому что в меддокументах не были прописаны кровоподтеки и ссадины, а снимок с рентгена вообще не предоставили для оценки. Поэтому оценить тяжесть вреда эксперты не смогли.

Административное дело закрыли сразу по нескольким причинам. Первая — электросамокат был мощностью 143,3 Вт. А для того, чтобы расценивать его как транспортное средство, мощность должна быть не менее 250 Вт. Вторая причина — девочка не достигла возраста привлечения к ответственности за подобные нарушения.

Куда пропал рентген?

Елена планирует добиваться объективной оценки причиненного вреда ее здоровью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Елена сейчас пытается выяснить, куда исчез рентген, который мог бы, по ее мнению, существенно повлиять на исход дела.

— Я обладаю медицинскими знаниями и понимаю, что признаки пневмоторакса означают легкий либо средний вред здоровью. То есть это обязательная госпитализация с выкачкой воздуха, с проведением антибактериальной и прочей терапии, которую мне не назначал никто, — возмущена Елена.

Она пыталась связаться с семьей Сабины и ей самой. Елена предоставила в редакцию скриншоты переписок. Разумного и конструктивного диалога обеим сторонам выстроить не удалось.

Елена обратилась с жалобами в полицию и в Следственный комитет и намерена добиваться полноценной оценки нанесенного ей вреда. Также она добавила, что написала и в органы опеки. Женщина подчеркнула, что понесла много расходов на лечение и дополнительные обследования, поэтому сейчас хочет, чтобы семья подростка всё возместила. Елена планирует обращаться к пульмонологу, чтобы понять, как дальше действовать из-за ситуации с легким.

— Мама Сабины не признаёт вину, она считает, что ее дочь святая. Такого не могло быть, и вообще это нонсенс — как без видеозаписи всё установили. Я объяснила всё ей. Она сначала согласилась, потом сказала, что этого не было, — объяснила пострадавшая.

Елена собирает документы, чтобы подать в суд на семью Сабины.

Вторая сторона

Электросамокат был взят в аренду у компании Whoosh Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Корреспондент НГС попыталась связаться с Зульфией, мамой 15-летней девочки, административное дело против которой закрыли в полиции. Женщина в мессенджере «Телеграм» прочитала сообщение, а после этого удалила оттуда все свои данные, вплоть до фото.

Елена предоставила аудиосообщения, которые якобы отправляла ей мама подростка. В них та призывала разбираться в ситуации, не привлекая несовершеннолетних, сообщила, что сейчас находится за границей на лечении. Сначала женщина признавала, что девочка виновата в ДТП, но затем изменила свое мнение. В итоге она ответила, что еще нужно доказать, что Сабина была за рулем электросамоката, и потребовала предоставить видео самого ДТП.

Электросамокат был взят в аренду у компании Whoosh. В пресс-службе ответили, что знают об инциденте. После обращения Елены в службу поддержки и по запросу МВД вся информация была передана в правоохранительные органы.

— Поездки несовершеннолетних запрещены правилами оферты Whoosh. В этом сезоне мы начали применять данные банковских id, которые не позволяют привязать к аккаунту карту несовершеннолетнего. Чаще всего дети ездят по аккаунтам их родителей. Если мы фиксируем такое нарушение, выписываем штраф 10 тысяч рублей и блокируем аккаунт, — заверили в пресс-службе Whoosh.

Все поездки на самокатах компании застрахованы. Любой пострадавший в ДТП с самокатом может обратиться в страховую компанию за получением компенсации.

— При наличии решения суда, подтверждающего вину пользователя, пострадавшая сможет обратиться за компенсацией ущерба в страховую компанию. Предлагаем Елене повторно обратиться в службу поддержки Whoosh, мы поможем оформить заявление в страховую, — объяснили в компании.

В Whoosh добавили, что аккаунт, из-за которого произошло ДТП, был заблокирован.

«Состояние пациентки не составляло угрозу жизни и здоровью»

В поликлинике уточнили, что заключение рентгенолога не является диагнозом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В поликлинике № 16, куда изначально в травмпункт обратилась Елена за помощью, объяснили, что рентген был официально передан по запросу полиции 15 мая. Ввиду специфики работы аппарата рентген-снимок делается в единственном экземпляре.

— В рамках оказания неотложной медицинской помощи дежурный врач исключил острое состояние и дал рекомендации, так как во время осмотра жалобы и клинические признаки, соответствующие картине пневмоторакса, у пациентки отсутствовали и расценивались как гипердиагностика. Текущее состояние женщины не составляло угрозу жизни и здоровью, — говорится в ответе.

В поликлинике добавили, что заключение рентгенолога не является диагнозом и окончательное решение выносит именно врач, исходя из общей картины. Главный врач поликлиники отметила, что Елена не раз обращалась в учреждение и часто вела себя не совсем корректно. Однажды врачам пришлось вызывать ГБР. Также сотрудники поликлиники обратились в полицию с несколькими заявлениями на Елену из-за нецензурной брани.

Корреспондент НГС направила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой объяснить, как и кем был утерян рентген. А также почему было закрыто административное дело и была ли передана информация об инциденте с несовершеннолетней в ПДН. Также мы написали запрос в поликлинику № 18. Ответы на момент публикации в распоряжение редакции не поступили. Редакция НГС будет следить за развитием этой истории.