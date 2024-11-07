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Аварийные деревья на Бардина

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Город Спиленные деревья на улице Бардина в Новосибирске оказались аварийными — в 2025 году у жителей спросят мнение

Спиленные деревья на улице Бардина в Новосибирске оказались аварийными — в 2025 году у жителей спросят мнение

Про то, что деревья могут быть опасны, в администрацию города сообщил очевидец

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1 комментарий

Местные жители возмущены происходящим

Спиленные деревья на стыке Калининского и Заельцовского районов Новосибирска были аварийными. Об этом НГС заявили в пресс-центре мэрии города.

Снос деревьев на улице Бардина начался в конце октября. Это очень сильно возмутило местных жителей.

В мэрии Новосибирска редакции НГС сообщили, что в конце сентября к властям обратился местный житель, который заявил об аварийных деревьях расположенных по улицам: Магаданская, Новая и Бардина.

— 23 октября администрацией Центрального округа получено разрешение на снос 62 аварийных деревьев по улице Бардина. Снос деревьев начался подрядной организацией 28 октября на основании полученного разрешения, — отметили в муниципалитете.

Согласно заявлению властей, вопрос о дальнейшем использовании земельного участка будет рассматриваться в 2025 году с учетом пожелания жителей.

В конце мая мы писали о том, что лес на стыке Калининского и Заельцовского районов Новосибирска отдали под застройку. В будущем там может появиться дом, часть квартир в котором отдадут детям-сиротам. Решение по внесению в Генеральный план приняли во время сессии горсовета 29 мая.

Ранее НГС писал о том, сколько тратят на снос деревьев в Новосибирске и кто на этом зарабатывает.

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Новосибирск Деревья Вырубка деревьев Мэрия Новосибирска
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Обратился один житель с одной жалобой !!! И ффсёё!!!! Житель наверно в администрации работает !?
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