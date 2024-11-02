«Пошла гулять — увидела ужас»: в Новосибирске в районе улицы Бардина спилили деревья — фото пустыря

По словам местной жительницы, пилить деревья начали примерно неделю назад Источник: предоставлено Алиной Елизаровой











В Новосибирске на стыке Калининского и Заельцовского районов — на улице Бардина спилили почти всё деревья. Об этом редакции НГС рассказала местная жительница Алина Елизарова.

По словам сибирячки, деревья начали спиливать еще неделю назад, но это не было сильно заметно. Сегодня, 2 ноября, местные обратили внимание на открывшийся

— Пошла утром гулять с собакой и увидела этот ужас. Уже почти ничего не осталось, кроме трёх сосенок. Подходили к рабочим, они сказали, чтобы мы спрашивали всё у мэрии. При этом рабочие без формы, просто как будто обычные люди, — возмущается Алина.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.