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Город «Пошла гулять — увидела ужас»: в Новосибирске в районе улицы Бардина спилили деревья — фото пустыря

«Пошла гулять — увидела ужас»: в Новосибирске в районе улицы Бардина спилили деревья — фото пустыря

Работы начались неделю назад

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58 комментариев

По словам местной жительницы, пилить деревья начали примерно неделю назад

В Новосибирске на стыке Калининского и Заельцовского районов — на улице Бардина спилили почти всё деревья. Об этом редакции НГС рассказала местная жительница Алина Елизарова.

По словам сибирячки, деревья начали спиливать еще неделю назад, но это не было сильно заметно. Сегодня, 2 ноября, местные обратили внимание на открывшийся

— Пошла утром гулять с собакой и увидела этот ужас. Уже почти ничего не осталось, кроме трёх сосенок. Подходили к рабочим, они сказали, чтобы мы спрашивали всё у мэрии. При этом рабочие без формы, просто как будто обычные люди, — возмущается Алина.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце мая этого года НГС писал, что лес на стыке Калининского и Заельцовского районов Новосибирска отдали под застройку. В будущем там может появиться дом, часть квартир в котором отдадут детям-сиротам. Решение по внесению в Генплан приняли во время сессии Совета депутатов 29 мая.

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Новосибирск Деревья Вырубка деревьев Застройка
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Комментарии
60
Долой мракобесие
1 час
Если где-то "вдруг заболели деревья", значит скоро там появится очередной ЖК, или ТЦ/БЦ
Татьяна 53
1 час
Последние островки зелени уничтожаются, задохнёмся все в этом смоге.
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