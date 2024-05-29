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Город «Голосовать против не будут»: кусок леса в Новосибирске отдали под застройку — часть жилья получат сироты

«Голосовать против не будут»: кусок леса в Новосибирске отдали под застройку — часть жилья получат сироты

Решение об этом на сессии внесено в Генплан

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Решение о перезонировании городских лесов в жилье почти единогласно приняли депутаты Горсовета

Лес на стыке Калининского и Заельцовского районов Новосибирска отдали под застройку. В будущем там может появиться дом, часть квартир в котором отдадут детям-сиротам. Решение по внесению в Генплан приняли во время сессии Совета депутатов 29 мая.

На сессии с докладом выступил начальник департамента строительства Алексей Кондратьев, который заявил, что документ подготовили в рамках реализации МИПа (масштабного инвестиционного проекта). Городским властям поступило обращение от регионального Минстроя о переводе участка под жилую застройку.

Территорию в 11,3 гектара по улице Бардина, рядом с улицей Богдана Хмельницкого и старым ЛДС была частично отнесена к рекреационной зоне, общественно-деловой застройке и перспективной улично-дорожной сети. Теперь весь участок отдали под застройку, в будущем там могут построить жилье, а часть квартир отдать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

— Решение о МИПе еще не принято, материалы рассматриваются, 0,4 га выводятся из рекреационной зоны в зону улично-дорожной сети и жилищного строительства, — объяснил Кондратьев.

На участке вместо леса разрешили построить дома
Посмотрите примерный участок на карте

Депутатов Горсовета Игорь Украинцев отметил, что ситуация с участком для его избирателей стала сюрпризом. На территории, по его словам, быстро вырубили деревья, тогда жители сформировали рабочую группу и попросили, чтобы участок не отдавали на аукцион. Сейчас, говорит депутат, территория предназначена для строительства соцобъекта.

— Это козырная карта, кто в здравом уме будет голосовать против сирот, — добавил Игорь Украинцев.

Он также попросил у властей в качестве компенсации оставшийся участок леса благоустроить и создать природный парк, также депутат обратил внимание на сквер имени Прибаловца, который находится через дорогу. Тогда, уверен Украинцев, жители воспримут проект лучше.

Проект приняли, за внесение изменений в Генплан проголосовали 37 депутатов, против — 2. Такие же изменения внесли в ПЗЗ (правила землепользования и застройки).

В начале февраля благодаря МИПам достроили дом в «Закаменском» микрорайоне, дольщики ждали ключи от квартир 12 лет.

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Жилье Дом Дети-сироты МИП Застройка Участок Лес Строительство
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