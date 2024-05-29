«Голосовать против не будут»: кусок леса в Новосибирске отдали под застройку — часть жилья получат сироты

Лес на стыке Калининского и Заельцовского районов Новосибирска отдали под застройку. В будущем там может появиться дом, часть квартир в котором отдадут детям-сиротам. Решение по внесению в Генплан приняли во время сессии Совета депутатов 29 мая.

На сессии с докладом выступил начальник департамента строительства Алексей Кондратьев, который заявил, что документ подготовили в рамках реализации МИПа (масштабного инвестиционного проекта). Городским властям поступило обращение от регионального Минстроя о переводе участка под жилую застройку.

Территорию в 11,3 гектара по улице Бардина, рядом с улицей Богдана Хмельницкого и старым ЛДС была частично отнесена к рекреационной зоне, общественно-деловой застройке и перспективной улично-дорожной сети. Теперь весь участок отдали под застройку, в будущем там могут построить жилье, а часть квартир отдать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

