«Голосовать против не будут»: кусок леса в Новосибирске отдали под застройку — часть жилья получат сироты

Лес на стыке Калининского и Заельцовского районов Новосибирска отдали под застройку. В будущем там может появиться дом, часть квартир в котором отдадут детям-сиротам. Решение по внесению в Генплан приняли во время сессии Совета депутатов 29 мая.
На сессии с докладом выступил начальник департамента строительства Алексей Кондратьев, который заявил, что документ подготовили в рамках реализации МИПа (масштабного инвестиционного проекта). Городским властям поступило обращение от регионального Минстроя о переводе участка под жилую застройку.
Территорию в 11,3 гектара по улице Бардина, рядом с улицей Богдана Хмельницкого и старым ЛДС была частично отнесена к рекреационной зоне, общественно-деловой застройке и перспективной улично-дорожной сети. Теперь весь участок отдали под застройку, в будущем там могут построить жилье, а часть квартир отдать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
— Решение о МИПе еще не принято, материалы рассматриваются, 0,4 га выводятся из рекреационной зоны в зону улично-дорожной сети и жилищного строительства, — объяснил Кондратьев.
Депутатов Горсовета Игорь Украинцев отметил, что ситуация с участком для его избирателей стала сюрпризом. На территории, по его словам, быстро вырубили деревья, тогда жители сформировали рабочую группу и попросили, чтобы участок не отдавали на аукцион. Сейчас, говорит депутат, территория предназначена для строительства соцобъекта.
— Это козырная карта, кто в здравом уме будет голосовать против сирот, — добавил Игорь Украинцев.
Он также попросил у властей в качестве компенсации оставшийся участок леса благоустроить и создать природный парк, также депутат обратил внимание на сквер имени Прибаловца, который находится через дорогу. Тогда, уверен Украинцев, жители воспримут проект лучше.
Проект приняли, за внесение изменений в Генплан проголосовали 37 депутатов, против — 2. Такие же изменения внесли в ПЗЗ (правила землепользования и застройки).
В начале февраля благодаря МИПам достроили дом в «Закаменском» микрорайоне, дольщики ждали ключи от квартир 12 лет.