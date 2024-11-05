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Город Режим повышенной готовности на «Спортивной» и перебои с электричеством в Кировском — главные события 5 октября

Режим повышенной готовности на «Спортивной» и перебои с электричеством в Кировском — главные события 5 октября

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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1 комментарий

Новости города и области

Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

Золушка-риелтор: как бедная сибирячка возглавила барнаульский «Жилфонд» — ее судят за хищение 120 млн и побег в Аргентину

В Барнауле стартовал процесс по делу экс-главы местного отделения агентства недвижимости «Жилфонд» Людмилы Авдюхиной. Ее обвиняют в хищении более 120 миллионов рублей, которые она, по версии следствия, похитила у своих клиентов, а затем решила начать новую жизнь в Аргентине. Планы предприимчивого риелтора нарушили сотрудники Интерпола. Авдюхину вернули на родину и отдали под суд. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил эксклюзивные факты биографии подсудимой, выяснил подробности обвинения и задался вопросом, могла ли она одна провернуть крупную аферу.

До −12 градусов: какой будет погода в Новосибирске на Новый год

Новый год наступит совсем скоро. Многие новосибирцы уже решили, как проведут праздничную ночь, а кто-то наверняка еще не определился. И для тех и для других НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.

«Вы подождите, мы выясним»: жители Кировского района 15 лет бьются за стабильное электричество — сколько им еще придется страдать

Жители Кировского района Новосибирска вот уже около 15 лет не могут разобраться с общей проблемой. Каждый год они регулярно сталкиваются с отключением электричества во всем массиве. Отсутствие света может длиться как несколько минут, так и несколько часов. И это затрагивает все здания: жилые дома, магазины, школу, поликлинику, библиотеку и т. д. В большинстве случаев, уверяют жители, им никто не может объяснить, с чем это связано, а также — кто и как должен исправить ситуацию. В многолетней проблеме разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

Грузовикам запретят проезжать под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — там часто застревают фуры

В Новосибирске запретят проезд фур под путепроводом в районе станции метро «Гагаринская». Ограничение начнет действовать 6 ноября.

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная»

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная». Решение приняли для безопасности проезда.

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Комментарии
1
Гость
5 минут
Что касается "Спортивной". Если проезд там небезопасен (иначе зачем вводить этот режим?), то скоро могут закрыть станцию для движения. Это значит, что пассажиры будут от Маркса доезжать до Студенческой, там пересаживаться на автобус и ехать до Речного вокзала, чтобы оттуда продолжить поездку на метро. На мосту как раз хорошо, ремонт могут закончить (а могут и не закончить)
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