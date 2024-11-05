Режим повышенной готовности на «Спортивной» и перебои с электричеством в Кировском — главные события 5 октября

Новости города и области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

Золушка-риелтор: как бедная сибирячка возглавила барнаульский «Жилфонд» — ее судят за хищение 120 млн и побег в Аргентину

В Барнауле стартовал процесс по делу экс-главы местного отделения агентства недвижимости «Жилфонд» Людмилы Авдюхиной. Ее обвиняют в хищении более 120 миллионов рублей, которые она, по версии следствия, похитила у своих клиентов, а затем решила начать новую жизнь в Аргентине. Планы предприимчивого риелтора нарушили сотрудники Интерпола. Авдюхину вернули на родину и отдали под суд. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил эксклюзивные факты биографии подсудимой, выяснил подробности обвинения и задался вопросом, могла ли она одна провернуть крупную аферу.

До −12 градусов: какой будет погода в Новосибирске на Новый год

Новый год наступит совсем скоро. Многие новосибирцы уже решили, как проведут праздничную ночь, а кто-то наверняка еще не определился. И для тех и для других НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.

«Вы подождите, мы выясним»: жители Кировского района 15 лет бьются за стабильное электричество — сколько им еще придется страдать

Жители Кировского района Новосибирска вот уже около 15 лет не могут разобраться с общей проблемой. Каждый год они регулярно сталкиваются с отключением электричества во всем массиве. Отсутствие света может длиться как несколько минут, так и несколько часов. И это затрагивает все здания: жилые дома, магазины, школу, поликлинику, библиотеку и т. д. В большинстве случаев, уверяют жители, им никто не может объяснить, с чем это связано, а также — кто и как должен исправить ситуацию. В многолетней проблеме разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

Грузовикам запретят проезжать под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — там часто застревают фуры

В Новосибирске запретят проезд фур под путепроводом в районе станции метро «Гагаринская». Ограничение начнет действовать 6 ноября.

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная»