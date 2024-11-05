Грузовикам запретят проезжать под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — там часто застревают фуры

В Новосибирске запретят проезд фур под путепроводом в районе станции метро «Гагаринская». Ограничение начнет действовать 6 ноября.
— В целях исключения столкновения грузового транспорта с путепроводом принято решение о запрете движения грузового транспорта по Красному проспекту на выезде с ул. Кропоткина (в обоих направлениях), — сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Также в Новосибирске завтра запретят парковку на десяти участках:
На ул. Владимира Заровного вблизи детского сада №. 389 от дома № 112 до дома № 96;
На ул. Ельцовской вблизи дома № 20 (по правой стороне здания № 37 на ул. Нарымской);
На ул. Мясниковой от Красного проспекта до ул. Гребенщикова и в обратном направлении;
На ул. Николая Сотникова от дома № 1 до ул. Александра Чистякова и в обратном направлении;
На ул. Новой от дома № 7 до дома № 15;
На ул. Сибирской в районе дома № 55 вдоль детского сада № 96;
На ул. Серебренниковской вдоль дома № 37 на ул. Щетинкина (со стороны сквера);
На ул. 2-й Воинской вблизи дома № 79а на ул. Воинской (вдоль детского сада № 150);
На ул. Карла Либкнехта вблизи дома № 240 (вдоль КПП);
На ул. Каинской от дома № 15 до дома № 11 (противоположная сторона детского сада № 42).
Водителей просят быть внимательными при проезде на этих улицах, следовать предписаниям знаков и соблюдать правила дорожного движения.
Под путепроводом на улице Гагаринской регулярно застревают фуры. Например, в конце июля под мостом не смог проехать контейнеровоз, груз которого в результате упал на проезжую часть. На подъезде к путепроводу установлен знак, который предупреждает об ограничении высоты для грузовиков в 3,8 метра. В ноябре прошлого года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответе на запрос НГС ответили, что этот показатель соответствует фактическим параметрам. Тогда менять знак не планировали.