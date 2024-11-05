Грузовикам запретят проезжать под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — там часто застревают фуры

— В целях исключения столкновения грузового транспорта с путепроводом принято решение о запрете движения грузового транспорта по Красному проспекту на выезде с ул. Кропоткина (в обоих направлениях), — сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Под путепроводом на улице Гагаринской регулярно застревают фуры. Например, в конце июля под мостом не смог проехать контейнеровоз, груз которого в результате упал на проезжую часть. На подъезде к путепроводу установлен знак, который предупреждает об ограничении высоты для грузовиков в 3,8 метра. В ноябре прошлого года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответе на запрос НГС ответили, что этот показатель соответствует фактическим параметрам. Тогда менять знак не планировали.