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Дороги и транспорт Грузовикам запретят проезжать под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — там часто застревают фуры

Грузовикам запретят проезжать под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — там часто застревают фуры

Также в городе запретят парковки на 10 участках

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13 комментариев

Путепровод находится недалеко от «Гагаринской»

В Новосибирске запретят проезд фур под путепроводом в районе станции метро «Гагаринская». Ограничение начнет действовать 6 ноября.

— В целях исключения столкновения грузового транспорта с путепроводом принято решение о запрете движения грузового транспорта по Красному проспекту на выезде с ул. Кропоткина (в обоих направлениях), — сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

читатель НГС Михаил, «АСТ-54 Black» / Telegram

Также в Новосибирске завтра запретят парковку на десяти участках:

  • На ул. Владимира Заровного вблизи детского сада №. 389 от дома № 112 до дома № 96;

  • На ул. Ельцовской вблизи дома № 20 (по правой стороне здания № 37 на ул. Нарымской);

  • На ул. Мясниковой от Красного проспекта до ул. Гребенщикова и в обратном направлении;

  • На ул. Николая Сотникова от дома № 1 до ул. Александра Чистякова и в обратном направлении;

  • На ул. Новой от дома № 7 до дома № 15;

  • На ул. Сибирской в районе дома № 55 вдоль детского сада № 96;

  • На ул. Серебренниковской вдоль дома № 37 на ул. Щетинкина (со стороны сквера);

  • На ул. 2-й Воинской вблизи дома № 79а на ул. Воинской (вдоль детского сада № 150);

  • На ул. Карла Либкнехта вблизи дома № 240 (вдоль КПП);

  • На ул. Каинской от дома № 15 до дома № 11 (противоположная сторона детского сада № 42).

Водителей просят быть внимательными при проезде на этих улицах, следовать предписаниям знаков и соблюдать правила дорожного движения.

Под путепроводом на улице Гагаринской регулярно застревают фуры. Например, в конце июля под мостом не смог проехать контейнеровоз, груз которого в результате упал на проезжую часть. На подъезде к путепроводу установлен знак, который предупреждает об ограничении высоты для грузовиков в 3,8 метра. В ноябре прошлого года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответе на запрос НГС ответили, что этот показатель соответствует фактическим параметрам. Тогда менять знак не планировали.

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Красный проспект Мэрия Новосибирска Станция метро Гагаринская Путепровод Фура Большегруз
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Комментарии
13
За державу обидно!
1 час
По моему наши фуры и большегрузы давно наплевали на ПДД и на остальное,они ж большая часть работает на застройщиков и как ездили ,так и будут ездить в стройкам Расцветая за Европа-Центром и напротив около монумента. Так что это очередной пук в лужу.....
Гость
1 час
Что за бред, там и до этого был запрет для фур, они в нарушение туда ехали.
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