На станции нужно закончить работы на конструкциях платформенных дверей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная». Решение приняли для безопасности проезда.

Подробности редакции НГС рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Скоро власти собираются заключить контракт на выполнение работ на станции, завершить работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей, а также вести контроль.

— Для обеспечения безопасности проезда и сохранения целостности оборудования Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска приняла решение о проведении вышеуказанных работ в режиме «Повышенная готовность», — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По словам Иосифа Кодалаева, главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, сейчас власти готовятся к заключению контракта. Это нужно для того, чтобы работы именно в части обеспечения безопасности выполнили в ближайшее время.

— Основной комплекс работ по завершению строительства станции будет выполняться в следующем году — после того, как сметная документация получит положительное заключение в Главгосэкспертизе, — цитирует пресс-центр мэрии Иосифа Кодалаева.