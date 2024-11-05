НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 755мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14

СРОЧНО

Смертельное ДТП с трактором и Nissan

День гастрономического единства
Золушка в Аргентине
Зимний дайджест моды
Истории перегонщиков авто из 90-х
Безопасны ли вклады
Война за свет в квартирах
Инструкция по работе с УК
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Дороги и транспорт В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная»

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная»

Это нужно в целях безопасности

1 347
13 комментариев

На станции нужно закончить работы на конструкциях платформенных дверей

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная». Решение приняли для безопасности проезда.

Подробности редакции НГС рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Скоро власти собираются заключить контракт на выполнение работ на станции, завершить работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей, а также вести контроль.

— Для обеспечения безопасности проезда и сохранения целостности оборудования Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска приняла решение о проведении вышеуказанных работ в режиме «Повышенная готовность», — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По словам Иосифа Кодалаева, главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, сейчас власти готовятся к заключению контракта. Это нужно для того, чтобы работы именно в части обеспечения безопасности выполнили в ближайшее время.

— Основной комплекс работ по завершению строительства станции будет выполняться в следующем году — после того, как сметная документация получит положительное заключение в Главгосэкспертизе, — цитирует пресс-центр мэрии Иосифа Кодалаева.

Поиски нового подрядчика, который завершит работы на «Спортивной», начнут искать в декабре. С предыдущим — компанией «СпеТрансСтрой» — расторгли договор.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Станция метро Спортивная Новосибирск Режим повышенной готовности Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
paul
7 минут
так там же только с документами оставалось разобраться....
Гость
6 минут
что за бред я прочитал?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,43

Виктория,49

MrArt,33

Irisha ,37

Анна,27

Алекс,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление