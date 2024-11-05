«Вы подождите, мы выясним»: жители Кировского района 15 лет бьются за стабильное электричество — сколько им ещё придётся страдать

Целый массив многоэтажек и частных домов Кировского района около 15 лет страдает от отключений электричества Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жители Кировского района Новосибирска вот уже около 15 лет не могут разобраться с общей проблемой. Каждый год они регулярно сталкиваются с отключением электричества на всем массиве. Отсутствие света может длиться как несколько минут, так и несколько часов. И это затрагивает все здания: жилые дома, магазины, школу, поликлинику, библиотеку и т. д. В большинстве случаев, уверяют жильцы, им никто не может объяснить, с чем это связано, а также — кто и как должен исправить ситуацию. В многолетней проблеме разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

«Они стали портить жизнь гораздо больше»

Валентин Бедарев фиксирует местные отключения электроэнергии уже более десяти лет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жители улиц Беловежская, Сибиряков-Гвардейцев, Черкасская, а также Чукотского и Черкасского переулков Кировского района более 10 лет не могут разобраться с регулярными отключениями на массиве электричества.

Валентин Бедарев, проживающий здесь с 2005 года, фиксирует это регулярно, отмечая такие моменты в календаре. Первые лет семь он часто разъезжал по рабочим командировкам и узнавал об отключениях, когда возвращался и обнаруживал дома сбитые настройки в электроприборах. В какой-то момент мужчина стал бывать дома чаще, а потом и вовсе перешел в режим хоум-офиса. Электричество, по его словам, пропадало десятки раз за год.

От такой работы электросетей страдают все: как жильцы многоэтажек и частного сектора, так и магазины, поликлиника, школа и другие организации Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— С 2015–2016 года я фиксировал отключения уже гораздо точнее, потому что они стали портить жизнь гораздо больше. Пик отключений, как я заметил, произошел в 2019 году. Тогда за год я зафиксировал около 50 отключений: это были и кратковременные — на 10-15 минут, и продолжительные. Последние 10 лет я фиксирую только длительные отключения: от 40 минут — часа, — рассказал журналисту Валентин Бедарев.

Сначала мужчина надеялся, что постоянные перебои происходят из-за ремонта электрооборудования. Но шли годы, а ситуация не менялась. В 2024 году Бедарев уже зафиксировал 12 продолжительных отключений. Двенадцатое случилось в сентябре и длилось 12 часов. Правда, оно имело понятную причину: шел ремонт, экскаваторщик копал яму и порвал электрический кабель.

«Ребенок боится темноты, все время плачет»

Маленький сын Анастасии Лукояновой боится темноты и все время плачет, когда неожиданно пропадает свет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Со стороны может показаться, что отключение электроэнергии не такое уж страшное ЧП: ну, посиди немного при свечах или фонарике, если это случилось вечером. Однако жители перечисляют массу серьезных проблем, с которым лично столкнулись в такие моменты.

Анастасия Лукоянова, мама маленького Миши, рассказывает, что главная проблема для нее — подогреть еду ребенку, который холодное есть не хочет.

— Вот в августе отключали раза три в неделю. Надолго отключали. А еще по вечерам отключают — часов в восемь-девять. А ребенок боится темноты, свечки и фонарики не помогают, и он все это время плачет, — жалуется молодая женщина.

Валентин Бедарев вынужденно освоил обращение с портативной газовой плитой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Невозможность разогреть или приготовить еду доставляет неудобство и взрослым. Самому Валентину Бедареву пришлось научиться обращаться с портативной газовой плитой. Если вскипятить чай на ней — задача простая, то приготовить полноценную еду, чтобы ничего не пригорело, замечает Валентин, требует особых навыков.

Мужчина замечает, чтобы приготовить на ней полноценную еду, необходимы определенные навыки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Председатель совета дома, расположенного по адресу Беловежская, 8, Нина Волченко живет здесь со дня постройки многоэтажки — 25 лет. Женщина тоже фиксирует все отключения — в специальную тетрадку.

— Тогда (в 1989 году. — Прим. ред.) такого не было. В советское время порядка было больше: при обращении в администрацию или ЖЭУ все решалось моментально. Но не сейчас. В 2021 году, по настоянию нашего местного депутата, даже собирали круглый стол в администрации Кировского района, где обсуждалась эта проблема. Но в январе 2024 года началось строительство жилого комплекса «Сергиев Пассаж». Сначала оборвали кабель на дом дробь 3, потом вторично это случилось. Затем в марте, потом в июне, в августе — четыре раза. Дошло до того, что у нас просто сгорел кабель, сутки сидели без света, — перечисляет Нина Волченко.

Нина Волченко показывает, сколько отписок они получили на обращения в разные инстанции Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











От скачков напряжения у жителей выходят из строя бытовые приборы. Пенсионерка из дома по Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 Ирина Чуева выложила за ремонт сгоревшего телевизора 12,5 тысяч рублей. У самого Бедарева дважды ломались холодильники и сгорел телевизор, который до сих не отремонтирован.

Но через суды требовать компенсацию ущерба никто не пытался: одни говорят, что из-за нескольких тысяч рублей не хотят заниматься судебной тяжбой, другие, что официальных подтверждений связи между отключениями и поломкой не достать.

— Если в 2021 году на нас еще обращали внимание, то сейчас уже никто не обращает. Присылают отписки. Либо советуют звонить по 051. А дозвониться туда невозможно. И невозможно выяснить причины отключений: первый раз нам сказали, что порвали кабель копатели, второй раз, что дождь залил подстанцию, третий — что-то там случилось, когда горел кабель… И всегда просят: «Вы подождите, мы выясним, кто виноват». Но они не хотят выносить сор из избы, — возмущается Нина Волченко.

«Все превратилось в кашу»

Слева — одна из трансформаторных подстанций, на которую грешат местные жители. Справа — зарядка для электромобилей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Еще одна общая проблема: при отключении электричества в домах перестают работать насосы, которые поддерживают циркуляцию горячей воды. Тогда из горячего крана некоторое время течет холодная вода, но водосчетчики считают ее как горячую. А проблема еще и затягивается, так как коммунальщикам приходится потом перезапускать в ручном режиме систему каждого дома.

Помимо горячей воды при отключении электроэнергии пропадает и интернет. У провайдера, рассказывает Валентин Бедарев, перестают работать маршрутизаторы, которые потом тоже надо запускать в ручном режиме. А если отключение произошло поздно вечером в пятницу, то в выходные восстанавливать интернет обычно некому.

Пенсионерка Нина Андреевна Кухарева из-за отключения электроэнергии осталась без запасов на зиму Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











У пожилых жителей этого микрорайона с отключением электроэнергии свои беды: размораживаются приготовленные на зиму дачные заготовки.

Пенсионерка Нина Кухарева живет в этом районе около 30 лет. Этой осенью потеряла все запасы.

— Первые годы всегда было все нормально. А лет 10-15 назад отключения происходили систематически. Мы с мужем — оба пенсионеры, не можем покупать зимой фрукты, но у нас есть огород, и на зиму мы морозим в морозилке ягоду. Это наши витамины. И вот как-то я пришла с огорода, у нас не было десять часов света, открываю дверцу холодильника, а оттуда — река сока. А у меня были и помидоры наморожены, и перец болгарский… Все превратилось в кашу, — вздыхает пожилая женщина.

О размороженных холодильниках, погибших запасах на зиму и сгоревших бытовых приборах упоминали многие жильцы.

От постоянных отключений света страдают и магазины: портятся продукты, которые хранятся в холоде Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Проблем стало еще больше, когда начали строить наверху новый дом. Очень часто перебивают кабель где-то. И бывает, что целый день нет света. У некоторых холодильники летят, другим — с детьми — приготовить еду невозможно. А еще светофоры отключаются — не работают. Там детишки постоянно из школы бегут. У нас в доме очень много ребятишек. Это разве дело — так отключать? — возмущается жительница дома по Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 Мария Васючкова.

На встречу с корреспондентом НГС собрались жители разных домов. Мария Васючкова переживает за детей, которые перебегают дорогу во время неработающих светофоров Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— 2024 год, на мой взгляд, был самым кошмарным по отключению света. Мы куда только не писали — везде присылают отписки: то у них провода обледенели, то дождик идет. Когда выключают свет, пытаемся дозвониться до центральной диспетчерской по 051. Там сначала идут гудки, а потом скидывают. Люди в лифтах застревают, представляете? Одна у нас часа два сидела в лифте в темноте. Потому что спасательная контора — на ВАСХНИЛе, и пока они доедут, пока вытащат… Никто на нас внимание не обращает! А впереди — зима. В общем, кошмар! — эмоционально поделилась переживаниями председатель совета дома по улице Беловежская, 10 Татьяна Михайловская.

Татьяна Михайловская (справа) вспомнила, как в лифте ее подъезда из-за отключения света одна женщина застряла на два часа Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Страдают здесь от такой ситуации с электричеством не только жильцы, но и разные учреждения: детская стоматологическая поликлиника, школа, библиотека, приют, магазины и ряд административных помещений с офисами и сервисными службами. По магазинам с продуктами, которые надо хранить в холодильниках, это бьет сильнее всего.

— Отключают всегда внезапно. Заморозка тает, молоко киснет… Я работаю с 2022 года, в последнее время очень часто отключают. Вот последний раз было на 12 часов. Приходилось брать в аренду генератор. Естественно, компания несет убытки, — прокомментировала ситуацию директор магазина «Ярче» Светлана Фоминцева.

Местные жители уверены, что все это происходит из-за растущих вокруг новых домов, которые строители подключают к старой инфраструктуре — уже существующим сетям.

«Застройщик построил криво»

В сентябре повредили кабель. Электричества, говорят местные жители, не было 12 часов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Обо всех своих проблемах жители микрорайона регулярно докладывают местному депутату Сергею Трубникову. Говорят, он хоть как-то помогал разбирать ситуацию на уровне местной власти. Правда, в целом проблема все равно не решилась.

Депутат горсовета в разговоре с корреспондентом НГС уверяет, что занимался этим вопросом не один год. Еще в 2020 году одним из наказов народному избраннику было поручение разобраться с многолетней проблемой.

— Мы несколько раз обращались в РЭС. И, насколько я помню, в 2023 году сказали, что поменяли оборудование. Якобы проблема была в старом оборудовании. В 2023 году, я так понял, проблема была снята. Очень хорошо, что вы сейчас этот вопрос поднимете. Со своей стороны, я еще раз обращусь к руководству РЭС и новому руководителю департамента. Сошлюсь на вашу статью, — пояснил депутат Сергей Трубников.

Жильцы постоянно жалуются в различные инстанции, но никто ничего поделать не может, словно у всех лапки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Один из источников НГС, близкий к руководству РЭС, сообщил журналисту, что проблема возникла от недобросовестной застройки этого участка с 2008 года.

— Застройщик построил криво: не выдержал нужное количество подстанций, не обеспечил нужное количество линий. Не хватало мощности на то, что там существует. Поэтому, когда там ветер подует, снег налипнет на провода случается порыв. А резервного питания на этот участок нет, — пояснил источник.

По информации собеседника НГС, эта ситуация мэрии давно известна. Более того, необходимость постройки здесь дополнительных мощностей зафиксирована в планах.

— Она (реконструкция. — Прим. ред.) находится в инвестпрограмме, но пока не согласована: наша мэрия на это дело денег не выделяет. Когда согласуют, выделят, тогда будут тянуть вторую линию и делать реконструкцию. Эта инвестпрограмма пока на 2026 год, — уточнил источник.

По данным источника из РЭС, этой проблемой всерьез займутся не ранее 2026 года, если будет финансирование Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В АО «Региональные электрические сети» в ответе на официальный запрос журналиста, ничего об инвестиционной программе не сообщили. Было сказано, что электроснабжение данного района идет от нескольких трансформаторных подстанций, принадлежащих как самим РЭС, так и другим владельцам. Иные владельцы в ответе тоже не назывались. Техническое состояние этих подстанций, пояснили в РЭС, оценивается как удовлетворительное.

— За истекший период текущего года на различных участках питающей электрической сети, действительно имели место технологические нарушения, приводившие к перерывам в электроснабжении указанных зданий. Почти половина из них произошла по причине внешнего воздействия сторонних лиц, либо организаций. Остальные повреждения произошли в следствие эксплуатационных повреждений кабельных линий, — прокомментировали ситуацию в РЭС.

В мэрии Новосибирска, отвечая на журналистский запрос, подтвердили, что знают об аварийных отключениях и уточнили, что электрические сети, распределительные пункты и трансформаторные подстанции, питающие дома в этом районе, принадлежат АО «РЭС».

— Значительная часть аварийных отключений произошла вследствие повреждения кабельных сетей КЛ-10 кВ при проведении земляных работ строительными организациями и устранялась в нормативные сроки. Все технические причины, из-за которых были перерывы в электроснабжении потребителей, устранены, — сообщили в мэрии, сославшись на информацию, полученную от РЭС.

Что касается вопроса реконструкции электрических сетей, добавили в мэрии, проведение таких работ в период на 2025–2026 годы АО «РЭС» не планирует.

В октябре НГС рассказал еще одну историю про жизнь в нечеловеческих условиях: управляющая компания лишила целый дом — бывшее общежитие в районе площади Маркса — возможности мыться в общих душах на этажах. Теперь жильцы ходят мыться в подвал через улицу.