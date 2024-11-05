«Вы подождите, мы выясним»: жители Кировского района 15 лет бьются за стабильное электричество — сколько им ещё придётся страдать

Жители Кировского района Новосибирска вот уже около 15 лет не могут разобраться с общей проблемой. Каждый год они регулярно сталкиваются с отключением электричества на всем массиве. Отсутствие света может длиться как несколько минут, так и несколько часов. И это затрагивает все здания: жилые дома, магазины, школу, поликлинику, библиотеку и т. д. В большинстве случаев, уверяют жильцы, им никто не может объяснить, с чем это связано, а также — кто и как должен исправить ситуацию. В многолетней проблеме разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
«Они стали портить жизнь гораздо больше»
Жители улиц Беловежская, Сибиряков-Гвардейцев, Черкасская, а также Чукотского и Черкасского переулков Кировского района более 10 лет не могут разобраться с регулярными отключениями на массиве электричества.
Валентин Бедарев, проживающий здесь с 2005 года, фиксирует это регулярно, отмечая такие моменты в календаре. Первые лет семь он часто разъезжал по рабочим командировкам и узнавал об отключениях, когда возвращался и обнаруживал дома сбитые настройки в электроприборах. В какой-то момент мужчина стал бывать дома чаще, а потом и вовсе перешел в режим хоум-офиса. Электричество, по его словам, пропадало десятки раз за год.
— С 2015–2016 года я фиксировал отключения уже гораздо точнее, потому что они стали портить жизнь гораздо больше. Пик отключений, как я заметил, произошел в 2019 году. Тогда за год я зафиксировал около 50 отключений: это были и кратковременные — на 10-15 минут, и продолжительные. Последние 10 лет я фиксирую только длительные отключения: от 40 минут — часа, — рассказал журналисту Валентин Бедарев.
Сначала мужчина надеялся, что постоянные перебои происходят из-за ремонта электрооборудования. Но шли годы, а ситуация не менялась. В 2024 году Бедарев уже зафиксировал 12 продолжительных отключений. Двенадцатое случилось в сентябре и длилось 12 часов. Правда, оно имело понятную причину: шел ремонт, экскаваторщик копал яму и порвал электрический кабель.
«Ребенок боится темноты, все время плачет»
Со стороны может показаться, что отключение электроэнергии не такое уж страшное ЧП: ну, посиди немного при свечах или фонарике, если это случилось вечером. Однако жители перечисляют массу серьезных проблем, с которым лично столкнулись в такие моменты.
Анастасия Лукоянова, мама маленького Миши, рассказывает, что главная проблема для нее — подогреть еду ребенку, который холодное есть не хочет.
— Вот в августе отключали раза три в неделю. Надолго отключали. А еще по вечерам отключают — часов в восемь-девять. А ребенок боится темноты, свечки и фонарики не помогают, и он все это время плачет, — жалуется молодая женщина.
Невозможность разогреть или приготовить еду доставляет неудобство и взрослым. Самому Валентину Бедареву пришлось научиться обращаться с портативной газовой плитой. Если вскипятить чай на ней — задача простая, то приготовить полноценную еду, чтобы ничего не пригорело, замечает Валентин, требует особых навыков.
Председатель совета дома, расположенного по адресу Беловежская, 8, Нина Волченко живет здесь со дня постройки многоэтажки — 25 лет. Женщина тоже фиксирует все отключения — в специальную тетрадку.
— Тогда (в 1989 году. — Прим. ред.) такого не было. В советское время порядка было больше: при обращении в администрацию или ЖЭУ все решалось моментально. Но не сейчас. В 2021 году, по настоянию нашего местного депутата, даже собирали круглый стол в администрации Кировского района, где обсуждалась эта проблема. Но в январе 2024 года началось строительство жилого комплекса «Сергиев Пассаж». Сначала оборвали кабель на дом дробь 3, потом вторично это случилось. Затем в марте, потом в июне, в августе — четыре раза. Дошло до того, что у нас просто сгорел кабель, сутки сидели без света, — перечисляет Нина Волченко.
От скачков напряжения у жителей выходят из строя бытовые приборы. Пенсионерка из дома по Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 Ирина Чуева выложила за ремонт сгоревшего телевизора 12,5 тысяч рублей. У самого Бедарева дважды ломались холодильники и сгорел телевизор, который до сих не отремонтирован.
Но через суды требовать компенсацию ущерба никто не пытался: одни говорят, что из-за нескольких тысяч рублей не хотят заниматься судебной тяжбой, другие, что официальных подтверждений связи между отключениями и поломкой не достать.
— Если в 2021 году на нас еще обращали внимание, то сейчас уже никто не обращает. Присылают отписки. Либо советуют звонить по 051. А дозвониться туда невозможно. И невозможно выяснить причины отключений: первый раз нам сказали, что порвали кабель копатели, второй раз, что дождь залил подстанцию, третий — что-то там случилось, когда горел кабель… И всегда просят: «Вы подождите, мы выясним, кто виноват». Но они не хотят выносить сор из избы, — возмущается Нина Волченко.
«Все превратилось в кашу»
Еще одна общая проблема: при отключении электричества в домах перестают работать насосы, которые поддерживают циркуляцию горячей воды. Тогда из горячего крана некоторое время течет холодная вода, но водосчетчики считают ее как горячую. А проблема еще и затягивается, так как коммунальщикам приходится потом перезапускать в ручном режиме систему каждого дома.
Помимо горячей воды при отключении электроэнергии пропадает и интернет. У провайдера, рассказывает Валентин Бедарев, перестают работать маршрутизаторы, которые потом тоже надо запускать в ручном режиме. А если отключение произошло поздно вечером в пятницу, то в выходные восстанавливать интернет обычно некому.
У пожилых жителей этого микрорайона с отключением электроэнергии свои беды: размораживаются приготовленные на зиму дачные заготовки.
Пенсионерка Нина Кухарева живет в этом районе около 30 лет. Этой осенью потеряла все запасы.
— Первые годы всегда было все нормально. А лет 10-15 назад отключения происходили систематически. Мы с мужем — оба пенсионеры, не можем покупать зимой фрукты, но у нас есть огород, и на зиму мы морозим в морозилке ягоду. Это наши витамины. И вот как-то я пришла с огорода, у нас не было десять часов света, открываю дверцу холодильника, а оттуда — река сока. А у меня были и помидоры наморожены, и перец болгарский… Все превратилось в кашу, — вздыхает пожилая женщина.
О размороженных холодильниках, погибших запасах на зиму и сгоревших бытовых приборах упоминали многие жильцы.
— Проблем стало еще больше, когда начали строить наверху новый дом. Очень часто перебивают кабель где-то. И бывает, что целый день нет света. У некоторых холодильники летят, другим — с детьми — приготовить еду невозможно. А еще светофоры отключаются — не работают. Там детишки постоянно из школы бегут. У нас в доме очень много ребятишек. Это разве дело — так отключать? — возмущается жительница дома по Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 Мария Васючкова.
— 2024 год, на мой взгляд, был самым кошмарным по отключению света. Мы куда только не писали — везде присылают отписки: то у них провода обледенели, то дождик идет. Когда выключают свет, пытаемся дозвониться до центральной диспетчерской по 051. Там сначала идут гудки, а потом скидывают. Люди в лифтах застревают, представляете? Одна у нас часа два сидела в лифте в темноте. Потому что спасательная контора — на ВАСХНИЛе, и пока они доедут, пока вытащат… Никто на нас внимание не обращает! А впереди — зима. В общем, кошмар! — эмоционально поделилась переживаниями председатель совета дома по улице Беловежская, 10 Татьяна Михайловская.
Страдают здесь от такой ситуации с электричеством не только жильцы, но и разные учреждения: детская стоматологическая поликлиника, школа, библиотека, приют, магазины и ряд административных помещений с офисами и сервисными службами. По магазинам с продуктами, которые надо хранить в холодильниках, это бьет сильнее всего.
— Отключают всегда внезапно. Заморозка тает, молоко киснет… Я работаю с 2022 года, в последнее время очень часто отключают. Вот последний раз было на 12 часов. Приходилось брать в аренду генератор. Естественно, компания несет убытки, — прокомментировала ситуацию директор магазина «Ярче» Светлана Фоминцева.
Местные жители уверены, что все это происходит из-за растущих вокруг новых домов, которые строители подключают к старой инфраструктуре — уже существующим сетям.
«Застройщик построил криво»
Обо всех своих проблемах жители микрорайона регулярно докладывают местному депутату Сергею Трубникову. Говорят, он хоть как-то помогал разбирать ситуацию на уровне местной власти. Правда, в целом проблема все равно не решилась.
Депутат горсовета в разговоре с корреспондентом НГС уверяет, что занимался этим вопросом не один год. Еще в 2020 году одним из наказов народному избраннику было поручение разобраться с многолетней проблемой.
— Мы несколько раз обращались в РЭС. И, насколько я помню, в 2023 году сказали, что поменяли оборудование. Якобы проблема была в старом оборудовании. В 2023 году, я так понял, проблема была снята. Очень хорошо, что вы сейчас этот вопрос поднимете. Со своей стороны, я еще раз обращусь к руководству РЭС и новому руководителю департамента. Сошлюсь на вашу статью, — пояснил депутат Сергей Трубников.
Один из источников НГС, близкий к руководству РЭС, сообщил журналисту, что проблема возникла от недобросовестной застройки этого участка с 2008 года.
— Застройщик построил криво: не выдержал нужное количество подстанций, не обеспечил нужное количество линий. Не хватало мощности на то, что там существует. Поэтому, когда там ветер подует, снег налипнет на провода случается порыв. А резервного питания на этот участок нет, — пояснил источник.
По информации собеседника НГС, эта ситуация мэрии давно известна. Более того, необходимость постройки здесь дополнительных мощностей зафиксирована в планах.
— Она (реконструкция. — Прим. ред.) находится в инвестпрограмме, но пока не согласована: наша мэрия на это дело денег не выделяет. Когда согласуют, выделят, тогда будут тянуть вторую линию и делать реконструкцию. Эта инвестпрограмма пока на 2026 год, — уточнил источник.
В АО «Региональные электрические сети» в ответе на официальный запрос журналиста, ничего об инвестиционной программе не сообщили. Было сказано, что электроснабжение данного района идет от нескольких трансформаторных подстанций, принадлежащих как самим РЭС, так и другим владельцам. Иные владельцы в ответе тоже не назывались. Техническое состояние этих подстанций, пояснили в РЭС, оценивается как удовлетворительное.
— За истекший период текущего года на различных участках питающей электрической сети, действительно имели место технологические нарушения, приводившие к перерывам в электроснабжении указанных зданий. Почти половина из них произошла по причине внешнего воздействия сторонних лиц, либо организаций. Остальные повреждения произошли в следствие эксплуатационных повреждений кабельных линий, — прокомментировали ситуацию в РЭС.
В мэрии Новосибирска, отвечая на журналистский запрос, подтвердили, что знают об аварийных отключениях и уточнили, что электрические сети, распределительные пункты и трансформаторные подстанции, питающие дома в этом районе, принадлежат АО «РЭС».
— Значительная часть аварийных отключений произошла вследствие повреждения кабельных сетей КЛ-10 кВ при проведении земляных работ строительными организациями и устранялась в нормативные сроки. Все технические причины, из-за которых были перерывы в электроснабжении потребителей, устранены, — сообщили в мэрии, сославшись на информацию, полученную от РЭС.
Что касается вопроса реконструкции электрических сетей, добавили в мэрии, проведение таких работ в период на 2025–2026 годы АО «РЭС» не планирует.
В октябре НГС рассказал еще одну историю про жизнь в нечеловеческих условиях: управляющая компания лишила целый дом — бывшее общежитие в районе площади Маркса — возможности мыться в общих душах на этажах. Теперь жильцы ходят мыться в подвал через улицу.
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