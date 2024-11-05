Золушка-риелтор: как бедная сибирячка возглавила барнаульский «Жилфонд» — её судят за хищение 120 млн и побег в Аргентину

Экс-главу барнаульского «Жифлонда» искали и нашли сотрудники Интерпола Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











В Барнауле стартовал процесс по делу экс-главы местного отделения агентства недвижимости «Жилфонд» Людмилы Авдюхиной. Её обвиняют в хищении более 120 миллионов рублей, которые она, по версии следствия, похитила у своих клиентов, а затем решила начать новую жизнь в Аргентине. Планы предприимчивого риелтора нарушили сотрудники Интерпола. Авдюхину вернули на родину и отдали под суд. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил эксклюзивные факты биографии подсудимой, выяснил подробности обвинения и задался вопросом, могла ли она одна провернуть крупную аферу.

Сделала себя сама

Судя по показаниям свидетелей, которые есть в деле, Людмила Авдюхина — яркий пример предпринимательницы, которая сделала себя сама. У неё непростая судьба: будучи старшей дочерью в многодетной семье, она вынуждена была пойти работать в 16 лет, чтобы прокормить двух младших братьев, пока родители чрезмерно увлекались спиртным. Когда их лишили родительских прав, Авдюхина оформила на себя опекунство и содержала братьев до тех пор, пока они не достигли совершеннолетия. За её плечами также остался первый неудачный брак, в котором она родила дочку.

Женщина начала карьеру агента по недвижимости в Новосибирске. Её характеризуют, как очень коммуникабельного и активного профессионала своего дела. В 2014 году Людмила вместе с дочерью переезжает в Барнаул, где впоследствии возглавляет местное отделение «Жилфонда».

Авдюхина – фамилия второго супруга Людмилы, с которым они вместе работали в барнаульском агентстве недвижимости. Егор Авдюхин – бывший коммерческий директор отделения «Жилфонда». Один из свидетелей характеризует его, как «очень умного и эгоистичного» человека, который «стремился сделать карьеру и заработать много денег». Супруги жили на широкую ногу: обедали в дорогих ресторанах, одевались в московском ЦУМе и новосибирском Lukse, если отдыхали на Алтае, то в самых дорогих местах. Однажды для семейного отдыха сняли особняк стоимостью 170 тысяч рублей в сутки.

- Складывалось впечатление, что Авдюхины живут не по средствам, - отметил один из свидетелей.

Людмила Авдюхина — человек непростой судьбы и, возможно, жертва сложных личных отношений Источник: vk.com / Людмила Авдюхина











Примечательно, что Авдюхины так и не обзавелись общим жильём и транспортом. Они снимали квартиру недалеко от офиса и передвигались исключительно на такси, составляя водителю график по поездкам на ближайший месяц.

В отношениях между супругами, уверяют свидетели, было не всё гладко. В частности, Егор Авдюхин якобы успешно манипулировал сильными чувствами супруги, а та в свою очередь «делала всё для того, чтобы удовлетворить потребности и прихоти» мужа. Главой семьи, по крайней мере на людях, казался Егор: он распоряжался семейным бюджетом, выдавал супруге деньги, уверяет один из свидетелей. Другой говорит, что в офисе Авдюхин вёл себя как обычный сотрудник и беспрекословно выполнял все поручения руководителя агентства – своей супруги.

В ноябре 2022 года среди знакомых пары разошёлся слух, что Егор Авдюхин ушёл от жены. Разрыв он якобы планировал несколько месяцев. В том же ноябре Людмила Авдюхина в Новосибирске встретилась со своей матерью, с которой давно не общалась. Она была сильно взволнована и просила молиться за неё, потому что у неё «возникли проблемы на работе». В декабре Авдюхины вместе с дочерью Людмилы от первого брака и матерью Егора уезжают на отдых в Сочи. Параллельно из офиса барнаульского «Жилфонда» исчезают десятки миллионов рублей клиентов.

«Несите ваши денежки»

По версии следствия, последнее время перед исчезновением работа Людмилы Авдюхиной, как руководителя агентства, была полностью подчинена корыстным мотивам. Экс-глава барнаульского «Жилфонда» собирала с клиентов деньги по нескольким направлениям.

Во-первых, уверены следователи, Авдюхина организовала в офисе агентства подобие банковских ячеек, в которые предлагала клиентам вносить полную сумму сделки для «гарантии исполнения обязательств». После регистрации необходимых документов, деньги покупателей отправляли продавцам. Следователи выяснили, что по бухгалтерской отчётности деньги никак не проводились, а использовались Авдюхиной для личных целей.

Руководство «Жилфонда» поясняло, что экс-глава барнаульского отделения собирала деньги по собственной инициативе, поскольку в офисе «не было условий» для подобных целей. В итоге потерпевших по этому направлению набралось около 30 человек, которые в сумме потеряли более 40 миллионов рублей. Ущерб, по словам представителей «Жилфонда», уже погашен.

Махинации Авдюхиной, по версии следствия, привели женщину на скамью подсудимых Источник: Прокуратура Алтайского края











Еще один способ обогатиться, говорится в материалах дела, - инвестиции. Авдюхина предлагала клиентам вложиться в приобретение объектов недвижимости, которые ей якобы доставались по цене ниже рыночной. Инвесторам экс-глава агентства обещала дивиденды – по 13% ежемесячно от вложенной суммы. Сделки женщина оформляла на собственное ИП, но с поручительством от «Жилфонда», которое она сама и подписывала. Потерпевших по этой схеме головное руководство агентства не признаёт, указывая на личную ответственность Авдюхиной.

Следователи полагают, что экс-глава барнаульского «Жилфонда» выстроила подобие финансовой пирамиды: за счёт вновь собранных денег она частично выплачивала проценты по предыдущим сделкам, формируя видимость выполнения своих обязательств.

Наконец, по мнению силовиков, перед исчезновением экс-глава барнаульского «Жилфонда» назанимала крупные суммы денег у знакомых, обещая отдать займы после успешно проведенных сделок.

Суммарный ущерб от действий Людмилы Авдюхиной сегодня оценивается в сумму более 122 миллионов рублей.

Путанный вояж с задержанием

Хронология декабря 2022 года событий выглядит так:

16 декабря – они вылетают в Сочи через Новосибирск;

19 декабря – работа барнаульского «Жифлонда» парализована, поскольку на руководителе завязано оформление всех крупных сделок, Авдюхина на звонки не отвечает, в офисе обнаруживают пропажу денег клиентов;

22 декабря – возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ);

29 декабря – Людмилу Авдюхину объявляют в федеральный розыск, затем в международный;

После первой публикации на НГС Егор Авдюхин потребовал от редакции удалить своё изображение, ссылаясь на тайну личной жизни Источник: vk.com / Людмила Авдюхина











Путь семьи Авдюхиных сначала лежал в Сочи через Новосибирск, откуда они через Москву направились в Турцию. Затем - в Объединённые Арабские Эмираты, а оттуда уже в Аргентину, где семья оседает на год вплоть до задержания Людмилы.

По данным аргентинской прессы, Авдюхины меняют место жительства каждые 60 дней, но параллельно присматриваются к покупке местной недвижимости. В итоге семья оседает в районе Кабальито Буэнос-Айреса, где Людмила открывает новое дело – начинает готовить блюда русской кухни навынос.

В январе 2024 года Людмилу Авдюхину задержали сотрудники Интерпола, в конце апреля её доставили в Барнаул. Женщина свою вину не признаёт.

P.S. Барнаульское издание Amic.ru, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что Егор Авдюхин сегодня живёт в Москве. Весной 2024 года он якобы работал в инвестиционной компании, которая, в частности, занимается вложением денег в криптовалютный рынок. Супруг экс-главы барнаульского «Жилфонда» проходит по уголовному делу свидетелем. Между тем, собеседники издания теряются в догадках, как Людмила Авдюхина сумела вывести из страны столь крупную сумму, и сходятся во мнении, что сделать это можно было только через криптовалютные переводы. Участники рынка сообщили, что похищенные 121 млн рублей так и не нашли.