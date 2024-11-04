Разборки со стрельбой и назначение Анны Терешковой: главные события 4 ноября в Новосибирске

В выходные дни в городе происходит множество событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день мы сталкиваемся с большим потоком информации, в котором некоторые новости обязательно теряются. Чтобы вы не пропустили ничего важного, мы собрали дайджест самых интересных событий нашего города за 4 ноября.

Когда новосибирцам ждать постоянный снежный покров: дата от синоптиков

Установление снежного покрова в Новосибирской области ожидается в конце первой декады ноября. Об этом редакции НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». По ее словам, благодаря достаточно низким температурам снег перестанет интенсивно таять после 8 ноября.

«Орали на всю улицу»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой на Высоцкого — видео потасовки

На улице Высоцкого ночью группа мужчин устроила разборки со стрельбой. Как рассказали местные жители телеграм-каналу Mash Siberia, сначала сибиряки громко ругались, а потом началась стрельба. На место конфликта выезжала полиция.

«Они выбрали делать только то, что им нравится»: зумеры захватывают рынок труда в Новосибирске — учитесь вести переговоры

Редакция НГС пообщалась с новосибирскими HR-специалистами и выяснила, чем же выделяются молодые работники — недавние школьники и студенты, как они меняют рынок и как к этому приспосабливаться старшему поколению.

Анна Терешкова станет новым руководителем Новосибирской филармонии — что говорят в Минкульте

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова станет новым руководителем Новосибирской филармонии. Об этом НГС сообщил источник. В региональном Минкульте редакции не подтвердили, но и не опровергли информацию о назначении Анны Терешковой на должность руководителя филармонии. Сама же Анна Терешкова пока не комментирует ситуацию.

Отвязные дискотеки с братками и элитой: вспоминаем первые ночные клубы Новосибирска — что в них творилось в 90-е и нулевые