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Город Разборки со стрельбой и назначение Анны Терешковой: главные события 4 ноября в Новосибирске

Разборки со стрельбой и назначение Анны Терешковой: главные события 4 ноября в Новосибирске

Мы выбрали пять самых интересных новостей

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В выходные дни в городе происходит множество событий

Каждый день мы сталкиваемся с большим потоком информации, в котором некоторые новости обязательно теряются. Чтобы вы не пропустили ничего важного, мы собрали дайджест самых интересных событий нашего города за 4 ноября.

Когда новосибирцам ждать постоянный снежный покров: дата от синоптиков

Установление снежного покрова в Новосибирской области ожидается в конце первой декады ноября. Об этом редакции НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». По ее словам, благодаря достаточно низким температурам снег перестанет интенсивно таять после 8 ноября.

«Орали на всю улицу»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой на Высоцкого — видео потасовки

На улице Высоцкого ночью группа мужчин устроила разборки со стрельбой. Как рассказали местные жители телеграм-каналу Mash Siberia, сначала сибиряки громко ругались, а потом началась стрельба. На место конфликта выезжала полиция.

«Они выбрали делать только то, что им нравится»: зумеры захватывают рынок труда в Новосибирске — учитесь вести переговоры

Редакция НГС пообщалась с новосибирскими HR-специалистами и выяснила, чем же выделяются молодые работники — недавние школьники и студенты, как они меняют рынок и как к этому приспосабливаться старшему поколению.

Анна Терешкова станет новым руководителем Новосибирской филармонии — что говорят в Минкульте

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова станет новым руководителем Новосибирской филармонии. Об этом НГС сообщил источник. В региональном Минкульте редакции не подтвердили, но и не опровергли информацию о назначении Анны Терешковой на должность руководителя филармонии. Сама же Анна Терешкова пока не комментирует ситуацию.

Отвязные дискотеки с братками и элитой: вспоминаем первые ночные клубы Новосибирска — что в них творилось в 90-е и нулевые

Телеграм-редактор НГС Арина Суворова сделала обзор первых ночных клубов Новосибирска. В девяностые и нулевые настало их «золотое» время. В то время новосибирцы забыли о скромных посиделках в ДК и начали отдавать предпочтение шумным тусовкам. Интересные истории каждого из них — в нашем материале.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
40 минут
день насыщенный конечно, но мало про сегодняшний праздник. причина?
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