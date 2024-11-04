Анна Терешкова станет новым руководителем Новосибирской филармонии — что говорят в минкульте

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова станет новым руководителем Новосибирской филармонии. Об этом НГС сообщил источник. Информация о возможном назначении Терешковой появилась еще в конце октября, но официального подтверждения не было.
После появления этой информации в новосибирских СМИ корреспондент НГС обратился в Министерство культуры Новосибирской области для комментария по этой ситуации. В минкульте в ответ на запрос не подтвердили, но и не опровергли информацию о назначении Анны Терешковой на должность руководителя филармонии.
— На данный момент рассматриваются различные кандидатуры на замещение вакантной должности руководителя Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирская государственная филармония». Проводятся собеседования с кандидатами на должность, — говорится в ответе на запрос.
Сама же Анна Терешкова пока не комментирует ситуацию. Как сообщила бывшая вице-мэр, официально никаких документов о ее назначении нет.
Официального подтверждения о назначении Терешковой на должность руководителя филармонии пока нет.
Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста.
Под руководством Терешковой в Новосибирске отремонтировали немало пространств. Например, Михайловскую набережную или Заельцовский парк. Также под ее началом появилось немало новых зеленых зон, среди них парк «Каменка», парк «Арена», дисперсный парк на Затулинке.
Отметим, что бывший директор Новосибирской филармонии Ирина Устинова ушла с поста в середине августа. С 14 августа временно исполняющим обязанности руководителя филармонии является Елена Алябьева.