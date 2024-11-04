Анна Терешкова станет новым руководителем Новосибирской филармонии — что говорят в минкульте

Терешкова пока не комментирует ситуацию Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова станет новым руководителем Новосибирской филармонии. Об этом НГС сообщил источник. Информация о возможном назначении Терешковой появилась еще в конце октября, но официального подтверждения не было.

После появления этой информации в новосибирских СМИ корреспондент НГС обратился в Министерство культуры Новосибирской области для комментария по этой ситуации. В минкульте в ответ на запрос не подтвердили, но и не опровергли информацию о назначении Анны Терешковой на должность руководителя филармонии.

— На данный момент рассматриваются различные кандидатуры на замещение вакантной должности руководителя Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирская государственная филармония». Проводятся собеседования с кандидатами на должность, — говорится в ответе на запрос.

Сама же Анна Терешкова пока не комментирует ситуацию. Как сообщила бывшая вице-мэр, официально никаких документов о ее назначении нет.

Официального подтверждения о назначении Терешковой на должность руководителя филармонии пока нет.

Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста.