Отвязные дискотеки с братками и элитой: вспоминаем первые ночные клубы Новосибирска — что в них творилось в 90-е и нулевые

Возможно, на фото и видео вы узнаете себя Источник: Константин Кошкин











Сейчас о клубной жизни города ничего интересного не услышишь. Бывает, конечно, что раз в год одно из заведений нашумит так, что его потом неделями будут обсуждать. В общем же картина довольно скучная, чего не скажешь о «золотом» периоде для ночных клубов — девяностых и нулевых. В то время новосибирцы забыли о скромных посиделках в ДК, отдавая предпочтение шумным тусовкам. Телеграм-редактор НГС Арина Суворова сделала обзор первых ночных клубов Новосибирска и делится интересными историями каждого из них.

Все прошли через «Мэдисон»

У этого баннера часто фотографировались посетители Источник: Константин Кошкин











Тусовочная жизнь Новосибирска началась именно здесь — в ночном клубе «Мэдисон». Он открыл свои двери в центре сада Дзержинского в 1994 году. С того момента и до самого закрытия «Мэдисон» оставался одним из самых популярных заведений города.

Поработать там удалось новосибирцу Константину Кошкину, который с 1995 по 2000 год был сначала диджеем, а потом директором. По его словам, клуб производил впечатление: тогда нонсенсом было ковровое покрытие, а огромная светящаяся сцена и современные световые приборы казались удивительными для тех дискотек.

— Была также отдельная комната для учредителей и вип-гостей — «Каминная». При входе было летнее кафе, потом тамбур и гардероб, стены с фотографиями и аквариум. С левой стороны был зал, а с правой — длинная барная стойка, — вспомнил Константин Кошкин.

Как видите, здесь было довольно просторно Источник: 133bpm / Livejournal.com











Выше слева прямо под потолком сидел ди-джей, а в центре зала был танцпол. На нем собиралась самая разношерстная аудитория.

— В 95-ом это была прям элита Новосибирска, я бы сказал. То есть люди, которых мы видим в СМИ, культурные и бизнес-личности, они все прошли через ночной клуб «Мэдисон», потому что это было модно, — говорит Константин.

Именно этот клуб стал одним из первых проводить конкурсы красоты. Что касается гостей, то сюда приходили как бизнесмены, телеведущие и спортсмены, так и «братки». Также известно, что «Мэдисон» был местом притяжения практически для всех звезд тех лет — сюда заглядывали такие личности, как Лада Дэнс и Шура.

Кстати, никто из «звезд» не требовал от клуба невозможного. В райдерах не прописывали аховые условия в виде воды за сотни долларов, розовой туалетной бумаги и человека с опахалом.

— Ничего особенного я тогда не видел в гримерках артистов, требования явно были проще. У артистов были туры, и они искали площадки для выступлений — думаю, они все-таки анализировали ситуацию и договаривались с клубами, — объяснил Константин.

Популярность «Мэдисону» обеспечили люди, которые понимали законы шоу-бизнеса. Они подсмотрели их в Европе, где были определенные требования, сервис, набор напитков и регламент. Плюс немалую роль играла харизма заведения.

Конец тусовке пришел в 2005 году, когда соучредителя клуба Алексея Белоусова убили во время пробежки в Заельцовском бору. Тогда выдвинули несколько версий произошедшего, одна из которых была как раз связана с бизнесом погибшего.

С точки зрения «просто жизни клуба», «Мэдисон» отпахал свое. По словам Константина Кошкина, такие заведения дольше и не живут: десять лет — это возраст заведения, и за этот период из него надо выжать максимум.

Что-то на культурном и с глазуньей

Богемная тусовка собиралась здесь — в первом андеграундном клубе «888». От «Мэдисона» он отличался публикой, которой были интересны не танцы, а что-то из разряда «культурно-интеллигентно».

Заведение открыли в здании первого общежития НГТУ, хотя на сайте «Музыкальная культура Сибири» также пишут, что он базировался в Северо-Чемском микрорайоне, где изначально был художественной галереей-мастерской с баром.

Вот так выглядел вход Источник: Alexei Kafidov, «Ночной арт-клуб 888» / vk.com











Клуб не выделялся каким-то особым оформлением. Тогда никто особо не знал о стиле «лофт», но чистая кирпичная кладка и бетонные балки выглядели стильно.

Впрочем, люди шли сюда не ради интерьера. Здесь проводили концерты джаз-бендов и рок-музыкантов, открывали выставки и устраивали литературные вечера. Такие развлечения вызывали интерес местной интеллигенции, и сюда любили заглядывать дизайнеры, журналисты, актеры и писатели.

Только вот попасть в заведение было непросто — приходилось бронировать места заранее. При этом люди все равно приходили и стояли на улице, надеясь, что кто-то уйдет и можно будет занять их места.

Интересным было и меню: там была даже обычная глазунья. Позже у клуба появился поставщик питания для авиакомпаний, и там подавали наборы, предназначенные для бизнес-класса.

История «Восьмерок» была короткой: с 1995 по 2001 год, но есть один момент. В 2004 году «Континент Сибирь» писал о так называемой реинкарнации клуба. Тогда помещение стало вместительнее и разнообразнее по оформлению. Появилось несколько залов, в одном из которых был бар в ретро-стиле, а также шкафы с самоварами, фотоаппаратами и печатными машинками.

Можно считать, что заведение закрылось из-за позиции в меню: в 2008 году в нем просто запретили продавать алкоголь — все-таки рядом студенты проживали.

«Иван, опять ты?»

Еще одно легендарное тусовочное место — ночной клуб West Hall. В соцсетях при упоминании заведения приводят воспоминания диджея Александра Чусовитина, который рассказывал, что «клуб был куплен в 1993 году где-то за рубежом». По его словам, его привезли в Новосибирск по дощечкам и здесь собрали.

К сожалению, фотографий из клуба в публичном доступе практически нет, но эти девушки все же запечатлели приятный вечер Источник: «СВОЁ — сервис по новостройкам» / Дзен

Несмотря на то, что находился он далеко от центра, на Колхидской, молодежь готова была ехать туда со всего города. Вот, например, новосибирец на одном из форумов писал, что в 2004 надеялся получить в West Hall работу.

— Драсьте, я ищу работу Dj.

— Иван, опять ты?

— Нет, меня Сергей зовут.

— Тебе Иван сказал позвонить?

— Да нет же, я просто ищу работу Dj.

— Ну тогда приходи в понедельник к 14:00.

С понедельника у парня началась клубная жизнь, о которой он рассказал в сети. По словам новосибирца, в клуб приходили учредители и их друзья, спортсмены, шумные пьяные компании, псевдогламурные девушки, люди, ждущие электричку, «понторезы», друзья диджеев, вип-персоны и молодежь Западного микрорайона.

Посмотрите, как были одеты люди Источник: Maxim Kammerer / YouTube

Шум, гам и балдеж часто сопровождались не только надоевшим хитом Benny Benassi — Satisfaction, но и порой странными диалогами.

— Налей мне пиво!

— Я не бармен!

— А где бармен?

— А я откуда знаю!

Спустя какое-то время Сергей уволился из клуба, затем снова ненадолго в него вернулся — по его собственному признанию, не столько ради работы, сколько потому, что ему нравилось тусить в «Весте».

Здесь даже был ЗАГС

Старейшим клубом Новосибирска остается уже сменивший локацию легендарный «Отдых». Возводить его начали еще в середине 1960-х как «Дворец вальсов». Правда, строительство сопровождалось довольно едкими статьями о его актуальности в то время, когда трудящимся не хватало жилья.

Но горожане отстояли «Отдых», и он открылся. Особенностью клуба была его вместимость: там могли присутствовать больше тысячи человек одновременно. Так что в нем без проблем проводили корпоративы, танцы и вечера юмора.

В начале восьмидесятых в здании работал ЗАГС Калининского района, и молодые пары буквально могли пожениться, едва сойдя с танцплощадки.

Изначально алкоголь в клубе не подавали, но позже выпивка все-таки появилась — в 1971 году, после юбилея директора НЗХК Павла Власова. Водки не было, но были вина: болгарские, румынские, венгерские. В конце 80-х появился и кофе, который славился на весь город.

— Я помню, даже приезжали западные немцы — они-то вообще чая не пьют, только кофе — и им так понравился наш, что они спрашивали рецепт. А бармен им отвечает: «Секрет фирмы!», — рассказывал НГС заместитель технического директора Владимир Утц (он проработал в здании больше сорока лет).

Прямо за клубом был сосновый бор Источник: alippa / Новосибирск в фотозагадках











Полноценным клубом «Отдых» стал в девяностые. Правда от конкурентов он отличался сохранившимся советским акцентом.

В последние годы в здании проводили дискотеки с хитами десятилетней-тридцатилетней давности. Кстати, после закрытия «Изюма» и Rock City «Отдых» стал чуть ли не единственным местом, где можно было собрать толпу из 500–1500 человек.

А вот программа мероприятий в 1995 году Источник: Уралец / Новосибирск в фотозагадках











Проработавший в клубе с 1996 по 200 год Кирилл Мартыненко назвал «Отдых» хорошей школой жизни, где он общался со множеством интересных и разных людей. Александр Чусовитин говорил, что для него клуб был частью жизни. Люди там не только отдыхали, но и встречали свою вторую половинку.

Одни гопники и малолетки

«Щука» — еще один клуб, подаривший новосибирцам незабываемые впечатления и воспоминания о крутой молодости. Открылось заведение летом 2002 года в подвале кинотеатра «Аврора», заняв почетное место в истории клубного движения.

Сюда привозили хороших диджеев из Москвы и Европы. Отличительной чертой «Щуки» также был и интерьер: как пишут в Сети, он напоминал подводную лодку, только очень просторную.

Так выглядел вход в клуб Источник: 133bpm / Livejournal.com











На сайте biglion.ru новосибирцы, которым удалось потусить в клубе, в 2011–2013 годах делились своим мнением о нем. Получилось оно неоднозначным, конечно же.

— Основные посетители — студенты учебных заведений СибУПК и НЭТИ, живущие неподалеку в общаге, ну и другая часть — те, кто поблизости оказался, уже пьяный и хочет поплясать! Внутри клуб просто поражает, я реально побывал в подводной лодке, стены и потолки так и давят на тебя… места мало, дышать невозможно, — рассказывал Дамир С.

— С прискорбием констатирую: в «Щуку» вряд ли приеду. Фейс-контроля — нет, дресс-код — молчу. Подростки курят и пьют на танцполе, впечатление — жесть какая-то. Справедливости ради замечу, что интерьер в клубе приятный. Но контингент — это что-то, мелкие наркоманы (да-да), гопники, малолетки, — добавила Александра И.

У клуба сохранилась группа во «ВКонтакте» и немало фотографий с вечеринок — в том числе с диджеями, которые играли на них Источник: Никита Крамер, «Ночной клуб Щука» / vk.com











— Не могу сказать, что он один из лучших клубов Новосибирска, но все же мне там нравится. И даже не могу понять, чем, просто там всегда какая-то особая обстановка, каждый не сам по себе, что ли, — вспоминала Елена Р.

— Диджей вообще рвёт! Всегда здесь очень весело! По средам женские дни, и всем девочкам вход бесплатный, устраивают специальную для них программу. Поэтому представительницы женского пола в этот день здесь преобладают. Я считаю, что «Щука» и сейчас отпадный клуб, никогда не разочаровывался в нём, — хвалил Вячеслав Е.

В клуб даже приезжали зарубежные гости Источник: Владислав Олерских / YouTube

Но эта веселая и отрывная эпоха «Щуки» в какой-то момент все-таки ушла — в 2013 году, после пожара.

Здесь начинал Шура

Многие также помнят ночной клуб Winners. Информации о нем сохранилось не так много, но что-то интересное выцепить удалось. До клуба в помещении работал ресторан «Русь», где юный Шура впервые начал зарабатывать свои первые деньги, исполняя хиты тех лет.

Что касается клуба, то открылся он здесь летом 1995 года. Сначала под него было арендовано помещение магазина самообслуживания, но уже в 1997 заведение перешло на второй этаж, а на первом открылось казино.

Как пишут пользователи ЖЖ, осенью 1998 года здесь по вторникам проводили house-вечеринки с участием диджеев. Эта традиция продержалась довольно долго, и был даже период, когда клуб был единственным местом, где можно было услышать хаус и техно-музыку.

Это ребята готовились к выступлению в клубе Источник: Black1Voron / YouTube

А вот один из бывших посетителей клуба рассказывает о том, как там было до того, как заведение перестало работать Источник: Фунфырики Краснообска / YouTube

Людей приходило сюда много, уже перед самым открытием обычно стояли толпы — их не выдерживал даже гардероб, в котором не хватало места для одежды.

До закрытия клуб успели даже переименовать в «Контакт», который просуществовал недолго — в 2014 году заведение закрыли.