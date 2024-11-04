Когда новосибирцам ждать постоянный снежный покров: дата от синоптиков

Снег перестанет таять во второй декаде ноября Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирской области в конце первой декады ноября ожидается установление снежного покрова. Несмотря на достаточно теплый месяц, низкие температуры не позволят осадкам интенсивно таять.

— После 8 ноября западные районы Новосибирской области пойдут под установление снежного покрова, и всё это постепенно придет в город, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Холоднее всего будет во второй декаде ноября, когда ночью температура будет опускаться до -13 градусов.