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Осень Когда новосибирцам ждать постоянный снежный покров: дата от синоптиков

Когда новосибирцам ждать постоянный снежный покров: дата от синоптиков

Снег в Новосибирской области ляжет покровом в первой декаде ноября

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9 комментариев

Снег перестанет таять во второй декаде ноября

В Новосибирской области в конце первой декады ноября ожидается установление снежного покрова. Несмотря на достаточно теплый месяц, низкие температуры не позволят осадкам интенсивно таять.

— После 8 ноября западные районы Новосибирской области пойдут под установление снежного покрова, и всё это постепенно придет в город, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Холоднее всего будет во второй декаде ноября, когда ночью температура будет опускаться до -13 градусов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

До Нового года осталось два месяца. Новосибирцы уже начинают планировать праздничную ночь и выходные. Поэтому НГС изучил прогнозы сервисов на новогоднюю ночь и на весь декабрь.

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Комментарии
9
225988591
23 минуты
верить "нашим" синоптикам - СЕБЯ не уважать.
Гость
1 час
Самое безопасное и климатически прелестное место, Сибирь! Замучаешься жить в одном сезоне круглый год. А так, разнообразие, краски и смена пейзажей и развлечений.
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