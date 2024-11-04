«Они выбрали делать только то, что им нравится»: зумеры захватывают рынок труда в Новосибирске — учитесь вести переговоры

Зумеры — самые молодые сотрудники в офисах Источник: Елизавета Шаталова











Рынок труда меняется не только за счет экономических или политических ситуаций, но и из-за прихода нового поколения. Еще вчерашние школьники и студенты пришли в офисы и начали менять пространство вокруг. Про них уже создают мемы: они часто увольняются, выгорают и не хотят работать. НГС поговорил с новосибирскими HR-специалистами, чтобы узнать, чем выделяются молодые работники, как они меняют рынок и что делать старшему поколению.

Ранимые и восприимчивые

Зумеры родились после 2000 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зумеры, или поколение Z, это те, кто родился после 2000 года. Как рассказывает Анастасия Ларионова, руководитель отдела по подбору персонала агентства Business Staff, сейчас это поколение активно выходит на рынок труда, и оно сильно отличается от сотрудников других возрастов. Также как в свое время поколение Y, или миллениалы, отличались от поколения Х.

— Например, поколение Х, выросшее в условиях тяжелых перемен и разногласий, характеризуется высокой адаптивностью и самостоятельностью, им важен доход и благополучие семьи. Поколение Y больше нацелены на саморазвитие и получение материальных благ, — объясняет разницу Анастасия Ларионова.

Как отмечает эксперт, зумеры в этом плане более позитивные и амбициозные, для них важна новизна во всём: в задачах, эмоциях и целях. При этом они ранимые и восприимчивые. Новое поколение практически не привязано к материальному миру, у них не шаблонное мышление и нет надуманных ограничений. Зумеры отличаются еще и тем, что могут с высокой скоростью переключаться между задачами и даже сферами деятельности.

Базой для таких способностей зумеров стали различные факторы. Это и социально-экономическое развитие страны, и глобальные мировые изменения, развитие науки и особенно — технологий.

Зумеры ценят в работе комфорт Источник: tata_svistulka / TikTok

— Не менее важной причиной является подход к воспитанию и отношению к детям, в разрезе поколений. Родители поколения Х — это люди, рожденные в послевоенное время, когда нужно было усердно работать. Было ли у них достаточно времени, чтобы заниматься детьми, думать об их образовании, желаниях? «Иксов» учили работать на благо Родины, поступаясь, порой, собственными интересами, — рассуждает Анастасия Ларионова.

В перестройку всё поменялось, и поколение Х родили своих детей и постарались дать им всё самое лучшее. В итоге появились немного избалованные миллениалы.

Зумеры же начали рождаться в эпоху детоцентризма. Но не только воспитание повлияло на новое поколение. Это первое поколение, которое выросло в эпоху переизбытка смартфонов, интернета и соцсетей.

— Не имея «дворового детства», в ходе которого учились бы командной работе и разрешению конфликтов, они более сконцентрированы на себе. Они росли в условиях значимости своей личности, поэтому ценят себя, свой труд, свой талант и личное время больше, чем представители предыдущих поколений. Они способны много и эффективно работать, но главное — создать им условия, — объясняет руководитель из Business Staff.

Другую особенность времени, в которое росли зумеры, примечает рекрутер из агентства «Бизнес Практика» Анастасия Харламова. Она считает, что молодое поколение росло в условиях малой конкуренции. Это период демографического спада, а значит, и конкурировать с детства зумеры не привыкли. И такими они пришли на рынок труда.

«Их учили, что всегда есть выбор»

Про зумеров ходит миф, что они часто увольняются Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Сейчас рынок труда в целом быстро меняется. На него многое влияет: дефицит рабочих, новые технологии, развитие ИИ. И компаниям приходится быть гибкими, чтобы сохранять штаб и искать сотрудников. По оценкам Анастасии Ларионовой из Business Staff, рынок труда придет в более стабильное состояние через 5-10 лет, а пока все условия диктуют «соискатели». Зумеры будут целевым кадровым потенциалом на ближайшие 15–30 лет.

— Зумеры стали выходить на рынок в условиях кадрового голода, в иное время, их поведение могло бы быть другим, но не кардинально. Возможно, не так часто меняли бы работу, были бы терпимее в отношении некоторых условий труда, но всё же их личностные особенности начали формироваться в период глобализации. Если нас учили, что всегда есть выход, их учили, что всегда есть выбор. И они выбрали делать только то, что им нравится, — считает Анастасия Ларионова.

Сейчас на работу в офис активно приходят 20-летние зумеры Источник: voskav / TikTok

И это тоже сделало их особенными. Как считает рекрутер кадрового агентства «Бизнес Практика» Анастасия Харламова, зумеры намного требовательнее к работодателю.

— Они легко ориентируются в информационном пространстве, поэтому могут на постоянной основе мониторить где, что и у кого больше, выгоднее и приятнее. Главная ценность для них — это уважение к своей личности. Они могут закрыть глаза на зарплату ниже, но точно не останутся там, где их унижают и оскорбляют — в таком случае даже высокая зарплата их не удержит, — считает эксперт.

При этом зумеры не боятся увольняться. Из-за доступа в интернет, они всегда видят возможности, знают, где и в каком количестве специалисты востребованы и что им могут предложить.

К сегодняшнему дню шутка про то, что зумеры постоянно увольняются, стала мемом. Анастасия Ларионова из Business Staff призналась, что часто сталкивается с тем, когда соискатели, которым по 21-22 года, уже сменили по 8-12 мест работы. И в среднем они работали по 4 месяца.

Как объясняет специалист по подбору кадров, это некий вариант нормы. Особенно, когда человек совмещает «поиск себя» в профессии, учебу и молодую жизнь. Это характерно не только для зумеров, но и для молодых специалистов разных поколений.

— Хотя, стоит отметить, что современное поколение может встать и уйти одним днем. Так происходит по разным причинам: потерял интерес, дали скрипучее кресло, не ценят, нашел зарплату на 10 тысяч больше и прочее. Для зумеров не типично прийти к начальнику, спросить, что он может сделать, чтобы увеличить уровень дохода в компании (как для игреков), он просто не понимает, зачем так делать, если есть выбор, — отмечает Анастасия Ларионова.

Другая особенность современного рынка труда, которая повлияла на зумеров — «удаленка» или возможность частичной занятости. Анастасия из «Бизнес Практики» повторяет, что зумеры любят гибкость и ценят такую возможность.

— Мы видим повсеместно обилие рекламы образовательных курсов с ограниченной областью знаний и узким профилем деятельности. В этом есть проблема квалифицированных кадров, так как много специалистов, которые выполняют очень маленькую часть глобального процесса, но у них нет системного, комплексного представления о той отрасли, в которой они трудятся, — раскрывает глобальную проблему рекрутер.

Алла Литвинова, у которой свое агентство по поиску работников, считает, что зумерам на работе нужно создавать определенные условия и тогда они не будут часто увольняться.

— У меня работают зумеры полтора года в профессии рекрутера. Они совершают звонки кандидатам, то есть у них достаточно монотонная работа. По факту, они могли бы у меня уже уволиться через месяц. Но им нужно периодически давать где-то свободу: в графике, высказывании мыслей, в дресс-коде, — показывает на своем примере эксперт.

Вообще Алла Литвинова считает, что зумеры хотят, чтобы на работе им было «прикольно». Они не хотят просто стул, стол и выданные задачи. Им нужна корпоративная культура. Чтобы у них с первого дня был наставник, который всё расскажет. Эксперт отмечает, что зумерам не нужны просто большие инструкции — они хотят, чтобы всё было немного похоже на игру.

— Зумерам очень важно, чтобы у них не было много контроля на работе. Они уже от этого устали. Они любят свободный график, либо удаленку, либо гибрид, чтобы возможность была приходить не к 9, а к 10. Но на самом деле, если выстроить для них подходящие условия, они будут очень продуктивны и производительны, — добавила Алла Литвинова.

«Нежелание поколений прийти к чему-то общему»

Зумерам нужно место для отдыха Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Зумеры редко выкладывают резюме, считает Алла Литвинова. Они часто ищут работу через соцсети. При этом они привыкли смотреть отзывы на компанию на разных сайтах. Также зумеры обращают внимание на соцсети и сайты организаций. Если их нет или они устаревшие, то для зумеров это очень тревожный звоночек.

— Их очень привлекает, когда есть бесплатные бутерброды, какие-то бесплатные ланчи, после работы походы в боулинг, в квест. Им нужны комнаты отдыха и массажные кресла, — делится секретами Алла Литвинова.

Анастасия Ларионова из Business Staff добавляет, что при поиске работы зумеры обращают внимание на несколько пунктов, которые им важны. В этот список попали и уважение личных границ, и нематериальная мотивация, и гибкий график.

Все эксперты сошлись во мнении, что зумеры поменяют рынок труда надолго.

— Зумеры не подстроятся под работодателя сейчас. Тем более на рынке большого кадрового голода, когда нет вообще дефицита с работой. Зумеры будут просто искать ту работу, где им больше будет нравиться. И они пойдут туда, где работодатель под них подстроился. Вот и всё. То есть подстраиваться под зумеров — это сейчас такая стратегия, чтобы заполучить себе больше людей в команду, — заверила Анастасия Ларионова.

А вот рекрутер из «Бизнес Практики» отмечает, что сейчас компании склонны делать выбор в пользу «взрослых» работников. Пять лет назад работодатели редко на такое шли.

— Всё же опыт и навыки выигрывают, соперничая с молодым энтузиазмом и завышенными требованиями зумеров. Пока что наблюдается нежелание поколений прийти к чему-то общему, они друг друга не принимают, — считает Анастасия из «Бизнес Практики».

Про зумеров шутят, что они любят увольняться Источник: ida_tech / TikTok

Алла Литвинова тоже замечает, что на рынке есть конфликт поколений. Но по ее мнению, нужно быть умным работодателем и грамотным стратегом, а еще быть готовым к переменам.

— Сейчас те компании, которые говорят: «Я всегда так делал, мы всегда так делали» — обречены на провал. И очень важно адаптироваться к изменениям. Зумеры не просто наступают на пятки — они уже максимально в рабочем, в активном возрасте. Они приходят на работу, и нужно под них подстраиваться. Я знаю компании, которые это делают, они очень успешные, и у них хорошая выручка, — отметила Алла.

Алла отмечает, что когда зумеры вырастут, уже будут другие правила в компаниях. С возрастом эти изменения никуда не уйдут. Для других поколений, когда они будут приходить, станет нормой корпоративный психолог, интересные мероприятия на работе и комфортные условия труда.

Но, как напоминает Анастасия Литвинова, большая часть зумеров сейчас только в моменте формирования личности. Их система ценностей может меняться со временем.

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