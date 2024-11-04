«Они выбрали делать только то, что им нравится»: зумеры захватывают рынок труда в Новосибирске — учитесь вести переговоры

Рынок труда меняется не только за счет экономических или политических ситуаций, но и из-за прихода нового поколения. Еще вчерашние школьники и студенты пришли в офисы и начали менять пространство вокруг. Про них уже создают мемы: они часто увольняются, выгорают и не хотят работать. НГС поговорил с новосибирскими HR-специалистами, чтобы узнать, чем выделяются молодые работники, как они меняют рынок и что делать старшему поколению.
Ранимые и восприимчивые
Зумеры, или поколение Z, это те, кто родился после 2000 года. Как рассказывает Анастасия Ларионова, руководитель отдела по подбору персонала агентства Business Staff, сейчас это поколение активно выходит на рынок труда, и оно сильно отличается от сотрудников других возрастов. Также как в свое время поколение Y, или миллениалы, отличались от поколения Х.
— Например, поколение Х, выросшее в условиях тяжелых перемен и разногласий, характеризуется высокой адаптивностью и самостоятельностью, им важен доход и благополучие семьи. Поколение Y больше нацелены на саморазвитие и получение материальных благ, — объясняет разницу Анастасия Ларионова.
Как отмечает эксперт, зумеры в этом плане более позитивные и амбициозные, для них важна новизна во всём: в задачах, эмоциях и целях. При этом они ранимые и восприимчивые. Новое поколение практически не привязано к материальному миру, у них не шаблонное мышление и нет надуманных ограничений. Зумеры отличаются еще и тем, что могут с высокой скоростью переключаться между задачами и даже сферами деятельности.
Базой для таких способностей зумеров стали различные факторы. Это и социально-экономическое развитие страны, и глобальные мировые изменения, развитие науки и особенно — технологий.
— Не менее важной причиной является подход к воспитанию и отношению к детям, в разрезе поколений. Родители поколения Х — это люди, рожденные в послевоенное время, когда нужно было усердно работать. Было ли у них достаточно времени, чтобы заниматься детьми, думать об их образовании, желаниях? «Иксов» учили работать на благо Родины, поступаясь, порой, собственными интересами, — рассуждает Анастасия Ларионова.
В перестройку всё поменялось, и поколение Х родили своих детей и постарались дать им всё самое лучшее. В итоге появились немного избалованные миллениалы.
Зумеры же начали рождаться в эпоху детоцентризма. Но не только воспитание повлияло на новое поколение. Это первое поколение, которое выросло в эпоху переизбытка смартфонов, интернета и соцсетей.
— Не имея «дворового детства», в ходе которого учились бы командной работе и разрешению конфликтов, они более сконцентрированы на себе. Они росли в условиях значимости своей личности, поэтому ценят себя, свой труд, свой талант и личное время больше, чем представители предыдущих поколений. Они способны много и эффективно работать, но главное — создать им условия, — объясняет руководитель из Business Staff.
Другую особенность времени, в которое росли зумеры, примечает рекрутер из агентства «Бизнес Практика» Анастасия Харламова. Она считает, что молодое поколение росло в условиях малой конкуренции. Это период демографического спада, а значит, и конкурировать с детства зумеры не привыкли. И такими они пришли на рынок труда.
«Их учили, что всегда есть выбор»
Сейчас рынок труда в целом быстро меняется. На него многое влияет: дефицит рабочих, новые технологии, развитие ИИ. И компаниям приходится быть гибкими, чтобы сохранять штаб и искать сотрудников. По оценкам Анастасии Ларионовой из Business Staff, рынок труда придет в более стабильное состояние через 5-10 лет, а пока все условия диктуют «соискатели». Зумеры будут целевым кадровым потенциалом на ближайшие 15–30 лет.
— Зумеры стали выходить на рынок в условиях кадрового голода, в иное время, их поведение могло бы быть другим, но не кардинально. Возможно, не так часто меняли бы работу, были бы терпимее в отношении некоторых условий труда, но всё же их личностные особенности начали формироваться в период глобализации. Если нас учили, что всегда есть выход, их учили, что всегда есть выбор. И они выбрали делать только то, что им нравится, — считает Анастасия Ларионова.
И это тоже сделало их особенными. Как считает рекрутер кадрового агентства «Бизнес Практика» Анастасия Харламова, зумеры намного требовательнее к работодателю.
— Они легко ориентируются в информационном пространстве, поэтому могут на постоянной основе мониторить где, что и у кого больше, выгоднее и приятнее. Главная ценность для них — это уважение к своей личности. Они могут закрыть глаза на зарплату ниже, но точно не останутся там, где их унижают и оскорбляют — в таком случае даже высокая зарплата их не удержит, — считает эксперт.
При этом зумеры не боятся увольняться. Из-за доступа в интернет, они всегда видят возможности, знают, где и в каком количестве специалисты востребованы и что им могут предложить.
К сегодняшнему дню шутка про то, что зумеры постоянно увольняются, стала мемом. Анастасия Ларионова из Business Staff призналась, что часто сталкивается с тем, когда соискатели, которым по 21-22 года, уже сменили по 8-12 мест работы. И в среднем они работали по 4 месяца.
Как объясняет специалист по подбору кадров, это некий вариант нормы. Особенно, когда человек совмещает «поиск себя» в профессии, учебу и молодую жизнь. Это характерно не только для зумеров, но и для молодых специалистов разных поколений.
— Хотя, стоит отметить, что современное поколение может встать и уйти одним днем. Так происходит по разным причинам: потерял интерес, дали скрипучее кресло, не ценят, нашел зарплату на 10 тысяч больше и прочее. Для зумеров не типично прийти к начальнику, спросить, что он может сделать, чтобы увеличить уровень дохода в компании (как для игреков), он просто не понимает, зачем так делать, если есть выбор, — отмечает Анастасия Ларионова.
Другая особенность современного рынка труда, которая повлияла на зумеров — «удаленка» или возможность частичной занятости. Анастасия из «Бизнес Практики» повторяет, что зумеры любят гибкость и ценят такую возможность.
— Мы видим повсеместно обилие рекламы образовательных курсов с ограниченной областью знаний и узким профилем деятельности. В этом есть проблема квалифицированных кадров, так как много специалистов, которые выполняют очень маленькую часть глобального процесса, но у них нет системного, комплексного представления о той отрасли, в которой они трудятся, — раскрывает глобальную проблему рекрутер.
Алла Литвинова, у которой свое агентство по поиску работников, считает, что зумерам на работе нужно создавать определенные условия и тогда они не будут часто увольняться.
— У меня работают зумеры полтора года в профессии рекрутера. Они совершают звонки кандидатам, то есть у них достаточно монотонная работа. По факту, они могли бы у меня уже уволиться через месяц. Но им нужно периодически давать где-то свободу: в графике, высказывании мыслей, в дресс-коде, — показывает на своем примере эксперт.
Вообще Алла Литвинова считает, что зумеры хотят, чтобы на работе им было «прикольно». Они не хотят просто стул, стол и выданные задачи. Им нужна корпоративная культура. Чтобы у них с первого дня был наставник, который всё расскажет. Эксперт отмечает, что зумерам не нужны просто большие инструкции — они хотят, чтобы всё было немного похоже на игру.
— Зумерам очень важно, чтобы у них не было много контроля на работе. Они уже от этого устали. Они любят свободный график, либо удаленку, либо гибрид, чтобы возможность была приходить не к 9, а к 10. Но на самом деле, если выстроить для них подходящие условия, они будут очень продуктивны и производительны, — добавила Алла Литвинова.
«Нежелание поколений прийти к чему-то общему»
Зумеры редко выкладывают резюме, считает Алла Литвинова. Они часто ищут работу через соцсети. При этом они привыкли смотреть отзывы на компанию на разных сайтах. Также зумеры обращают внимание на соцсети и сайты организаций. Если их нет или они устаревшие, то для зумеров это очень тревожный звоночек.
— Их очень привлекает, когда есть бесплатные бутерброды, какие-то бесплатные ланчи, после работы походы в боулинг, в квест. Им нужны комнаты отдыха и массажные кресла, — делится секретами Алла Литвинова.
Анастасия Ларионова из Business Staff добавляет, что при поиске работы зумеры обращают внимание на несколько пунктов, которые им важны. В этот список попали и уважение личных границ, и нематериальная мотивация, и гибкий график.
Все эксперты сошлись во мнении, что зумеры поменяют рынок труда надолго.
— Зумеры не подстроятся под работодателя сейчас. Тем более на рынке большого кадрового голода, когда нет вообще дефицита с работой. Зумеры будут просто искать ту работу, где им больше будет нравиться. И они пойдут туда, где работодатель под них подстроился. Вот и всё. То есть подстраиваться под зумеров — это сейчас такая стратегия, чтобы заполучить себе больше людей в команду, — заверила Анастасия Ларионова.
А вот рекрутер из «Бизнес Практики» отмечает, что сейчас компании склонны делать выбор в пользу «взрослых» работников. Пять лет назад работодатели редко на такое шли.
— Всё же опыт и навыки выигрывают, соперничая с молодым энтузиазмом и завышенными требованиями зумеров. Пока что наблюдается нежелание поколений прийти к чему-то общему, они друг друга не принимают, — считает Анастасия из «Бизнес Практики».
Алла Литвинова тоже замечает, что на рынке есть конфликт поколений. Но по ее мнению, нужно быть умным работодателем и грамотным стратегом, а еще быть готовым к переменам.
— Сейчас те компании, которые говорят: «Я всегда так делал, мы всегда так делали» — обречены на провал. И очень важно адаптироваться к изменениям. Зумеры не просто наступают на пятки — они уже максимально в рабочем, в активном возрасте. Они приходят на работу, и нужно под них подстраиваться. Я знаю компании, которые это делают, они очень успешные, и у них хорошая выручка, — отметила Алла.
Алла отмечает, что когда зумеры вырастут, уже будут другие правила в компаниях. С возрастом эти изменения никуда не уйдут. Для других поколений, когда они будут приходить, станет нормой корпоративный психолог, интересные мероприятия на работе и комфортные условия труда.
Но, как напоминает Анастасия Литвинова, большая часть зумеров сейчас только в моменте формирования личности. Их система ценностей может меняться со временем.
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