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Один из районов Новосибирской области занесло снегом

Похитили и избили из-за долга
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Город Смертельное ДТП на трассе и коммунальная авария, оставившая сотни домов без тепла, — главные события 30 октября

Смертельное ДТП на трассе и коммунальная авария, оставившая сотни домов без тепла, — главные события 30 октября

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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7 комментариев

Новости города и области

Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

Горбольницу и часть домов подключили к ТЭЦ-5: что происходит в Новосибирске из-за коммунальной аварии — хроника

В Новосибирске утром 30 октября произошла остановка насосов на ПНС-5. В результате часть домов в Заельцовском и Калининском районах осталась без отопления. НГС собирает всё, что известно об инциденте, в этой хронике.

«Если не скину 350 тысяч, его убьют»: в Новосибирске у строителя жестко выбили долг — его вывезли в лес и избили

Мастера отделочных работ Ганишера Валиева жестоко избили в минувшие выходные. Мужчина находился в сауне со знакомой, но не подозревал, что она была приманкой бандитов. Группа из 8–9 человек скрутила его и увезла в неизвестном направлении, потребовав 350 тысяч рублей в качестве выкупа. Строитель считает, что причиной вымогательства с избиением стал долг. Подробности разборок в стиле 90-х — в материале НГС.

Красивые пейзажи и удивленные коты: в Новосибирске прошел снегопад — хроника непогоды

В Новосибирске с ночи 30 октября шел мокрый снег с дождем. Город постепенно сковывали пробки, а пешеходы утеплились. Мы следили в режиме онлайн, что происходило в Новосибирске.

Копите, Шура, копите. Сколько придется голодать, чтобы купить квартиру в Новосибирске, — с зарплатой в 50 тысяч ничего не выйдет

Рыночные ставки по ипотеке взлетели вместе с ключевой, а с отменой льготного кредитования всё меньше новосибирцев могут позволить себе покупку квартиры. И если раньше одной из главных проблем был первоначальный взнос, то теперь со ставкой в 25% придется платить за типовую однокомнатную квартиру в новостройке примерно 100 тысяч рублей в месяц. Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что лучше пока не брать ипотеку, и советуют уйти в аренду. Сколько среднему новосибирцу придется копить на первоначальный взнос по ипотеке.

«Мечтала работать больничным клоуном»: что известно о сибирячке, погибшей в страшной аварии на Чуйском тракте

Погибшей в аварии на территории Черепановского района вечером 29 октября оказалась 35-летняя жительница Барнаула Ольга Гусева. Об этом НГС сообщила подруга женщины Нина. По ее словам, Ольга приехала в Новосибирск, чтобы пройти обучение на больничного клоуна.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
7
Libertу
59 минут
прарыф за прарывом - в этом вся странка
snort
2 минуты
ну за что боролись) говорил же дровами топить будем(
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