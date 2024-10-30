«Мечтала работать больничным клоуном»: что известно о сибирячке, погибшей в страшной аварии на Чуйском тракте

Погибшая недавно переехала в Новосибирск из Барнаула Источник: Ольга Гусева / vk.com, Госавтоинспекция











Погибшей в аварии на территории Черепановского района вечером 29 октября оказалась 35-летняя жительница Барнаула Ольга Гусева. Об этом НГС сообщила подруга женщины Нина. По её словам, Ольга приехала в Новосибирск, чтобы пройти обучение на больничного клоуна.

— Приезжала учиться на больничного клоуна — в «Дом клоунов» в Новосибирске. Она ходила в детскую больницу, мечтала помогать детям. Мы вместе ходили к тренерам, там и познакомились, буквально на этих выходных. Она была очень позитивная, светлая и невероятно красивая. Очень любила походы, горы, природу, море. Много путешествовала вместе с детьми, — говорит Нина.

Автомобиль разорвало на части Источник: пресс-служба ГАИ Новосибирской области

По словам подруги Ольги, недавно женщина переехала в Новосибирск из Барнаула. В Алтайском крае у неё остались две дочери и родители — в день аварии она ехала к ним.

— Она как раз на распутье была. В Барнауле работала бровистом, обучилась на пармастера (парильщик в бане). А в связи с переездом в Новосибирск хотела сменить сферу деятельности и заниматься клоунадой, — уточнила подруга Ольги.

НГС обратился за комментарием в АНО «НОС», которая обучает больничных клоунов. В организации уточняют информацию.

Смертельное ДТП произошло 29 октября, около 16:00 в Черепановском районе на трассе дороге Р-256, «Чуйский тракт», сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительной информации, 35-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Mercedes-Benz C180 со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. При обгоне она столкнулась со встречным автомобилем Mitsubishi Outlander, которым управлял 64-летний мужчина. В результате аварии водитель Mercedes погибла на месте. 58-летняя и 16-летняя пассажирки Mitsubishi получили различные травмы. На опубликованном ГАИ ролике видно, что одну из машин практически разорвало на части.