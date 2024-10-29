Врезалась в попутку: смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском — видео с места аварии

Смертельное ДТП произошло сегодня, 29 октября, около 16:00 в Черепановском районе на трассе дороге Р-256, «Чуйский тракт», сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
По предварительной информации, 35-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Mercedes-Benz C180 со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. При обгоне она столкнулась со встречным автомобилем Mitsubishi Outlander, которым управлял 64-летний мужчина.
В результате аварии водитель Mercedes погибла на месте. 58-летняя и 16-летняя пассажирки Mitsubishi получили различные травмы. На опубликованном ГАИ ролике видно, что одну из машин практически разорвало на части.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства уточняются.
Ранее смертельное ДТП с троллейбусом произошло в Новосибирске на улице Зорге. В нем погибла 25-летняя беременная женщина-пешеход.