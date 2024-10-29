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Происшествия Врезалась в попутку: смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском — видео с места аварии

Врезалась в попутку: смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском — видео с места аварии

Одну из машин разорвало на части

3 782
27 комментариев

В ДТП погибла 35-летняя женщина

Смертельное ДТП произошло сегодня, 29 октября, около 16:00 в Черепановском районе на трассе дороге Р-256, «Чуйский тракт», сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительной информации, 35-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Mercedes-Benz C180 со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. При обгоне она столкнулась со встречным автомобилем Mitsubishi Outlander, которым управлял 64-летний мужчина.

В результате аварии водитель Mercedes погибла на месте. 58-летняя и 16-летняя пассажирки Mitsubishi получили различные травмы. На опубликованном ГАИ ролике видно, что одну из машин практически разорвало на части.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства уточняются.

Ранее смертельное ДТП с троллейбусом произошло в Новосибирске на улице Зорге. В нем погибла 25-летняя беременная женщина-пешеход.

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ДТП Смертельное ДТП Авария ГАИ Чуйский тракт Новосибирск
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Комментарии
30
трям-брям
4 минуты
В какую же попутку врезалась водятельница?
275657237
8 минут
Первым пунктом ПДД должно быть написано женщинам дорогу надо уступать всегда и везде, в не зависимости за рулем она или нет.
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