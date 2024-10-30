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Снег с дождем накрыли Новосибирск - онлайн с улиц

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Город Снег с дождем: непогода накрыла Новосибирск — онлайн с улиц

Снег с дождем: непогода накрыла Новосибирск — онлайн с улиц

Присылайте свои фото и видео!

1 256
6 комментариев

В Новосибирске с ночи 30 октября идет мокрый снег с дождем. Город постепенно сковывают пробки, а пешеходы утепляются. Следим в режиме онлайн, что происходит сейчас в Новосибирске.

Присылайте свои фото и видео с улиц!

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Александра Бруня

В Новосибирске временный снежный покров может установиться на три дня с 30 октября по 1 ноября. Затем в город придет потепление и всё растает.

Александра Бруня

Сегодня утром часть домов осталась без тепла из-за инцидента с насосом.

— По информации аварийно-диспетчерской службы, на одном из объектов СГК (Северо-Восточный вывод ТЭЦ-4) произошла остановка насосов, вызвавшая гидроудар, — сообщают в мэрии Новосибирска.

Прорывы отопления устраняются в многоквартирных домах по ул. Аэропорт, К. Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева.

— Аварийная ситуация на объекте СГК зафиксирована в 06:30 утра. Мероприятия по устранению на личном контроле мэра города Новосибирска и руководителя департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, — добавили в мэрии.

Александра Бруня

Ситуацию на дороге сервис 2ГИС оценивает на 4 балла.

Александра Бруня

Осадки будут до вечера — примерно до 18:00.

Александра Бруня

Увидеть снег не так просто, так как на улице достаточно сильный ветер.

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Комментарии
6
mr.Mister.
24 минуты
Караул!!!! Снег в деревне выпал!! Серьёзные люди подключайтесь скорее. Спасайте свою деревню!! Смешно читать такие новости. В первый раз снег увидели что ли?? Провинция.
Libertу
6 минут
Снег - это хорошо. Но у нас не идёт.
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