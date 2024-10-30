Снег с дождем: непогода накрыла Новосибирск — онлайн с улиц

В Новосибирске с ночи 30 октября идет мокрый снег с дождем. Город постепенно сковывают пробки, а пешеходы утепляются. Следим в режиме онлайн, что происходит сейчас в Новосибирске.
В Новосибирске временный снежный покров может установиться на три дня с 30 октября по 1 ноября. Затем в город придет потепление и всё растает.
Сегодня утром часть домов осталась без тепла из-за инцидента с насосом.
— По информации аварийно-диспетчерской службы, на одном из объектов СГК (Северо-Восточный вывод ТЭЦ-4) произошла остановка насосов, вызвавшая гидроудар, — сообщают в мэрии Новосибирска.
Прорывы отопления устраняются в многоквартирных домах по ул. Аэропорт, К. Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева.
— Аварийная ситуация на объекте СГК зафиксирована в 06:30 утра. Мероприятия по устранению на личном контроле мэра города Новосибирска и руководителя департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, — добавили в мэрии.
Ситуацию на дороге сервис 2ГИС оценивает на 4 балла.
Осадки будут до вечера — примерно до 18:00.
Увидеть снег не так просто, так как на улице достаточно сильный ветер.