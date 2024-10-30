«Если не скину 350 тысяч, его убьют»: в Новосибирске у строителя жёстко выбили долг — его вывезли в лес и избили

Пострадавший уверен, что знает, кто заказал нападение на него Источник: предоставил Ганишер Валиев











Мастера отделочных работ Ганишера Валиева жестоко избили в минувшие выходные. Мужчина находился в сауне со знакомой, но не подозревал, что она была приманкой для бандитов. Группа из 8–9 человек скрутила его и увезла в неизвестном направлении, потребовав 350 тысяч рублей в качестве выкупа. Строитель считает, что причиной вымогательства с избиением стал долг. Подробности разборок в стиле 90-х — в материале НГС.

Номер не на двоих

Вечер воскресенья, 27 октября, Ганишер Валиев проводил в сауне «Водолей» на Дзержинского, 18. Мужчина был не один — с ним отдыхала женщина, с которой он когда-то работал. Около 18:00 женщина сказала, что ей нужно отойти, а вечер оказался безнадёжно испорчен.

— Он позвонил мне в 18:46, — вспоминает брат Ганишера Акмал. — За ним в сауну на двух машинах приехали десять человек, забрали его — всё попало на камеры, всё чётко видно. Его избили и заставили позвонить мне, чтобы я перевёл деньги. Сказали, что если я не скину им 350 тысяч рублей, его убьют. Я ответил: «Не бойся, если хоть один волос с твоей головы упадёт, я всех из-под земли достану».

Уже позже выяснилось, что и женщина находилась в сауне с мужчиной не ради развлечения, а по делу.

— Это просто подстава, — уверен Акмал. — С ним познакомилась недавно девушка, уговаривала его сходить в сауну — целую неделю писала и предлагала встретиться. Вот в воскресенье пришли они в сауну. Она сказала, что ей надо выйти на улицу на минутку, якобы к ней пришли и надо отдать ключ от дома. В итоге заходят, ему крутят руки, на голову надевают куртку и всё, увозят.

Итог встречи с вымогателями — множественные гематомы Источник: предоставил Ганишер Валиев











После звонка брат испугался за родственника и обратился в полицию. Спорить с вымогателями Акмал не стал и сразу перевёл больше 350 тысяч рублей на карту брата. В полиции он заявил, что Ганишера Валиева похитили неизвестные. Но пока мужчина был в отделении, брат вернулся.

— Когда они получили деньги, сразу поехали в «Ленту» на Гусинобродском шоссе, где сняли наличные в банкомате, пока брат сидел в их машине. Когда я сидел в отделе полиции, позвонил брат и сказал, что приехал домой на такси. Он был весь избитый, — говорит собеседник НГС.

Сам Ганишер Валиев в разговоре с корреспондентом НГС вспоминает, что нападавшие были вооружены битами и пистолетами. Точное место, куда его отвезли, он не смог опознать, но утверждает, что это был лес.

«Его заказали»

И Ганишер Валиев, и его брат уверены: вымогатели были лишь посредниками, которые выполняли чей-то приказ. По их мнению, настоящей причиной могли стать долги Ганишера. Мужчина работает строителем, а в последнее время из-за проблем с заказчиком он не мог заплатить подчинённым.

— Он ещё не получил деньги, даже у меня просил занять денег на такси. На днях ему должны были заплатить. Мой брат работает бригадиром на стройке, задолжал денег, поэтому его заказали — наняли бандитов, чтобы выбить долг. А он должен был копейки какие-то. Но ему самому компания не платила, чтобы он мог рассчитаться. Те, кто у него требовал деньги, дали этим бандитам копейку, а остальное забрали себе, — утверждает Акмал.

Всё происходящее у сауны «Водолей» попало на камеры наблюдения Источник: предоставил Ганишер Валиев











По словам Ганишера, он работает отделочником на реконструкции двух больниц в Новосибирской области: занимается отделочными работами в зданиях Чулымской и Краснозёрской ЦРБ.

Отделочник утверждает, что рабочие, которых он нанял, некачественно выполнили задачу, поэтому он не получал деньги от заказчика.

— Я этих людей позвал на стройку, но заказчик их работу не принимал, поэтому объект не сдавался. Я должен был 220 тысяч, а они взяли 362 тысячи, — уточнил Ганишер Валиев в разговоре с корреспондентом НГС.

Последние два дня пострадавший провёл в разных отделениях полиции. По его словам, заявление приняли, но уголовное дело ещё не возбудили и направили мужчину в больницу, чтобы зафиксировать побои.

— Их до сих пор никто не ищет. Вчера он только в 12 часов ночи ушёл из отделения. Я не понимаю, что происходит: сначала его везут в Центральный район, потом в Дзержинский, потом в Октябрьский вчера. Голову греют только — мне что-то всё это не нравится. Они сейчас просто уедут, надо дело сразу заводить, — возмущается брат пострадавшего.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД, чтобы уточнить, действительно ли поступало заявление от пострадавшего, но ответа не поступило. Редакция направила запрос в ведомство, чтобы получить комментарий.

Рабочие отношения

Происходящее у стен сауны на Дзержинского, 18 попало на камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции поделились с пострадавшим скриншотом одной из записей, на которой отчётливо видны люди, предположительно, избившие Ганишера Валиева.

НГС удалось установить личности некоторых участников разборок. На записи оказался, предположительно, 26-летний уроженец Таджикистана Хакимжон К. На звонки и сообщения корреспондента НГС он не ответил.

Также у пострадавшего сохранились чеки трёх денежных переводов, которые он совершил по требованию вымогателей на привязанные к номерам телефонов счета. Два номера зарегистрированы на несуществующих людей. Третий принадлежит ещё одному уроженцу Таджикистана Абдужалилу.

В человеке на фото пострадавший узнал своего бывшего работника Источник: t.me По словам Ганишера, он работал и с женщиной, которая была с ним в сауне Источник: предоставил Ганишер Валиев

Ганишер опознал Абдужалила по фото и сказал, что знает этого мужчину.

— Он у меня работал, со мной нормально общался. А когда меня похитили, они звонили ему и общались так, как будто друг друга знают. Он им сказал, что я должен денег, — заявил собеседник.

Абдужалил отказался отвечать на сообщения и заблокировал корреспондента НГС. Кроме того, Ганишер утверждает, что также знаком с женщиной, которую могли использовать, чтобы выманить его в сауну.

— Эту женщину зовут Озода, но никаких переписок не осталось, она всё удалила и отключила телефон. Раньше она на меня работала, а недавно предложила встретиться, — добавил строитель.

В сауне «Водолей», на камеры наблюдения которого попал момент похищения мужчины, подтвердили, что знают про инцидент, но заявили, что не хотят отвечать на вопросы корреспондента НГС.