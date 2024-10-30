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Мой дом Массовые отключения тепла в Новосибирске: что известно о коммунальном ЧП — онлайн

Массовые отключения тепла в Новосибирске: что известно о коммунальном ЧП — онлайн

Подачу тепла ограничили в 470 домов

1 564
8 комментариев

В Новосибирске утром 30 октября произошла остановка насосов на ПНС-5. В результате часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. НГС собирает все, что известно об инциденте, в онлайн-трансляции.

Екатерина Евстафьева

На муниципальном сайте на карте отмечены дома, которые остались без горячей воды из-за ремонта оборудования на ПНС-5.

Большая часть домов, попавших под отключения, находятся в Заельцовском районе

Екатерина Евстафьева

В 09:00 в мэрии прошло заседание штаба по устранению последствий аварии на ПНС-5, которая привела к прекращению теплоснабжения социальных объектов, домов Заельцовского и Калининского районов.

— В режиме быстрого реагирования работают бригады МКУ ЕДДС, управляющих компаний, спасатели МАСС, службы администраций районов. В 15 многоквартирных домах произошли порывы внутренней системы отопления, на месте работают ремонтные бригады, ведётся сварка, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В ближайшие часы часть домов будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ-5.

Екатерина Евстафьева

Если в вашем доме прорвало трубы после остановки насосов на ПНС-5, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Екатерина Евстафьева

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали подробности о сбое:

— Сегодня, в 6:30, на ПНС-5 произошел останов оборудования. Это привело к прекращению теплоснабжения жителей домов Заельцовского района и некоторых домов Калининского района. На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам. Ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22:30 сегодняшнего дня, 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения.

По предварительным данным, последствия могли затронуть системы теплоснабжения около 10 жилых домов. Мы направим в эти дома тепловую инспекцию и окажем необходимую помощь.

Екатерина Евстафьева

Первое сообщение о происшествии опубликовал телеграм-канал мэрии Новосибирска:

— По информации аварийно-диспетчерской службы, на одном из объектов СГК (Северо-Восточный вывод ТЭЦ-4) произошла аварийная ситуация, вызвавшая гидроудар. Прорывы отопления устраняются в многоквартирных домах по ул.Аэропорт, К.Минина, Бардина, 2-ой Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева. Аварийная ситуация на объекте СГК зафиксирована в 6:30 утра.

Устранение последствий ЧП взяли на личный контроль мэр Новосибирска и руководитель департамента энергетики и ЖКХ.

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СГК Отопление Заельцовский район Калининский район Новосибирск
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Комментарии
12
280271420
7 минут
В октябрьском тоже нет. В центральном районе
Андррон
11 минут
Дрова заготовил, уголек на подходе. Зима-то еще не начиналась даже. То ли еще будет...
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