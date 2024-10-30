Массовые отключения тепла в Новосибирске: что известно о коммунальном ЧП — онлайн

В Новосибирске утром 30 октября произошла остановка насосов на ПНС-5. В результате часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. НГС собирает все, что известно об инциденте, в онлайн-трансляции.
На муниципальном сайте на карте отмечены дома, которые остались без горячей воды из-за ремонта оборудования на ПНС-5.
В 09:00 в мэрии прошло заседание штаба по устранению последствий аварии на ПНС-5, которая привела к прекращению теплоснабжения социальных объектов, домов Заельцовского и Калининского районов.
— В режиме быстрого реагирования работают бригады МКУ ЕДДС, управляющих компаний, спасатели МАСС, службы администраций районов. В 15 многоквартирных домах произошли порывы внутренней системы отопления, на месте работают ремонтные бригады, ведётся сварка, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В ближайшие часы часть домов будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ-5.
В «Сибирской генерирующей компании» рассказали подробности о сбое:
— Сегодня, в 6:30, на ПНС-5 произошел останов оборудования. Это привело к прекращению теплоснабжения жителей домов Заельцовского района и некоторых домов Калининского района. На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам. Ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22:30 сегодняшнего дня, 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения.
По предварительным данным, последствия могли затронуть системы теплоснабжения около 10 жилых домов. Мы направим в эти дома тепловую инспекцию и окажем необходимую помощь.
Первое сообщение о происшествии опубликовал телеграм-канал мэрии Новосибирска:
— По информации аварийно-диспетчерской службы, на одном из объектов СГК (Северо-Восточный вывод ТЭЦ-4) произошла аварийная ситуация, вызвавшая гидроудар. Прорывы отопления устраняются в многоквартирных домах по ул.Аэропорт, К.Минина, Бардина, 2-ой Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева. Аварийная ситуация на объекте СГК зафиксирована в 6:30 утра.
Устранение последствий ЧП взяли на личный контроль мэр Новосибирска и руководитель департамента энергетики и ЖКХ.