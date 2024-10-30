Подробности об участнице смертельного ДТП с троллейбусом и вечерний снегопад: главные события Новосибирска 29 октября

За день произошло множество событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день через наши новостные ленты проходят десятки событий. Уследить за всем просто невозможно, поэтому мы выбрали пять самых интересных новостей, которые произошли в Новосибирске 29 октября.

От удара подбросило вверх: кроссовер сбил женщину на Выборной — видео

Утро 29 октября началось с аварии. Водитель кроссовера на скорости сбил женщину на Выборной. От удара её подбросило. По словам очевидцев, женщина находилась посередине дороги.

Новосибирского девелопера осудили за хищение 124 земельных участков у мэрии — сколько он проведет в колонии

В Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор известному новосибирскому девелоперу Михаилу Обласову. Его признали виновным в крупной афере с муниципальной землёй на несколько десятков миллионов рублей. Ему назначили 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима, но в итоге освободили в зале суда.

«Ей не нужны конкуренты»: последний бесплатный мейн-кун из закрывшегося питомника до сих пор ищет дом

В начале октября стало известно, что 10 мейн-кунам срочно ищут дом. Здоровье хозяйки больше не позволяло содержать кошек, поэтому она решила бесплатно раздать питомцев в новые семьи. Волонтеры нашли новых хозяев девяти кошкам, однако последней — самой суровой — всё ещё ищут дом. Подбирать новую семью кошке будут на ярмарке-раздаче «День Хвоста» в ноябре.

ДТП и штрафы: у водителя троллейбуса нашлись десятки нарушений после смертельной аварии с беременной

28 октября в Новосибирске произошло страшное ДТП — троллейбус насмерть сбил 25-летнюю беременную женщину. Водителем была 66-летняя Ирина А. Источник НГС рассказал, что за последние три года за рулём личного автомобиля женщина нарушила ПДД не менее 21 раза. Общая сумма штрафов превысила 31 тысячу рублей.

Также источник рассказал о двух ДТП с участием троллейбусов №2271 и №2269 в 2023 и 2020 годах. За рулём в обоих случаях находилась Ирина А.

«Движемся в час по чайной ложке»: в Новосибирске прошел снег, а дороги сковали пробки вечером 29 октября