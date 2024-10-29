От удара подбросило вверх: кроссовер сбил женщину на Выборной — видео

Врачи были на месте ДТП Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске водитель кроссовера на скорости сбил женщину на Выборной. ДТП произошло сегодня около 07:30. Видео происшествия было опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Жестко сбил женщину, стоявшую в центре дороги, которая подлетела в воздух, — говорится в сообщении. Ее состояние неизвестно.

Кадры могут шокировать Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в Госавтоинспекцию Новосибирска.

В Новосибирске по факту смертельного ДТП с троллейбусом на улице Зорге возбуждено уголовное дело. По данным Госавтоинспекции, за рулем троллейбуса в момент аварии была 66-летняя женщина. В разговоре с корреспондентом НГС знакомый водителя сообщил, что она работает больше 25 лет.

НГС пообщался с очевидцами аварии и знакомыми погибшей — женщина была беременна и работала в соседнем детсаду помощницей повара.