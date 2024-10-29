НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

пасмурно, дождь

ощущается как 0

3 м/c,

южн.

 744мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Экономия на Южном транзите
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Битва за склад в селе
Зимний дайджест моды
Авиарейсы по райцентрам
Что делать с брошенными авто
Честно о бизнесе в OZON
Новости в Telegram
Происшествия От удара подбросило вверх: кроссовер сбил женщину на Выборной — видео

От удара подбросило вверх: кроссовер сбил женщину на Выборной — видео

В Новосибирске на видео попало, как кроссовер сбил женщину посреди дороги

6 052
47 комментариев

Врачи были на месте ДТП

В Новосибирске водитель кроссовера на скорости сбил женщину на Выборной. ДТП произошло сегодня около 07:30. Видео происшествия было опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Жестко сбил женщину, стоявшую в центре дороги, которая подлетела в воздух, — говорится в сообщении. Ее состояние неизвестно.

Кадры могут шокировать

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в Госавтоинспекцию Новосибирска.

Вы были свидетелем ДТП? Знаете его участников? Свяжитесь с редакцией

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В Новосибирске по факту смертельного ДТП с троллейбусом на улице Зорге возбуждено уголовное дело. По данным Госавтоинспекции, за рулем троллейбуса в момент аварии была 66-летняя женщина. В разговоре с корреспондентом НГС знакомый водителя сообщил, что она работает больше 25 лет.

НГС пообщался с очевидцами аварии и знакомыми погибшей — женщина была беременна и работала в соседнем детсаду помощницей повара.

В Новосибирске водитель кроссовера на скорости сбил женщину на Выборной. ДТП произошло сегодня, около 7:30. Видео происшествия было опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Очевидцы заявляют, что женщина находилась посередине дороги.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП в Новосибирске Смертельное ДТП в Новосибирске Улица Выборная Октябрьский район Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
48
Mil@
49 минут
Где уличное освещение ? Ау, мэрия!!! Темнота ничего не видно. Едешь по приборам. Все несутся как угорелые, пешеходы идут ,не смотрят куда идут.
Гость
45 минут
Видимость на дороге нулевая!!! Каждый год одно и то же. Этот город уже не спасти. Эти желтые фонари лучше б вообще не светили! Темнота, дождь! Пешеходы, вас не видно совсем, будьте осторожны.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александра,35

Александра,35

Виталий,32

Сергей,35

Гербера,56

Оксана,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление