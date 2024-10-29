«Ей не нужны конкуренты»: последний бесплатный мейн-кун из закрывшегося питомника до сих пор ищет дом

Кошка Клостридия Источник: Предоставлено приютом











История десяти мейн-кунов из закрывшегося под Новосибирском питомника почти подошла к концу. Волонтеры нашли новых хозяев девяти кошкам, последняя — самая суровая — поедет на ярмарку-раздачу «День Хвоста» в ноябре.

— Мы решили, что ее надо один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, поэтому пристраивать будем уже на ярмарке-раздаче. Это крупная, сильная и упрямая кошка с не самым приветливым нравом. Но, можно сказать, она уже сменила гнев на милость. Пока мы лечили ее текущие глаза, она привыкла немного к рукам, перестала шипеть, кусаться и царапаться. Теперь только растопыривается и выкручивается, — рассказал руководитель приюта «Наследие Бастет» Имран Тано.

По его словам, эта кошка имеет самый «мухоморный» характер, но ее можно простить — при стерилизации выяснилось, что у нее развилась пиометра (гнойное воспаление матки), возможно, ее мучили боли. Остальные мейн-куны уже давно по домам, освоились, доверились людям — их хозяева шлют в приют трогательные приветы.

Мейн-кун Семен очень доволен новым домом Источник: Предоставлено приютом











— Нам насчет неё очень много звонили и писали, в том числе читатели НГС. Но в итоге, хорошо все взвесив, люди от нее отказывались. Либо брали другого мейн-куна, пока был выбор. Была одна желающая на «Авито», которая сказала: «Вы ее полностью пролечите, привейте, обследуйте, тогда я ее заберу». Но с тех пор она даже ни разу не интересовалась кошкой, — продолжает Тано.

9 ноября в ТРК «Эдем» будет очередная ярмарка-раздача «День Хвоста». Именно там волонтеры и рассчитывают найти Клостридии новый дом. Конкуренцию ей составят несколько десятков кошек, в том числе котята.

— Главное, чтобы не было хвостатых конкурентов в новом доме, ей они совершенно не нужны. Она так свирепо шипела даже на родную сестру, не говорю уже о других кошках, живущих в приюте, что мы сразу решили: отдаем ее единственной кошкой в семью, — назвал главное условие зоозащитник.

Клодстридия уже кастрирована, привита, обработана от паразитов и даже чипирована. Ее, как и других участников раздачи, будут отдавать по договору. Новый владелец будет должен поддерживать связь с приютом, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств кошка не оказалась на улице или у безответственных людей.