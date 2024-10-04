«Породистые тоже плачут»: в Новосибирске бесплатно раздают 10 мейн-кунов — котики внезапно лишились дома

Четыре кота и шесть кошек после кастрации будут пристраиваться даром Источник: Рихарда Лем











Десять хвостатых обитателей питомника под Новосибирском в срочном порядке ищут новые дома. Состояние здоровья хозяйки не позволяет ей продолжать заниматься разведением, и она решила подарить кошек тем, кто давно мечтал завести питомца, но не мог купить. Однако есть ряд обязательных условий, которые нужно будет выполнить. Корреспондент НГС пообщался с заводчицей и выяснил причины такой невероятной щедрости.

Врачи запретили

Паулина К. (имя изменено) из Новосибирской области с 2018 года занималась разведением породистых мейн-кунов.

— Питомник начинался, как и у большинства заводчиков, с одной кошечки. Я планировала работать над улучшением породных данных. За эти шесть лет мои кошки посещали различные выставки во многих городах, получали чемпионские звания. Мои котята пользовались спросом, нескольких я отправляла даже в Штаты, — рассказала НГС хозяйка пушистых питомцев.

Но в 2024 году врачи запретили Паулине любые нагрузки. Перенесенный коронавирус сильно ударил по ее здоровью. Сибирячке пришлось смириться с тем, что питомник придется закрыть в срочном порядке. Помочь раздать кошек она попросила знакомых волонтеров-зоозащитников из Новосибирска.

Кошки прощаются с привычными условиями и уезжают в новую жизнь Источник: Рихарда Лем











— Животных, оставшихся в питомнике, решено было раздать людям, которые, возможно, всегда хотели чистокровного мейн-куна, но не могли себе этого позволить. К сожалению, опыт показывает, что не всегда проданное за большие деньги животное оказывалось в хороших руках. Случалось, что эту породу покупали, как модную игрушку, а наигравшись, попросту выкидывали, — говорит Паулина.

Малыши с собачьим характером

Все особи довольно молодые: им от 8 месяцев до четырех лет. Из них четыре самца и шесть самок. Большинство даже не отзываются ни на какие имена, потому что их готовили на продажу, а по опыту Паулины, новые владельцы все равно переназовут питомца по-своему.

Упырька не оправдывает свое имя: она совсем не страшная Источник: Рихарда Лем











— Я их всех называю малышами. Но у некоторых есть имена, на которые они отзываются. Это не то имя, которое указано в документах. Например, одну из кошек мы зовем Упырька. Ее мы купили за большие деньги из питерского питомника. Приехав ко мне, она тяжело заболела, но вопреки всему выжила, как и ее котята. И как-то эта кличка к ней привязалась, — поделилась историей сибирячка.

Мейн-куны, по ее словам, очень дружелюбны. Они не терпят одиночества и всегда сильно скучают, когда остаются одни.

— Поэтому взяв кунёнка, вы всегда будете знать, уходя из дома, что вас там очень ждут, — улыбается заводчица. — По характеру они больше похожи на собаку, нежели на кошку: не умеют мяукать и поддаются дрессировке. Очень интересная порода, после которой, уже не захочется никакую другую.

Расставаться с питомцами женщине тяжело. Паулина просит волонтеров присылать фото ее выпускников и рассказывать, как у них дела. Решено, что кошек будут отдавать по договору совладения. Отбор будет строгий, чтобы кошки не попали к перекупам или просто к безответственным людям.

Мейн-куны имеют характерную крупную морду и кисточки на ушах Источник: Рихарда Лем











Условия и кастинг

— Мейн-кун — это не только много доброты, позитива и любви. Это еще и большая ответственность. Ведь животное — не игрушка, ради забавы его заводить нельзя, — говорит Паулина. — Поэтому мы не отдадим кошку человеку младше 21 года. Важно, чтобы у людей было свое жилье. На окнах в обязательном порядке должны стоять усиленные сетки-антикошки, не москитки, иначе кот может выпасть. Питомцу нужно обеспечить правильное питание, хороший уход. У меня они ели мясо, но можно перевести на сухой корм, однако нужно учитывать породные особенности.

Все кошки без исключения будут пристраиваться после кастрации, то есть не в разведение. Их выставочная карьера окончена.

— Кастрация — несложное и благоприятно сказывающееся на здоровье питомца хирургическое вмешательство. У кастрированных животных снижается риск ОМЖ, исключаются болезни репродуктивной системы, качество жизни становится выше за счет того, что организм не тратит ресурсы на течки, гон, поиск партнеров, спаривание и вынашивание плодов. К тому же кастрация гуманна с точки зрения снижения численности бездомных животных. Как породистые мейн-куны, так и метисы, наравне с другими кошками оказываются выброшенными, страдают, болеют и умирают из-за невыносимых условий. Поэтому исключений делать не нужно: если питомец не идет в клубное разведение, его необходимо кастрировать, — говорит руководитель «Центра льготной хирургии» Кристина Никитина. В ее клинике всех кошек из этого питомника прооперируют в самое ближайшее время.

Осталось еще 9 жизней

Кошек вывезли из Новосибирской области в областной центр всех разом Источник: Рихарда Лем











Немного своенравная серебристая 1,5-годовалая кошечка из питомника первой обрела новый дом. Ее забрали супруги Глуховы из Новосибирска. Они и сами зооволонтеры, много лет помогают бездомным кошкам, и когда узнали, что целая куча мейн-кунов нуждается во временных передержках, предложили свою помощь. А увидев большие испуганные глаза, влюбились и решили оставить одну из кошек насовсем.

— Мой муж всегда мечтал о мейн-куне. Но мы решили, что не будем покупать, а при случае приютим отказника или выброшенного на улицу котейку. И дело тут не в деньгах, просто мы знаем, что породистые тоже плачут. А так ведь в любое животное надо вкладываться, если не на этапе покупки, то в течение жизни. Нельзя экономить на кормах, прививках, ветеринарном обслуживании. Опять же, если бы это был бездомыш, десятки тысяч рублей ушли бы на обследование и лечение: с улицы никто не приходит здоровым. К счастью, эта девочка здорова, в ближайшее время мы привьем ее, стерилизуем и чипируем. Верим, что впереди у нее будет долгая и счастливая жизнь с нами! — говорит Евгения Глухова.

Дикушка пока боится резких звуков и незнакомых запахов Источник: Предоставлено Евгенией Глуховой











Но еще 9 котов и кошек остались без дома. Устройством их дальнейшей судьбы сейчас занимаются волонтеры. Пушистые красавцы станут участниками ярмарки-раздачи «День Хвоста», которая состоится в ТРК «Эдем» в субботу, 9 ноября. Питомца можно будет забронировать заранее, связавшись с организаторами через соцсети.