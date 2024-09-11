«Серебристый арлекин и разноглазый кот»: в Новосибирске продают семью мейн-кунов — пара обойдется в 245 тысяч

У кошки окрас — голубой серебристый арлекин Источник: Avito











В Новосибирске продают голубоглазую кошку породы мейн-кун за 125 тысяч рублей и кота с разными глазами за 120 тысяч рублей. Объявления на Avito разместила владелица Наталья.

— Девочка голубоглазая. Ей три месяца, окрас «голубой серебристый арлекин», с голубыми глазами, — указано в объявлении.

У кота разные глаза Источник: Avito











В другом объявлении сибирячка продает кота породы мейн-кун за 120 тысяч рублей. По словам собственницы, он уже становился отцом, но к новым хозяевам поедет кастрированным. У питомца красивые глаза разного цвета, один — желтый, другой — голубой. Ему больше полутора лет.

— Вяжущий кот мейн-кун. Родился 01.01.2023. В любимцы переедет кастратом, — указано в объявлении.

Также сибирячка продает котят породы мейн-кун. Каждый обойдется желающему в 20 тысяч рублей. На фото представлены шесть котят с пестрыми и светлыми окрасами. У всех — красивые длинные уши.

Котята выглядят очень мило Источник: Avito











— Котятам два месяца. Они вакцинированы, очень активные, ласковые, лоток знают на «отлично». Питание смешанное — сухой корм, мясо, влажные корма, есть документы клуба. К переезду готовы, — отметила собственница.

Получить комментарии от продавца, чтобы узнать подробности о питомцах, корреспонденту НГС на момент публикации не удалось.