НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 759мм 99%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50

Водитель погиб на новосибирской трассе

Крутой бизнес России
Как живёт Рза Рзаев
Обзор хороших детсадов
Бум автокредитов
Уголовное дело из-за бань
Зарядки для электрокаров
Новости в Telegram
Животные Дорогие домашние животные «Серебристый арлекин и разноглазый кот»: в Новосибирске продают семью мейн-кунов — пара обойдется в 245 тысяч

«Серебристый арлекин и разноглазый кот»: в Новосибирске продают семью мейн-кунов — пара обойдется в 245 тысяч

От кота уже рождались очень красивые котята, но его планируют кастрировать

1 226
2 комментария

У кошки окрас — голубой серебристый арлекин

В Новосибирске продают голубоглазую кошку породы мейн-кун за 125 тысяч рублей и кота с разными глазами за 120 тысяч рублей. Объявления на Avito разместила владелица Наталья.

— Девочка голубоглазая. Ей три месяца, окрас «голубой серебристый арлекин», с голубыми глазами, — указано в объявлении.

У кота разные глаза

В другом объявлении сибирячка продает кота породы мейн-кун за 120 тысяч рублей. По словам собственницы, он уже становился отцом, но к новым хозяевам поедет кастрированным. У питомца красивые глаза разного цвета, один — желтый, другой — голубой. Ему больше полутора лет.

— Вяжущий кот мейн-кун. Родился 01.01.2023. В любимцы переедет кастратом, — указано в объявлении.

Также сибирячка продает котят породы мейн-кун. Каждый обойдется желающему в 20 тысяч рублей. На фото представлены шесть котят с пестрыми и светлыми окрасами. У всех — красивые длинные уши.

Котята выглядят очень мило

— Котятам два месяца. Они вакцинированы, очень активные, ласковые, лоток знают на «отлично». Питание смешанное — сухой корм, мясо, влажные корма, есть документы клуба. К переезду готовы, — отметила собственница.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Получить комментарии от продавца, чтобы узнать подробности о питомцах, корреспонденту НГС на момент публикации не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают черных щенков по 40 тысяч. Милые хвостики выглядят грустными.

ПО ТЕМЕ
Котята Мейн-кун Продажа Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
11 сентября 2024, 08:43
Чё, наигрались?
Гость
11 сентября 2024, 08:44
Шерсть вонь и гельминты
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Alans,32

рок,50

Ди,52

Кейт,29

Наталия,47

MobiJones,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление