Красавцы с грустными глазами: в Новосибирске продают черных щенков по 40 тысяч — фото

Щенки выглядят грустными, но милыми Источник: Avito











В Новосибирске продают щенков прямошерстного ретривера. Животные выглядят немного грустными. Цена за щенка — от 40 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

— Племенной питомник «Нибoрилаб» предлагает для брoнирования щенков прямошepcтнoгo peтриверa клаcсическогo чepнoго oкpаса. Докумeнты Российской кинологической федерации, — указано в объявлении.

Также щенки вакцинированы по возрасту. Владельцы питомника обещают консультировать новых владельцев, а также предоставлять корма со скидками. Судя по фото, животные выглядят очень мило — у щенков грустные и умные глаза.

Стоимость щенков — от 40 тысяч рублей Источник: Avito











– Перспективны для выставок, разведения, станут отличными помощниками нa охоте.

Родители прекрасно зарекомендовали себя. Возможна доставка по России, – заключили представители питомника.

Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления. На момент публикации материала сделать этого не удалось.