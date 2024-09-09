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Животные подробности Красавцы с грустными глазами: в Новосибирске продают черных щенков по 40 тысяч — фото

Красавцы с грустными глазами: в Новосибирске продают черных щенков по 40 тысяч — фото

Животные родились и выросли в племенном питомнике

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Щенки выглядят грустными, но милыми

В Новосибирске продают щенков прямошерстного ретривера. Животные выглядят немного грустными. Цена за щенка — от 40 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

— Племенной питомник «Нибoрилаб» предлагает для брoнирования щенков прямошepcтнoгo peтриверa клаcсическогo чepнoго oкpаса. Докумeнты Российской кинологической федерации, — указано в объявлении.

Также щенки вакцинированы по возрасту. Владельцы питомника обещают консультировать новых владельцев, а также предоставлять корма со скидками. Судя по фото, животные выглядят очень мило — у щенков грустные и умные глаза.

Стоимость щенков — от 40 тысяч рублей

– Перспективны для выставок, разведения, станут отличными помощниками нa охоте.
Родители прекрасно зарекомендовали себя. Возможна доставка по России, – заключили представители питомника.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления. На момент публикации материала сделать этого не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают котят саванны за 600 тысяч. С ними можно познакомиться желающим.

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